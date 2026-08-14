Ce se mănâncă de Adormirea Maicii Domnului. Obiceiurile culinare păstrate din bătrâni

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, prăznuită pe 15 august, ocupă un loc important în calendarul tradițiilor românești. Din generație în generație, această zi a fost asociată cu numeroase obiceiuri, dar și cu anumite restricții legate de alimentație, respectate de credincioși ca simboluri ale curățării sufletești, al ocrotirii și al belșugului.

Chiar dacă data de 15 august nu impune, din punct de vedere religios, respectarea unui post, în unele zone ale țării oamenii păstrează anumite obiceiuri culinare. Acestea sunt privite ca gesturi cu valoare spirituală, menite să susțină starea de bine și echilibrul sufletesc.

Preparate considerate potrivite pentru Adormirea Maicii Domnului

În ziua de 15 august, mesele pregătite în gospodăriile românești sunt adesea inspirate de roadele perioadei și de tradițiile păstrate în familie. Nu există reguli alimentare obligatorii, însă anumite preparate sunt preferate pentru simplitatea lor și pentru semnificațiile pe care le-au primit de-a lungul timpului.

Peștele se regăsește printre alegerile întâlnite în această zi, fiind pregătit în diverse moduri, de la cuptor și grătar până la saramură. În tradiția populară, consumul său este asociat cu protecția și cu mulțumirea pentru belșugul de peste an.

Și legumele de sezon ocupă un loc important pe masă. Roșiile, ardeii, castraveții, dovleceii și verdețurile pot fi transformate în salate sau preparate simple, valorificând produsele proaspete ale verii.

La desert sau ca gustare, fructele care se coc în această perioadă sunt o alegere firească. Pepenele, prunele, merele și strugurii se numără printre cele mai întâlnite, iar în unele tradiții strugurii sunt legați de ideea de sănătate și prosperitate.

Pentru cei care preferă o masă mai ușoară, carnea poate fi consumată în cantități moderate, fiind alese mai degrabă preparate din pui, curcan sau pește decât mâncăruri consistente pe bază de porc. În multe familii, accentul cade astfel pe preparate simple și pe timpul petrecut împreună, nu pe mesele încărcate.

Ce nu este indicat să mănânci pe 15 august

În unele comunități, sărbătoarea de pe 15 august vine și cu anumite obiceiuri legate de ceea ce se pune pe masă. Acestea țin mai degrabă de tradiția populară decât de reguli religioase stricte.

Preparatele foarte grele, în special cele în cantități mari pe bază de carne roșie, sunt uneori lăsate deoparte. În schimb, se preferă mâncarea simplă, pregătită fără excese.

Și prăjelile sau produsele foarte procesate sunt evitate în unele gospodării, în favoarea preparatelor ușoare și a alimentelor proaspete.

În ceea ce privește alcoolul, tradiția recomandă cumpătarea. Băuturile spirtoase sunt privite cu reținere, iar consumul de vin este acceptat în cantități moderate.

De asemenea, masa de sărbătoare nu ar trebui să însemne risipă. În credința populară, cumpătarea și respectul față de hrană sunt considerate mai importante decât abundența pusă pe masă.

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