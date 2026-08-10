George Restivan a luat exemplu de la Selena Gomez! I-a sărutat picioarele Adrianei Bahmuțeanu

George Restivan nu pierde nicio ocazie de a‑și arăta afecțiunea față de Adriana Bahmuțeanu, iar un moment recent surprins în public a atras atenția tuturor.

Cei doi se aflau pe o bancă, într-un cadru relaxat, atunci când soțul jurnalistei a avut un gest neașteptat și plin de tandrețe. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

George Restivan a luat exemplu de la Selena Gomez

În timp ce o ajuta să își prindă bareta de la încălțări, acesta i-a sărutat piciorul și i-a spus cu voce caldă:

„Cenușăreasa mea”.

Imaginile au fost filmate de Carmen Șerban și au devenit rapid subiect de discuție. După ce a terminat de legat prima bareta, George Restivan s-a ocupat și de cealaltă, repetând gestul afectuos și sărutându-i și celălalt picior. Momentul a părut spontan, natural, iar cei doi se simțeau complet în largul lor, semn că relația lor este una în care atenția și gesturile romantice sunt la ordinea zilei. Cuplul, căsătorit civil în octombrie 2025, își trăiește povestea de dragoste fără rețineri, iar astfel de scene confirmă apropierea dintre ei.

I-a sărutat picioarele Adrianei Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu a vorbit recent și despre modul în care vede provocările dintr-o relație de lungă durată. Jurnalista consideră că perioadele tensionate sau momentele de stagnare sunt firești și că, atunci când ambii parteneri își doresc să repare legătura, pot depăși chiar și situații complicate, inclusiv infidelitatea. Ea a explicat că oamenii nu sunt monogami prin natură și că uneori o relație poate fi reconstruită dacă există dorință reală de a continua.

„Într-o relație de lungă, vin și perioade de stagnare, de plictiseală, de nervi, de tensiune. Asta nu înseamnă că nu poți să repari relația. O relație se poate repara, chiar poți să treci și peste infidelitate. Poți să treci peste lucruri mai grave, dacă dorești să o repari. Doar dacă îți dorești (…) Există teoria asta că se poate trece și peste infidelitate, pentru că, de fapt, noi nu suntem la fel ca pinguinii, persoane monogame. Noi suntem poligami, noi oamenii. Da (n.r. că ar trece peste infidelitate)”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

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