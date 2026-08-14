Pasajul Băneasa, blocat de un incendiu violent. O mașină a explodat după ce a luat foc

O explozie a avut loc în pasajul Băneasa, după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări. Incendiul a fost urmat de o deflagrație, iar un nor dens de fum s-a ridicat deasupra zonei.

Echipajele de pompieri au fost mobilizate în pasajul Băneasa, unde un autoturism a fost cuprins de un incendiu. Mașina a ars în întregime, iar la scurt timp după izbucnirea focului s-a produs și o explozie.

Pompierii au intervenit de urgență

Un echipaj de salvare a ajuns, de asemenea, în zona incidentului. Până la acest moment, cauzele care au dus la izbucnirea incendiului și producerea exploziei nu sunt cunoscute, iar informațiile despre starea sau situația șoferului nu au fost făcute publice.

Pasajul Băneasa este una dintre zonele-cheie ale traficului din nordul Bucureștiului. Amplasat pe DN1, acesta are zilnic un flux important de mașini care intră și ies din Capitală, inclusiv către Ploiești, Aeroportul Henri Coandă și localitățile din nord.

Într-o zonă deja cunoscută pentru traficul intens, orice incident poate produce efecte imediate. Blocarea pasajului sau restricționarea circulației poate duce rapid la formarea cozilor de mașini și la întârzieri pentru șoferii aflați pe DN1.

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