Neymar și-a anunțat retragerea de la naționala Braziliei după eliminarea de la Cupa Mondială. Declarații în lacrimi

Neymar a trăit un final dureros în tricoul Braziliei. Atacantul de 34 de ani a anunțat, vizibil emoționat, că aventura sa la națională s-a încheiat după eliminarea suferită în fața Norvegiei, în optimile Cupei Mondiale 2026. Intrat pe teren în repriza a doua, starul brazilian a marcat din penalty în prelungiri, dar golul său nu a mai putut schimba soarta unei seri care a devenit simbolul unei crize profunde pentru Seleção.

Neymar: „Aici am început, aici am terminat”

Neymar a intrat pe teren în minutul 67 al meciului cu Norvegia, când Brazilia era deja condusă cu 2-0. Selecționata sud-americană încerca să revină într-o partidă complicată, dar prezența lui nu a fost suficientă pentru a întoarce rezultatul.

Atacantul a înscris din penalty în prelungiri, pe MetLife Stadium din New Jersey, însă golul a fost doar unul de consolare. Brazilia a fost eliminată, iar Neymar a lăsat de înțeles că acesta a fost ultimul său meci pentru echipa națională.

„Am încercat, am încercat. Acum s-a terminat. Aici am început, aici am terminat”, a declarat Neymar, după eliminarea Braziliei.

Declarația are o încărcătură specială: Neymar a debutat pentru Brazilia chiar pe același stadion, în august 2010, într-un amical câștigat cu 2-0 împotriva Statelor Unite, meci în care a și marcat.

Finalul unei cariere uriașe la națională

Dacă decizia rămâne definitivă, Neymar încheie una dintre cele mai importante cariere din istoria fotbalului brazilian.

A devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei, cu 80 de goluri, și a adunat 130 de selecții. La acest capitol, este al doilea în clasamentul all-time, după Cafu, care are 142 de apariții pentru Seleção.

Cupa Mondială din 2026 a fost al patrulea turneu final din cariera sa, după edițiile din 2014, 2018 și 2022. Înaintea acestui Mondial, Neymar nu mai jucase pentru Brazilia din 2023, fiind ținut departe de teren de accidentări și de o revenire dificilă.

La turneul din această vară, el a bifat doar două apariții: a intrat pe final în victoria cu 3-0 împotriva Scoției, în ultimul meci din grupă, apoi a fost folosit din nou în partida decisivă cu Norvegia.

Brazilia, eliminare fără scuze în fața Norvegiei

În ultimele două ediții ale Cupei Mondiale, Brazilia fusese eliminată în sferturi, mai întâi de Belgia, apoi de Croația, în meciuri în care mulți au vorbit despre ghinion. De această dată însă, Brazilia nici măcar nu a mai ajuns atât de departe, iar eșecul cu Norvegia nu poate fi explicat prin neșansă.

Eliminarea este una dintre cele mai dureroase din istoria recentă a naționalei. Norvegia a controlat meciul, a pasat mai bine și a arătat mai limpede decât Brazilia, lucru greu de imaginat pentru o echipă care, altădată, domina lumea prin creativitatea de la mijlocul terenului.

Pentru Brazilia, problema pare mai adâncă decât un simplu rezultat prost.

Ancelotti a stabilizat echipa, dar nu a reușit să o transforme

Carlo Ancelotti a preluat naționala Braziliei după înfrângerea drastică suferită în fața Argentinei, 1-4, în martie anul trecut. În cele 16 meciuri pe banca naționalei, italianul a obținut 10 victorii, trei remize și trei înfrângeri.

A reușit să stabilizeze o echipă care avusese mari probleme în preliminarii, unde pierduse patru din ultimele cinci partide înainte de venirea sa. Totuși, la Cupa Mondială, această stabilizare nu a fost suficientă.

Brazilia are nevoie acum de o reconstrucție serioasă, mai ales la mijlocul terenului, acolo unde altădată își construia superioritatea și farmecul.

Mijlocul Braziliei, departe de vechea magie

Brazilia pare să fi pierdut exact zona care îi dădea identitatea. Linia de mijloc nu mai are aceeași imaginație, aceeași tehnică și aceeași capacitate de a dicta jocul.

Ancelotti l-a readus pe Casemiro după un an și jumătate de absență de la națională, iar mutarea a avut și părți bune. Casemiro a oferit structură, iar Bruno Guimarães a părut mai liber și a avut un turneu bun până la penalty-ul ratat cu Norvegia, moment care ar fi putut schimba soarta partidei.

Dar vulnerabilitatea lui Casemiro în spații mari a fost evidentă. Încă din minutul doi, Norvegia a avut un gol anulat, semn că Brazilia avea probleme serioase când era obligată să apere sus sau să acopere terenul larg.

Decizia Neymar nu a funcționat

Revenirea lui Neymar a fost una dintre cele mai discutate decizii ale lui Ancelotti. Publicul îl cerea, nostalgia era uriașă, iar presiunea emoțională era evidentă. Totuși, forma fizică a starului brazilian ridica mari semne de întrebare.

Ancelotti spusese că Neymar va fi convocat doar dacă își merită locul și că nu va lua jucători accidentați. În cele din urmă, a făcut o excepție pentru el.

În partida cu Scoția, Neymar a părut departe de ritmul marilor meciuri. Cu Norvegia, folosirea lui a obligat Brazilia la o schimbare tactică importantă. Pentru că nu mai avea mobilitatea necesară să ajute defensiv, Neymar a fost folosit atacant central, iar Vinícius Junior și Endrick au fost împinși spre benzi și mai departe de poartă.

Mutarea a slăbit echilibrul Braziliei și a deschis mai mult teren pentru Norvegia, care a început să îl găsească mai ușor pe Erling Haaland în zone periculoase.

Ancelotti: „Este începutul unui nou ciclu”

După eliminare, Carlo Ancelotti a încercat să privească înainte, deși gustul eșecului era greu de ascuns.

„Nu cred că acesta este sfârșitul. Cred că este începutul unui nou ciclu”, a spus selecționerul.

Italianul a promis că Brazilia va continua să caute soluții.

„Tot ce pot spune este că vom continua să muncim din greu pentru echipa națională, să încercăm să ne îmbunătățim și să găsim idei noi.”

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