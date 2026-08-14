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Laura Cosoi, imagini emoționante imediat după ce a devenit mamă pentru a cincea oară. Cum a apărut soțul ei după naștere

De: Elisa Tîrgovățu 14/08/2026 | 22:34
Laura Cosoi, imagini emoționante imediat după ce a devenit mamă pentru a cincea oară. Cum a apărut soțul ei după naștere
Laura Cosoi, imagini emoționante imediat după ce a devenit mamă pentru a cincea oară. Cum a apărut soțul ei după naștere / Sursa foto: Social media
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La aproape două săptămâni de când și-a mărit familia, Laura Cosoi le-a arătat urmăritorilor cum s-a schimbat viața ei după naștere. Actrița a vorbit, printr-o postare, despre contrastul dintre agitația specifică primelor zile cu un nou-născut și momentele în care reușește să se bucure de liniștea alături de familie. Soțul său, Cosmin Curticăpean, i-a fost alături încă din primele clipe ale travaliului, care a început acasă.

Viața de familie a Laurei Cosoi și a lui Cosmin Curticăpean s-a schimbat din nou, odată cu venirea pe lume a micuței Nina. La aproximativ două săptămâni de la naștere, cei doi se pregătesc pentru un nou moment important: creștinarea fiicei lor, eveniment programat să aibă loc în această lună, în Maramureș.

După ce a povestit public despre momentul în care a adus-o pe lume pe Nina, Laura Cosoi a revenit cu o imagine mai amplă. De această dată, vedeta a prezentat lucrurile și prin ochii soțului său, Cosmin Curticăpean. Fotografiile publicate în mediul online au stârnit reacții din partea altor mame.

Primele imagini după nașterea micuței Nina

Laura Cosoi le-a arătat fanilor câteva cadre surprinse în primele momente petrecute alături de micuța Nina. În timp ce vedeta își ținea nou-născuta în brațe, Cosmin Curticăpean își trăgea sufletul pe canapeaua din camera alăturată. Soțul actriței a rămas însă alături de ea pe tot parcursul nașterii și al perioadei imediat următoare.

„Cele două perspective ale momentelor de după naștere. La fel, dar diferit”, a scris Laura Cosoi, în dreptul imaginilor, pe Instagram.

Sursa foto: Social media

Cum își petrecea timpul soțul actriței când a început travaliul

Nașterea a început într-un moment neașteptat, chiar acasă. În timp ce actrița a intrat în travaliu, Cosmin Curticăpean se ocupa de montarea unui dulap în curte. Vedeta a remarcat și reacția celorlalte fiice, care s-au apropiat de mama lor exact în acele momente.

„Travaliul a început acasă. În curte, Cosmin monta un dulap, cu blues-ul curgând liniștit în fundal, iar eu îmi ascultam corpul. Între o contracție și alta, priveam în jur și mă gândeam cât de firesc poate începe ceva atât de extraordinar. Dar cel mai mult m-au impresionat fetele. Fără să le chem, fără să le explic prea multe, au simțit. Rând pe rând, s-au lipit de mine.

Mă îmbrățișau, mă mângâiau, mă priveau lung, ca și cum înțelegeau că se întâmplă ceva important. N-a fost nevoie de cuvinte (…) Există o forță a feminității pe care o descoperi cu adevărat doar în astfel de momente”, a scris Laura Cosoi, la acel moment, pe Instagram.

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