Robbie Williams a dezvăluit că a primit un diagnostic de autism, la câțiva ani după ce a început să vorbească public despre dificultățile cu care s-a confruntat de-a lungul vieții. Artistul britanic spune că noul diagnostic l-a ajutat să înțeleagă mai bine anumite aspecte ale comportamentului și personalității sale.

Cântărețul în vârstă de 52 de ani a făcut dezvăluirea în timpul unui eveniment organizat la Londra pentru lansarea brandului său Hopeium, unde a vorbit despre diagnosticul primit recent, potrivit Yahoo Entertainment.

Robbie Williams a primit diagnosticul de autism

Robbie Williams a povestit că diagnosticul i-a oferit o perspectivă diferită asupra propriei persoane și asupra unor experiențe prin care a trecut de-a lungul timpului.

„Am ADHD și tocmai am aflat că am și puțin autism, lucru pe care, sincer, îl iubesc al naibii de mult, pentru că explică atât de multe! Acum este cartea mea de ieșire din orice situație, iar pentru toate lucrurile ciudate pe care le fac spun pur și simplu: «Scuze, sunt autist»”, le-a spus el celor prezenți.

Artistul a mai spus că acest diagnostic l-a făcut să înțeleagă unele lucruri care, până acum, i se păreau ciudate la propria persoană.

„De exemplu, atât de nebun sunt eu: recent, stăteam într-un avion și m-am gândit: «Dacă aș avea telekinezie și gândurile mele intruzive i-ar spune avionului să se prăbușească singur?» Acesta este nivelul de nebunie cu care mă confrunt. Așa că este mai bine să-mi antrenez creierul să facă ceva mai bun decât să-mi fac griji că aș putea avea puteri supranaturale și că aș putea prăbuși un avion”, a spus el.

Artistul a vorbit în trecut despre problemele sale de sănătate mintală și despre dependențe, însă diagnosticul de autism este unul relativ recent. Williams a explicat că a început să privească diferit anumite lucruri din viața sa după ce a aflat că se află pe spectrul autist.

Robbie Williams a fost diagnosticat anterior și cu sindrom Tourette

În octombrie anul trecut, Williams a dezvăluit că fusese diagnosticat cu sindromul Tourette, precum și cu ADHD.

Robbie Williams a fost deschis de-a lungul anilor în privința problemelor cu care s-a confruntat. Artistul a vorbit despre anxietate, depresie și dependență, precum și despre presiunea uriașă pe care a resimțit-o în perioada în care făcea parte din Take That și, ulterior, în cariera solo.

În 2025, artistul spusese că se întreabă dacă nu cumva este autist, însă la acel moment nu avea un diagnostic oficial. Acum, Williams spune că a primit confirmarea.

În ultimii ani, cântărețul a încercat să vorbească mai deschis despre vulnerabilitățile sale și despre lucrurile care l-au ajutat să se înțeleagă mai bine.

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