Acasă » Știri » Adriana Bahmuțeanu a mers cu poliția la casa răposatului Silviu Prigoană: „Nu știu dacă fiul meu este în viață”

Adriana Bahmuțeanu a mers cu poliția la casa răposatului Silviu Prigoană: „Nu știu dacă fiul meu este în viață”

De: Alina Drăgan 20/07/2026 | 10:45
Adriana Bahmuțeanu, cu poliția la casa lui Silviu Prigoană
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Continuă scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și fiii fostului soț. Bruneta încă încearcă să se apropie de băieții săi, însă fără succes. În weekend-ul ce tocmai a trecut, Adriana Bahmuțeanu avea program de vizită, însă atunci când s-a prezentat la casa lui Silviu Prigoană pentru a-și lua fiul nimeni nu a răspuns. Bruneta a sunat imediat la poliție, iar mai apoi și-a strigat supărarea în mediul online.

După ce Silviu Prigoană s-a stins din viață, Adriana Bahmuțeanu a început o aprigă luptă pentru copiii săi. În cele din urmă, a primit dreptul de a-i vedea pe aceștia, după un program bine stabilit, care însă se pare că nu este respectat, iar asta a înfuriat-o pe brunetă.

Adriana Bahmuțeanu, cu poliția la casa lui Silviu Prigoană

În weekend-ul ce tocmai a trecut, Adriana Bahmuțeanu avea program de vizită cu fiul său. Așa că de dimineață s-a prezentat la casa lui Silviu Prigoană pentru a-și lua fiul. Însă, aceasta a avut parte de o nouă surpriză. Nimeni nu i-a răspuns, așa că bruneta a chemat imediat autoritățile.

„Sunt la casa decedatului Silviu Prigoană, tocmai au plecat domnii de la DGASPC și echipajele de poliție. Astăzi am avut program de vizită cu minorul, a trebuit să vin să îl preiau de aici la ora 10:00. Bineînțeles că nu răspunde nimeni la poartă.

Acești frați vitregi nu mai dau niciun semn de viață, iar eu nu știu ce se întâmplă acum cu copilul meu, dacă e în regulă, dacă e în viață, dacă totul este ok. Ce pot să vă spun e că astfel de cazuri se întâmplă foarte des în România. Sunt părinți care stau și zgârie la poartă, așa cum stau și eu acum la poarta decedatului ca să îmi văd copilul, când în mod normal ar fi trebuit ca autoritățile statului să mă ajute, să mă sprijine și să prevină separarea copilului de familie”, a spus Adriana Bahmuțeanu, în mediul online.

Văzând că și de această dată se lovește de un zid și că nu poate afla nimic despre copiii săi, Adriana Bahmuțeanu și-a strigat revolta în mediul online. Aceasta susține că sunt doi ani de când tot încearcă să își câștige drepturile părintești, iar autoritățile nu o ajută deloc în acest sens.

„Eu acum sunt părintele supraviețuitor și mă lupt de doi ani de zile să-mi obțin drepturile. Un minor care nu are capacitatea deplină de exercițiu, nu poate distinge între bine și rău, e ținut aici în acest imobil într-o stare de aservire, ca un ostatic și influențat, manipulat să își urască propriul părinte, adică pe mine.

La fel ca mine, în situația mea, sunt peste 200.000 de părinți, înstrăinați de proprii copii, cărora nu li se respectă drepturile. Avem legi, nu se respectă absolut nimic și din păcate nici dosarele penale nu merg mai departe, pentru că procurorii le închid. De ce nu luați măsuri, de ce nu aplicați legea?”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

 

CITEȘTE ȘI:

Adriana Bahmuțeanu, declarații la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. De ce nu a lăsat fostul afacerist testament

Vila de lux a lui Silviu Prigoană, scoasă la licitație la jumătate de preț după ani de dispute. Tranzacția secretă care zguduie familia afaceristului!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a obținut medalia de aur
Știri
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a…
A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile
Știri
A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
Mediafax
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme...
Spania este noua campioană mondială. S-a impus în fața Argentinei cu 1-0
Gandul.ro
Spania este noua campioană mondială. S-a impus în fața Argentinei cu 1-0
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la...
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul vecinilor
Adevarul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate...
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
Digi24
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Paradores: Cum a transformat statul spaniol castelele și palatele în hoteluri de lux
Mediafax
Paradores: Cum a transformat statul spaniol castelele și palatele în hoteluri de lux
Parteneri
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la cel mai înalt nivel și la 38 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la...
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ghinion pentru Cristina Șișcanu pe litoralul italian. Ce i-au furat hoții în timp ce era în mare
Click.ro
Ghinion pentru Cristina Șișcanu pe litoralul italian. Ce i-au furat hoții în timp ce era...
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor. Superstițiile și tradițiile pe care românii le respectă
Digi 24
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor. Superstițiile și...
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol al amenințărilor deșarte ale Rusiei
Digi24
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol...
Bugetul Rabla 2026 s-a epuizat în doar câteva minute, pentru motociclete! Câți bani s-au dat în prima jumătate de oră
Promotor.ro
Bugetul Rabla 2026 s-a epuizat în doar câteva minute, pentru motociclete! Câți bani s-au dat...
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Ce poți cumpăra din LIDL între 23 și 26 iulie? Parkside aduce sculele de sezon pe care mulți meșteri le așteptau
go4it.ro
Ce poți cumpăra din LIDL între 23 și 26 iulie? Parkside aduce sculele de sezon...
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Descopera.ro
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Spania este noua campioană mondială. S-a impus în fața Argentinei cu 1-0
Gandul.ro
Spania este noua campioană mondială. S-a impus în fața Argentinei cu 1-0
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei ...
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a obținut medalia de aur
JD Vance a devenit tată pentru a patra oară. Ce nume au ales pentru copil
JD Vance a devenit tată pentru a patra oară. Ce nume au ales pentru copil
A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile
A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile
Cristina Șișcanu, experiență neplăcută la mare în Italia. Ce a pățit vedeta
Cristina Șișcanu, experiență neplăcută la mare în Italia. Ce a pățit vedeta
Bancul zilei | Vasile și Costel la o bere
Bancul zilei | Vasile și Costel la o bere
Salvatore Ganacci s-a ”rupt” pe manele la Nibiru! DJ-ul s-a distrat în mulțime ca un fan adevărat
Salvatore Ganacci s-a ”rupt” pe manele la Nibiru! DJ-ul s-a distrat în mulțime ca un fan adevărat
Vezi toate știrile