Vinicius Jr. a apelat la o intervenție estetică, iar rezultatul i-a lăsat mască pe fani: „Este alt om”

Vinicius Jr. a devenit subiectul momentului pe rețelele de socializare după ce a apărut cu un chip vizibil schimbat față de cel din timpul Cupei Mondiale din 2026. Potrivit presei din Brazilia și Statelor Unite, starul lui Real Madrid ar fi apelat la o procedură estetică de armonizare a bărbiei, iar transformarea a stârnit un val de reacții în rândul fanilor.

Vinicius Jr. ar fi apelat la o procedură de armonizare a bărbiei

La doar câteva săptămâni după eliminarea Braziliei de la Campionatul Mondial din 2026, extrema lui Real Madrid ar fi trecut printr-o intervenție estetică facială. Potrivit New York Post, care citează publicații braziliene, fotbalistul în vârstă de 26 de ani a mers la o clinică din orașul Goiânia, unde a fost consultat de dermatologul și medicul estetician Dr. Alessandro Alarcão, cunoscut în Brazilia drept „doctorul vedetelor”.

Conform informațiilor publicate de site-ul brazilian LeoDias și preluate de presa internațională, Vinícius Jr. a efectuat o procedură de armonizare a bărbiei, menită să îi ofere un contur facial mai bine definit și mai echilibrat.

Cum funcționează intervenția estetică

Potrivit surselor citate, procedura presupune injectarea unor substanțe de umplere care permit remodelarea conturului feței în funcție de dorințele pacientului. În cazul fotbalistului brazilian, scopul a fost accentuarea și definirea bărbiei.

Clinica a explicat că intervenția a constat într-o „naturalizare facială”, bazată pe restructurarea ligamentelor feței și rafinarea proiecției bărbiei.

„Am realizat o naturalizare facială, bazată pe restructurarea ligamentelor feței, asociată cu o rafinare a proiecției bărbiei, respectând întotdeauna caracteristicile anatomice și identitatea pacientului. Scopul este de a oferi mai mult echilibru, armonie și naturalețe, fără a desfigura sau altera trăsăturile feței.”

Presa braziliană notează că, cel mai probabil, procedura a implicat injectarea de acid hialuronic.

Medicul care l-a tratat i-a transmis un mesaj public

După vizita lui Vinícius Jr., medicul Alessandro Alarcão a publicat fotografii cu fotbalistul și i-a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

„A fost o mare plăcere să îl primesc pe Vini Jr. Pe lângă faptul că este unul dintre cele mai mari talente din fotbalul mondial, este un om de o simplitate, educație și energie molipsitoare. Îți mulțumesc pentru încredere și pentru conversația plăcută. A fost o satisfacție să te primesc la clinică. Dumnezeu să îți binecuvânteze în continuare cariera. Vom fi mereu alături de tine și de Brazilia.”

Fanii au observat imediat schimbarea

Transformarea fotbalistului a devenit rapid virală după apariția unor fotografii recente pe rețelele sociale. Internauții au remarcat că Vinícius Jr. are trăsături vizibil diferite față de cele din timpul Cupei Mondiale.

Comentariile nu au întârziat să apară.

„Vinicius Jr. s-a transformat în Vinicius Sr.”, a glumit un utilizator al platformei X. „Creierul meu nu reușește să înțeleagă că ăsta este Vini Jr. acum.” „Nu e aceeași persoană, nu are cum.”, au scris alți utilizatori.

Speculațiile privind noul său aspect au fost alimentate și de fotografiile distribuite pe internet, în care diferențele la nivelul bărbiei și al conturului feței sunt evidente.

Schimbarea vine după un Mondial dezamăgitor pentru Brazilia

Noua înfățișare a lui Vinícius Jr. apare la scurt timp după eliminarea surprinzătoare a Braziliei de la Cupa Mondială din 2026. „Seleção” a fost învinsă cu 2-1 de Norvegia în optimile de finală, ratând șansa de a cuceri al șaselea titlu mondial.

Chiar și așa, extrema lui Real Madrid a avut un turneu reușit din punct de vedere individual, reușind să înscrie patru goluri înainte de eliminarea naționalei sale, ceea ce îl transforma într-unul dintre candidații la titlul de golgheter al competiției.

A stârnit controverse și în vacanță

În ultimele zile, Vinícius Jr. a revenit în atenția publicului și dintr-un alt motiv. După vacanța petrecută în Europa, inclusiv în Sardinia, fotbalistul a fost fotografiat alături de influencerița Virginia Fonseca, iar imaginile au provocat numeroase reacții în Brazilia.

O parte dintre suporteri au criticat apariția fotografiilor la scurt timp după eliminarea naționalei de la Cupa Mondială, considerând că momentul ales pentru expunerea publică nu a fost unul inspirat.

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