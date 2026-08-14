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Misterul morții lui George se adâncește. Salvamont spune că tânărul se afla pe traseul corect

De: Anca Chihaie 14/08/2026 | 21:00
Misterul morții lui George se adâncește. Salvamont spune că tânărul se afla pe traseul corect
Foto: Facebook
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Misterul dispariției tânărului britanic George, în vârstă de 18 ani, în Munții Bucegi, se adâncește după descoperirea unui cadavru asupra căruia au fost găsite documentele adolescentului. Trupul a fost identificat în zona Valea Ciubotea, iar autoritățile urmează să stabilească oficial identitatea persoanei și împrejurările în care aceasta și-a pierdut viața.

Noile informații oferite de Salvamont Brașov readuc în atenție ultimele ore în care tânărul a mai putut fi contactat. Potrivit salvatorilor montani, în momentul ultimei conversații cu acesta, poziția transmisă prin coordonate indica faptul că se afla pe un traseu turistic marcat și se deplasa în direcția Cabanei Mălăiești.

Misterul morții lui George se adâncește

Clarificarea este importantă deoarece, după dispariția adolescentului, au apărut mai multe variante cu privire la traseul pe care acesta l-ar fi urmat. Datele aflate la dispoziția Salvamont arată însă că tânărul nu fusese îndrumat către Refugiul Țigănești. Recomandarea primită în timpul ultimei conversații a fost să revină spre Cabana Mălăiești.

La acel moment, coordonatele disponibile îl plasau în zona Lacului Țigănești, pe traseul marcat cu bandă galbenă. Salvatorii au verificat poziția indicată și au considerat că direcția în care se deplasa era cea corespunzătoare pentru a ajunge la Cabana Mălăiești. Pentru a-l ajuta să se orienteze, acestuia i-a fost transmis și traseul care trebuia urmat.

Ulterior acestei comunicări, însă, legătura cu tânărul s-a pierdut, iar ceea ce s-a întâmplat în continuare nu a putut fi stabilit. Salvamont Brașov precizează că nu poate formula în acest moment o explicație privind deplasarea ulterioară a adolescentului și nici cu privire la împrejurările care au dus la tragedie.

În seara dispariției, salvatorii montani au ajuns într-un timp relativ scurt în zona indicată de coordonatele transmise de telefonul tânărului. Acesta nu a fost găsit în acel punct. În ziua următoare, echipele de căutare au identificat un rucsac în apropierea uneia dintre zonele în care fuseseră înregistrate coordonate.

Cazul nu a fost abandonat după primele operațiuni. În lunile care au urmat, salvatorii au revenit în teren și au extins căutările către zone greu accesibile, inclusiv în afara traseelor turistice. Au fost verificate în repetate rânduri și sectoare din apropierea locului în care, la 14 august 2026, a fost descoperit trupul unei persoane.

„Tânărului i-a fost recomandat să se întoarcă în direcția Cabanei Mălăiești, fără ca în vreun moment să îi fie indicată deplasarea către Refugiul Țigănești, iar la momentul ultimei discuții telefonice, succesiunea coordonatelor disponibile indica faptul că acesta se afla pe traseul turistic marcat cu bandă galbenă, în zona Lacului Țigănești, și se deplasa în direcția Cabanei Mălăiești.

Pe baza acestor coordonate, colegul nostru din dispecerat i-a confirmat că se afla pe traseul corect spre Cabana Mălăiești și i-a transmis inclusiv un track al traseului, pentru a-i facilita orientarea.

Ce s-a întâmplat ulterior acestei ultime comunicări nu poate fi stabilit, în acest moment. Din acest motiv, nu dorim să formulăm presupuneri cu privire la deplasarea ulterioară a tânărului sau la circumstanțele care au condus la producerea tragediei. Aceste aspecte urmează să fie clarificate de instituțiile competente, în cadrul cercetărilor aflate în desfășurare. Pe parcursul întregii perioade, cazul a rămas în atenția salvatorilor montani, fiind desfășurate în mod repetat activități de căutare și de verificare a unor noi zone, în funcție de condițiile din teren și de informațiile disponibile”, a transmis Serviciul Public Județean Salvamont Brașov, potrivit Observatornews.ro

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