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Motivul dureros pentru care Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să amâne nunta: „Nu m-aș simți bine”

De: Alina Drăgan 06/08/2026 | 11:22
Motivul dureros pentru care Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să amâne nunta: „Nu m-aș simți bine”
Motivul dureros pentru care Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să amâne nunta
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Deși așteptau cu nerăbdare marele eveniment, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să amâne nunta. Decizia nu a fost una ușoară, iar în spatele acestei hotărâri se află un motiv destul de dureros pentru brunetă. Adriana Bahmuțeanu a vorbit acum despre cele întâmplate și a dezvăluit motivul pentru care a decis să amână marele eveniment.

De o perioadă, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se bucură de o nouă etapă a relației lor. După o despărțire scurtă, cei doi și-au regăsit drumul unul către celălalt. Au făcut cununia civilă, în luna octombrie a anului trecut, iar în acest an trebuia să facă și marea petrecere, însă evenimentul a fost amânat.

Motivul dureros pentru care Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să amâne nunta

Deși acum Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au o relație frumoasă și totul merge bine între ei, bruneta ascunde o mare durere. Aceasta a mărturisit că nu poate merge mai departe cu unul dintre cele mai importante momente din viața ei din cauza problemelor pe care le are cu cei doi fii ai săi.

Acesta este și motivul pentru care a decis să amâne nunta. Vedeta spune că își dorește neapărat ca și băieții săi să participe la marele eveniment, iar în condițiile actuale acest lucru nu o să se întâmple, cel mai probabil.

„Am tot zis să facem nuntă, dar mi-aș dori să vină toți cei 3 băieți pe care îi avem, copiii mei să vină la nuntă. Deocamdată, pentru că este situația aceasta, cu siguranță nu vor veni. Și vreau să am și eu satisfacția asta că atunci când voi fi mireasă, adică petrecerea, că asta vrem să facem. Nu îmi mai pun eu voal… la acea petrecere mi-aș dori să fie și copiii mei”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Același sentiment îl are și George Restivan, așa că împreună au decis să amâne nunta până când toate aceste probleme se vor rezolva.

„Eu nu m-aș simți bine să știu că numai fiul meu va fi acolo”, a declarat și George Restivan.

De când Silviu Progoană s-a stins din viață, Adriana Bahmuțeanu duce o luptă grea. Aceasta își dorește să își vadă și să se apropie de copiii săi, însă acest lucru nu pare să fie posibil. Deși a obținut recent o hotărâre judecătorească prin care are dreptul să își vadă băieții două duminici pe lună, bruneta spune că, în realitate, comunicarea cu Eduard și Maximus este aproape inexistentă.

 

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Foto: Facebook

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