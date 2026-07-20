Adriana Bahmuțeanu a mers cu poliția la casa răposatului Silviu Prigoană: „Nu știu dacă fiul meu este în viață”

Continuă scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și fiii fostului soț. Bruneta încă încearcă să se apropie de băieții săi, însă fără succes. În weekend-ul ce tocmai a trecut, Adriana Bahmuțeanu avea program de vizită, însă atunci când s-a prezentat la casa lui Silviu Prigoană pentru a-și lua fiul nimeni nu a răspuns. Bruneta a sunat imediat la poliție, iar mai apoi și-a strigat supărarea în mediul online.

După ce Silviu Prigoană s-a stins din viață, Adriana Bahmuțeanu a început o aprigă luptă pentru copiii săi. În cele din urmă, a primit dreptul de a-i vedea pe aceștia, după un program bine stabilit, care însă se pare că nu este respectat, iar asta a înfuriat-o pe brunetă.

Adriana Bahmuțeanu, cu poliția la casa lui Silviu Prigoană

În weekend-ul ce tocmai a trecut, Adriana Bahmuțeanu avea program de vizită cu fiul său. Așa că de dimineață s-a prezentat la casa lui Silviu Prigoană pentru a-și lua fiul. Însă, aceasta a avut parte de o nouă surpriză. Nimeni nu i-a răspuns, așa că bruneta a chemat imediat autoritățile.

„Sunt la casa decedatului Silviu Prigoană, tocmai au plecat domnii de la DGASPC și echipajele de poliție. Astăzi am avut program de vizită cu minorul, a trebuit să vin să îl preiau de aici la ora 10:00. Bineînțeles că nu răspunde nimeni la poartă. Acești frați vitregi nu mai dau niciun semn de viață, iar eu nu știu ce se întâmplă acum cu copilul meu, dacă e în regulă, dacă e în viață, dacă totul este ok. Ce pot să vă spun e că astfel de cazuri se întâmplă foarte des în România. Sunt părinți care stau și zgârie la poartă, așa cum stau și eu acum la poarta decedatului ca să îmi văd copilul, când în mod normal ar fi trebuit ca autoritățile statului să mă ajute, să mă sprijine și să prevină separarea copilului de familie”, a spus Adriana Bahmuțeanu, în mediul online.

Văzând că și de această dată se lovește de un zid și că nu poate afla nimic despre copiii săi, Adriana Bahmuțeanu și-a strigat revolta în mediul online. Aceasta susține că sunt doi ani de când tot încearcă să își câștige drepturile părintești, iar autoritățile nu o ajută deloc în acest sens.

„Eu acum sunt părintele supraviețuitor și mă lupt de doi ani de zile să-mi obțin drepturile. Un minor care nu are capacitatea deplină de exercițiu, nu poate distinge între bine și rău, e ținut aici în acest imobil într-o stare de aservire, ca un ostatic și influențat, manipulat să își urască propriul părinte, adică pe mine. La fel ca mine, în situația mea, sunt peste 200.000 de părinți, înstrăinați de proprii copii, cărora nu li se respectă drepturile. Avem legi, nu se respectă absolut nimic și din păcate nici dosarele penale nu merg mai departe, pentru că procurorii le închid. De ce nu luați măsuri, de ce nu aplicați legea?”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

CITEȘTE ȘI:

Adriana Bahmuțeanu, declarații la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. De ce nu a lăsat fostul afacerist testament

Vila de lux a lui Silviu Prigoană, scoasă la licitație la jumătate de preț după ani de dispute. Tranzacția secretă care zguduie familia afaceristului!