Neymar a revenit după aproape trei ani! Reacția fanilor Braziliei a spus totul: stadionul a explodat

După aproape trei ani de absență de la echipa națională, Neymar a revenit în tricoul Braziliei și a fost primit ca un adevărat erou de fani. Atacantul în vârstă de 34 de ani a evoluat în ultimele 20 de minute ale victoriei cu 3-0 împotriva Scoției, la Cupa Mondială, iar selecționerul Carlo Ancelotti este convins că experimentatul fotbalist poate avea încă un rol important în lupta pentru trofeu.

Neymar, întâmpinat ca un idol la Miami

„Neymar nu are nevoie de nicio motivație suplimentară. Toată lumea îl iubește aici.”

Așa și-a început Carlo Ancelotti conferința de presă de după victoria Braziliei, iar atmosfera de pe stadionul din Miami i-a dat perfect dreptate.

Cu doar câteva ore înainte, orice imagine cu Neymar afișată pe ecranele gigant ale stadionului era întâmpinată cu urale și entuziasm. După aproape trei ani în care nu mai îmbrăcase tricoul naționalei, starul brazilian revenea într-un moment în care nu mai este principalul lider al Seleção, dar rămâne unul dintre cei mai iubiți fotbaliști ai țării.

Accidentarea care l-a ținut departe aproape trei ani

Revenirea lui Neymar a fost întârziată de accidentarea gravă suferită în octombrie 2023, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale.

Ruptura ligamentului încrucișat anterior și leziunea de menisc l-au scos din circuit pentru o perioadă îndelungată, iar lipsa meciurilor oficiale din timpul recuperării a făcut ca revenirea la echipa națională să fie amânată.

Acum, la 34 de ani, Neymar s-a întors pe scena internațională.

Brazilia a rezolvat meciul înainte de intrarea lui Neymar

Brazilia conducea deja cu 3-0 în momentul în care Neymar a fost introdus pe teren.

Vinicius Junior marcase de două ori în prima repriză, iar Matheus Cunha înscrisese al treilea gol, însă publicul părea să aștepte un singur moment: apariția lui Neymar.

În clipa în care și-a scos vesta de rezervă și s-a îndreptat spre marginea terenului pentru a-l înlocui pe Cunha, stadionul a explodat de bucurie.

Carlo Ancelotti: „A meritat să joace”

Selecționerul Braziliei a explicat că Neymar și-a câștigat locul prin munca depusă în perioada recuperării.

„A avut oportunitatea să joace pentru că a meritat. S-a antrenat și a muncit foarte mult pentru a reveni, cu profesionalism”, a declarat Carlo Ancelotti.

Tehnicianul italian consideră că experiența și calitățile lui Neymar pot fi extrem de importante pentru Brazilia la acest Campionat Mondial.

„Cred că poate ajuta echipa cu calitățile lui. A jucat bine în puținele minute petrecute pe teren.”

Ancelotti a subliniat că atacantul nu are nevoie de motivație suplimentară pentru a reprezenta Brazilia.

„Neymar nu are nevoie de nicio motivație suplimentară. Toată lumea îl iubește aici. Nu are nevoie de motivație pentru a purta culorile Braziliei. Este același Neymar și, la 34 de ani, are aceeași pasiune pe care o avea când era copil.”

Doar 20 de minute, dar suficiente pentru a entuziasma publicul

Neymar a evoluat aproximativ 20 de minute și a avut 24 de atingeri de balon. A reușit și un șut pe poartă, însă cifrele au contat mai puțin decât emoția revenirii sale.

La finalul partidei, camerele stadionului și ecranele gigant au continuat să-l urmărească în timp ce mergea să salute suporterii, înainte de a-și îmbrățișa fiica aflată în tribune.

Brazilia nu a mai câștigat Cupa Mondială din 2002, iar ultimul trofeu important al naționalei rămâne Copa America din 2019.

Sub conducerea lui Carlo Ancelotti, brazilienii au alternat evoluțiile bune cu rezultate dezamăgitoare, nereușind să obțină victorii împotriva unor adversari precum Argentina, Ecuador, Bolivia, Japonia, Tunisia, Franța sau, cel mai recent, Maroc.

Victoria cu Scoția a adus însă optimism în tabăra sud-americanilor, iar succesul i-a trimis pe primul loc în Grupa C.

Suporterii cred că Neymar mai poate scrie istorie

La ieșirea de pe stadion, un suporter brazilian a explicat cât de important rămâne Neymar pentru visul unui nou titlu mondial.

„Pele este cel mai mare jucător din toate timpurile. Nu există comparație. A câștigat trei Cupe Mondiale pentru Brazilia.”

Despre Neymar, acesta a spus:

„Poate ajunge la același nivel cu Ronaldo sau Ronaldinho dacă va câștiga Cupa Mondială. Eu am fost pe Maracana în 2016, când a marcat golul decisiv la Jocurile Olimpice și ne-a adus un titlu pe care Brazilia nu îl câștigase niciodată. Dar Cupa Mondială este trofeul pe care ni-l dorim cu adevărat și vrem să obținem a șasea stea.”

Suporterul este convins că Neymar poate readuce celebrul „jogo bonito” în jocul Braziliei.

„Cred că poate deschide jocul și poate readuce acel jogo bonito, cum îi spunem noi. Trebuie să respecte cine este și ceea ce a fost, pentru că dacă nu o fac, îi va pedepsi cu siguranță.”

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