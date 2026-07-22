Doliu în lumea sportului! Olaf Tufte, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la 50 de ani

Olaf Tufte, fost campion olimpic al Norvegiei și una dintre cele mai respectate figuri din canotajul mondial, a murit subit la 50 de ani. Informația a fost confirmată de familie, care a precizat că sportivul s‑a stins marți, 21 iulie 2026, la Rikshospitalet din Oslo.

Familia a transmis că Tufte a fost găsit inconștient luni, în jurul orei 15.00, la ferma sa, Tufte Gard.

„Personalul medical a sosit rapid la fața locului și s-a acordat primul ajutor pentru salvarea vieții”, se arată în comunicat.

Starea lui s-a deteriorat ulterior, iar decesul a fost declarat la spital.

„Tufte a fost transportat cu o aeronavă la spital pentru tratament suplimentar. Nu au existat martori la incident. Nu a existat nicio suspiciune de accident de muncă”, au precizat apropiații.

Canotorul norvegian Olaf Tufte s-a stins din viaţă la 50 de ani

Considerat o legendă a sportului norvegian, Tufte lasă în urmă o carieră remarcabilă și o familie îndurerată: soția sa, Aina, și cei doi copii. De-a lungul a 26 de ani de competiții internaționale, a devenit unul dintre cei mai titrați canotori ai lumii.

Cu patru medalii olimpice în palmares, Tufte a obținut aurul la simplu vâsle în 2004, la Atena, și în 2008, la Beijing. A câștigat argintul la Sydney 2000, în proba de dublu vâsle alături de Fredrik Bekken, și bronzul la Rio 2016, împreună cu Kjetil Borch. A debutat la Jocurile Olimpice în 1996, la Atlanta, și a participat la șapte ediții consecutive, ultima fiind Tokyo 2021. Palmaresul său include și două titluri mondiale la simplu vâsle, plus alte patru medalii la Campionatele Mondiale.

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția sportivului.

„Este foarte trist să aud de moartea lui Olaf Tufte. Tufte ne-a adus o bucurie sportivă enormă nouă, ca națiune. A fost unul dintre cei mai importanți eroi sportivi ai Norvegiei. A fost un atlet olimpic de vară decorat și unul dintre cei mai buni canotori pe care i-am avut. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiei sale și celor apropiați”, a declarat premierul.

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