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Doliu în lumea muzicii! A murit Plas Johnson, saxofonistul care a interpretat celebra temă din Pantera Roz

De: David Ioan 22/07/2026 | 20:44
Doliu în lumea muzicii! A murit Plas Johnson, saxofonistul care a interpretat celebra temă din Pantera Roz
Foto: Instagram
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Plas Johnson, celebrul muzician american de jazz care a dat viață temei „The Pink Panther Theme”, s‑a stins din viață la 94 de ani, lăsând în urmă o moștenire sonoră recognoscibilă în toată lumea. Presa americană a confirmat dispariția sa pe 15 iulie, vestea provocând un val de reacții în rândul artiștilor și pasionaților de muzică.

Fiul unui saxofonist profesionist, Johnson a început prin a se afirma în jump blues și R&B, înainte de a deveni unul dintre cei mai respectați instrumentiști atât pe scenă, cât și în studiourile de înregistrări. De-a lungul carierei, a colaborat cu nume uriașe precum Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald și Barbra Streisand, contribuind la proiecte care au definit istoria muzicii americane.

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Tema din „Pantera roz”, compusă de Henry Mancini, a devenit emblematică datorită interpretării sale la saxofon, un solo care deschide piesa înainte ca alămurile să intre în forță. Mancini a creat această bucată special pentru Johnson, conștient de stilul său distinct și de capacitatea de a transforma o linie melodică într-un element memorabil.

Plas Johnson a fost apreciat și ca membru al The Wrecking Crew, grupul legendar de muzicieni de studio din Los Angeles, cunoscut pentru contribuțiile sale la nenumărate hituri ale anilor ’60 și ’70. Dispariția lui marchează pierderea unui artist care a influențat discret, dar decisiv, coloana sonoră a unei epoci întregi.

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