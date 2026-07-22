Acasă » Știri » Doliu în lumea sportului! Olaf Tufte, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la 50 de ani

Doliu în lumea sportului! Olaf Tufte, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la 50 de ani

De: David Ioan 22/07/2026 | 16:41
Doliu în lumea sportului! Olaf Tufte, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la 50 de ani
Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Olaf Tufte, fost campion olimpic al Norvegiei și una dintre cele mai respectate figuri din canotajul mondial, a murit subit la 50 de ani. Informația a fost confirmată de familie, care a precizat că sportivul s‑a stins marți, 21 iulie 2026, la Rikshospitalet din Oslo.

Familia a transmis că Tufte a fost găsit inconștient luni, în jurul orei 15.00, la ferma sa, Tufte Gard.

„Personalul medical a sosit rapid la fața locului și s-a acordat primul ajutor pentru salvarea vieții”, se arată în comunicat.

Starea lui s-a deteriorat ulterior, iar decesul a fost declarat la spital.

„Tufte a fost transportat cu o aeronavă la spital pentru tratament suplimentar. Nu au existat martori la incident. Nu a existat nicio suspiciune de accident de muncă”, au precizat apropiații.

Canotorul norvegian Olaf Tufte s-a stins din viaţă la 50 de ani

Considerat o legendă a sportului norvegian, Tufte lasă în urmă o carieră remarcabilă și o familie îndurerată: soția sa, Aina, și cei doi copii. De-a lungul a 26 de ani de competiții internaționale, a devenit unul dintre cei mai titrați canotori ai lumii.

Cu patru medalii olimpice în palmares, Tufte a obținut aurul la simplu vâsle în 2004, la Atena, și în 2008, la Beijing. A câștigat argintul la Sydney 2000, în proba de dublu vâsle alături de Fredrik Bekken, și bronzul la Rio 2016, împreună cu Kjetil Borch. A debutat la Jocurile Olimpice în 1996, la Atlanta, și a participat la șapte ediții consecutive, ultima fiind Tokyo 2021. Palmaresul său include și două titluri mondiale la simplu vâsle, plus alte patru medalii la Campionatele Mondiale.

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția sportivului.

„Este foarte trist să aud de moartea lui Olaf Tufte. Tufte ne-a adus o bucurie sportivă enormă nouă, ca națiune. A fost unul dintre cei mai importanți eroi sportivi ai Norvegiei. A fost un atlet olimpic de vară decorat și unul dintre cei mai buni canotori pe care i-am avut. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiei sale și celor apropiați”, a declarat premierul.

CITEŞTE ŞI: Un bărbat a murit pe Valea Oltului, sub privirea neputincioasă a fiicei sale. Un bolovan desprins de pe versant a căzut peste mașină

O fostă finalistă Miss Universe a murit la doar 35 de ani. Familia și apropiații sunt devastați!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. S-a spart conducta cu transferuri înainte de debutul în Conference League. Iasmin Latovlevici analizează ultimele evenimente de la FCSB
Sport
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. S-a spart conducta cu transferuri înainte de debutul în Conference League. Iasmin…
Vinicius Jr. a apelat la o intervenție estetică, iar rezultatul i-a lăsat mască pe fani: „Este alt om”
Sport
Vinicius Jr. a apelat la o intervenție estetică, iar rezultatul i-a lăsat mască pe fani: „Este alt om”
Destinația care își PLĂTEȘTE rezidenții să aducă turiști. Bonusurile depășesc 700 de EURO
Mediafax
Destinația care își PLĂTEȘTE rezidenții să aducă turiști. Bonusurile depășesc 700 de EURO
George Simion dezvăluie că AUR nu a primit niciodată invitația să intre în guvernul Veștea: Voiau doar voturile noastre/ Ne ofereau președinția interimară a Senatului/ Pe românește, să ne tragă pe sfoară
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că AUR nu a primit niciodată invitația să intre în...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a...
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Adevarul
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă...
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Digi24
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Conducta uriașă care poate schimba VIITORUL ENERGIEI în Europa. Spania pregătește un proiect fără precedent
Mediafax
Conducta uriașă care poate schimba VIITORUL ENERGIEI în Europa. Spania pregătește un proiect...
Parteneri
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Imagini adorabile cu Sasha la Vocea României. Fiul lui Theo Rose a făcut show pe platou
Click.ro
Imagini adorabile cu Sasha la Vocea României. Fiul lui Theo Rose a făcut show pe...
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
Digi 24
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit Poliția Locală lângă o tânără în scaun cu rotile
Digi24
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a...
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor.ro
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile de la Samsung
go4it.ro
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile...
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
George Simion dezvăluie că AUR nu a primit niciodată invitația să intre în guvernul Veștea: Voiau doar voturile noastre/ Ne ofereau președinția interimară a Senatului/ Pe românește, să ne tragă pe sfoară
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că AUR nu a primit niciodată invitația să intre în guvernul Veștea:...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât costă un bilet la concertul Andreei Bostănică de la Sala Palatului: ”Vreau să vă arăt povestea ...
Cât costă un bilet la concertul Andreei Bostănică de la Sala Palatului: ”Vreau să vă arăt povestea mea dincolo de ecran”
Ghinionul care îl urmărește pe fostul component HI-Q, după ce a devenit pilot. Mihai Sturzu: „Nu ...
Ghinionul care îl urmărește pe fostul component HI-Q, după ce a devenit pilot. Mihai Sturzu: „Nu este ușor să fii alături de cineva care pleacă des”
Zi importantă pentru Biserica Ortodoxă Română. Patriarhul Daniel a împlinit 75 de ani
Zi importantă pentru Biserica Ortodoxă Română. Patriarhul Daniel a împlinit 75 de ani
Miraj Tzunami, prima reacție după ce tatăl lui Versace s-a stins din viață. Care a fost cauza morții, ...
Miraj Tzunami, prima reacție după ce tatăl lui Versace s-a stins din viață. Care a fost cauza morții, de fapt
Nora lui Florin Salam a făcut senzație la nuntă! Rochia extrem de scurtă a atras toate privirile
Nora lui Florin Salam a făcut senzație la nuntă! Rochia extrem de scurtă a atras toate privirile
Ce și-a dorit Nicky Jam să primească înainte de concertul de la NIBIRU. Cerința bizară a starului ...
Ce și-a dorit Nicky Jam să primească înainte de concertul de la NIBIRU. Cerința bizară a starului internațional
Vezi toate știrile