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Adriana Bahmuțeanu, declarații la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. De ce nu a lăsat fostul afacerist testament

De: Denisa Crăciun 27/06/2026 | 11:34
Adriana Bahmuțeanu, declarații la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. De ce nu a lăsat fostul afacerist testament
Adriana Bahmuțeanu, noi declarații despre Silviu Prigoană
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Silviu Prigoană a murit în luna noiembrie a anului 2024. Adriana Bahmuțeanu face noi dezvăluiri uluitoare despre averea fostului soț. În plus, aceasta a vorbit în cadrul unui interviu și despre motivul pentru care bărbatul nu a lăsat testament.

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au avut o relație tumultoasă. Vestea că fostul afacerist a murit a șocat pe toată lumea. Din acel moment, vedeta s-a confruntat cu fiii mai mari ai lui Prigoană și asta pentru că nu o lăsau să își vadă propriii copii. La aproape doi ani de la deces, fosta soție a fost invitată la o emisiune, acolo unde a vorbit despre concluziile la care a ajuns în această perioadă, dar și despre motivul pentru care bărbatul nu a lăsat un testament.

Adriana Bahmuțeanu, noi dezvăluiri despre Silviu Prigoană

Invitată în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre discuțiile importante pe care le-a avut cu Silviu Prigoană. Ea a declarat că a încercat de multe ori să îl convingă să lămurească situația legată de avere. Cu atât mai mult că fostul afacerist nu și-a dorit ca cei patru copii să se lupte pentru bunuri sau bani.

Și de fapt asta e dovada certă a faptului că frații majori nu doresc decât să pună laba pe ce a mai rămas din averea lui Silviu Prigoană, că n-a mai rămas mult. Prigoană a murit sărac. Prigoană a murit de inimă rea și a murit vai de capul lui.

Da. Și nu cred că și-ar fi dorit vreodată ca băieții lui să se certe pe avere. Eu am încercat să vorbesc cu el în ultimii 10 ani ai lui de viață cât am putut eu de mult. N-am reușit. Prin avocați, prin prieteni, prin toată lumea. Am încercat să-l fac în așa fel încât să stau cu el la aceeași masă o jumătate de oră, a povestit Adriana Bahmuțeanu.

De asemenea, a vorbit și despre motivul pentru care Prigoană nu a lăsat un testament. Aceasta susține că nu știe de ce nu a făcut acest demers și că el nu a mai apucat să spună asta în presă.

Nu știu de ce a făcut-o. Îmi pare rău. Nici n-a apucat să mai spună în presă.

Habar nu am care a fost gândirea lui. Probabil până la urmă vom afla, dar eu îți spun cinstit, mi-aș dori să scoată, să vândă cât mai repede casa aia, pentru că în felul acela se trezesc și copiii mei, a mai adăugat ea.

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