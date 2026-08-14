Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Robbie Williams mărturisește că a fost diagnosticat cu autism. „Asta explică atât de multe!”

Robbie Williams mărturisește că a fost diagnosticat cu autism. „Asta explică atât de multe!”

De: Daniel Matei 15/08/2026 | 00:50
Robbie Williams mărturisește că a fost diagnosticat cu autism. „Asta explică atât de multe!”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Robbie Williams a dezvăluit că a primit un diagnostic de autism, la câțiva ani după ce a început să vorbească public despre dificultățile cu care s-a confruntat de-a lungul vieții. Artistul britanic spune că noul diagnostic l-a ajutat să înțeleagă mai bine anumite aspecte ale comportamentului și personalității sale.

Cântărețul în vârstă de 52 de ani a făcut dezvăluirea în timpul unui eveniment organizat la Londra pentru lansarea brandului său Hopeium, unde a vorbit despre diagnosticul primit recent, potrivit Yahoo Entertainment.

Robbie Williams a primit diagnosticul de autism

Robbie Williams a povestit că diagnosticul i-a oferit o perspectivă diferită asupra propriei persoane și asupra unor experiențe prin care a trecut de-a lungul timpului.

„Am ADHD și tocmai am aflat că am și puțin autism, lucru pe care, sincer, îl iubesc al naibii de mult, pentru că explică atât de multe! Acum este cartea mea de ieșire din orice situație, iar pentru toate lucrurile ciudate pe care le fac spun pur și simplu: «Scuze, sunt autist»”, le-a spus el celor prezenți.

Artistul a mai spus că acest diagnostic l-a făcut să înțeleagă unele lucruri care, până acum, i se păreau ciudate la propria persoană.

„De exemplu, atât de nebun sunt eu: recent, stăteam într-un avion și m-am gândit: «Dacă aș avea telekinezie și gândurile mele intruzive i-ar spune avionului să se prăbușească singur?» Acesta este nivelul de nebunie cu care mă confrunt. Așa că este mai bine să-mi antrenez creierul să facă ceva mai bun decât să-mi fac griji că aș putea avea puteri supranaturale și că aș putea prăbuși un avion”, a spus el.

Artistul a vorbit în trecut despre problemele sale de sănătate mintală și despre dependențe, însă diagnosticul de autism este unul relativ recent. Williams a explicat că a început să privească diferit anumite lucruri din viața sa după ce a aflat că se află pe spectrul autist.

Robbie Williams a fost diagnosticat anterior și cu sindrom Tourette

În octombrie anul trecut, Williams a dezvăluit că fusese diagnosticat cu sindromul Tourette, precum și cu ADHD.

Robbie Williams a fost deschis de-a lungul anilor în privința problemelor cu care s-a confruntat. Artistul a vorbit despre anxietate, depresie și dependență, precum și despre presiunea uriașă pe care a resimțit-o în perioada în care făcea parte din Take That și, ulterior, în cariera solo.

În 2025, artistul spusese că se întreabă dacă nu cumva este autist, însă la acel moment nu avea un diagnostic oficial. Acum, Williams spune că a primit confirmarea.

În ultimii ani, cântărețul a încercat să vorbească mai deschis despre vulnerabilitățile sale și despre lucrurile care l-au ajutat să se înțeleagă mai bine.

CITEȘTE ȘI:

Robbie Williams, mărturisire surprinzătoare despre retragerea din muzică: „Acum înțeleg de ce oamenii mor după ce ies la pensie”

Imaginile cu Robbie Williams de la finala Cupei Mondiale au devenit virale. Ce i-ar fi căzut pe microfon, de fapt

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ariana Grande și Ricky Alvarez, din nou împreună. Cei doi au recunoscut că au iar o relație
Showbiz internațional
Ariana Grande și Ricky Alvarez, din nou împreună. Cei doi au recunoscut că au iar o relație
Nicole Kidman, mărturisiri după divorțul de Keith Urban. „Aveam o cu totul altă imagine despre cum urma să fie viața mea”
Showbiz internațional
Nicole Kidman, mărturisiri după divorțul de Keith Urban. „Aveam o cu totul altă imagine despre cum urma să…
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
Pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001. Cine beneficiază și cât poate primi în plus
Gandul.ro
Pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001. Cine beneficiază...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Marian Godină s-a trezit cu o nouă plângere la poliție. Cine l-a reclamat în legătură cu fiicele sale
Adevarul
Marian Godină s-a trezit cu o nouă plângere la poliție. Cine l-a reclamat...
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep
Digi24
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști...
Grătarele și focurile de tabără, interzise din cauza incendiilor! Britanicii, avertizați direct pe telefoane
Mediafax
Grătarele și focurile de tabără, interzise din cauza incendiilor! Britanicii, avertizați direct pe...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ioana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc”
Click.ro
Ioana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc”
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
Digi 24
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear
Digi24
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
go4it.ro
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Descopera.ro
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001. Cine beneficiază și cât poate primi în plus
Gandul.ro
Pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001. Cine beneficiază și cât...
Tags:
ULTIMA ORĂ
O mamă surogat a născut în Texas după ce a refuzat să întrerupă sarcina la cererea părinților ...
O mamă surogat a născut în Texas după ce a refuzat să întrerupă sarcina la cererea părinților biologici. Lupta juridică va continua
Ce se mănâncă de Adormirea Maicii Domnului. Obiceiurile culinare păstrate din bătrâni
Ce se mănâncă de Adormirea Maicii Domnului. Obiceiurile culinare păstrate din bătrâni
Răzvan Kovacs, mesaj dureros după ce susține că nu și-a mai văzut copiii de săptămâni: „Mi-e ...
Răzvan Kovacs, mesaj dureros după ce susține că nu și-a mai văzut copiii de săptămâni: „Mi-e atât de dor de voi”
Alertă fără precedent în Anglia și Țara Galilor. Oamenii, avertizați pe telefon din cauza incendiilor
Alertă fără precedent în Anglia și Țara Galilor. Oamenii, avertizați pe telefon din cauza incendiilor
Ariana Grande și Ricky Alvarez, din nou împreună. Cei doi au recunoscut că au iar o relație
Ariana Grande și Ricky Alvarez, din nou împreună. Cei doi au recunoscut că au iar o relație
Laura Cosoi, imagini emoționante imediat după ce a devenit mamă pentru a cincea oară. Cum a apărut ...
Laura Cosoi, imagini emoționante imediat după ce a devenit mamă pentru a cincea oară. Cum a apărut soțul ei după naștere
Vezi toate știrile