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Cristina Petre a lăsat trecutul în urmă. „Am pierdut multe pe drum”

De: Elisa Tîrgovățu 14/08/2026 | 21:02
Cristina Petre a lăsat trecutul în urmă. „Am pierdut multe pe drum”
Cristina Petre a lăsat trecutul în urmă. „Am pierdut multe pe drum” / Sursa foto: Social media
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După despărțirea de Andrei Rotaru, Cristina Petre a traversat o perioadă care i-a schimbat radical modul de a privi viața și relațiile. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a vorbit deschis despre procesul prin care a trecut și despre concluzia la care a ajuns după ce a lăsat în urmă această etapă.

Participarea la „Insula Iubirii” a venit ca un test pentru relația Cristinei Petre cu Andrei Rotaru. Însă parcursul celor doi în Thailanda a luat o turnură neașteptată. Pentru fosta concurentă, aventura televizată s-a transformat într-o experiență dureroasă după ce a descoperit apropierea soțului său de ispita Diandra, alături de care acesta a avut o relație în timpul emisiunii.

După încheierea show-ului, Cristina Petre a ales să îi mai ofere lui Andrei Rotaru o șansă. Cei doi au avut mai multe încercări de a-și salva căsnicia. Însă, în cele din urmă, Cristina a anunțat că au decis să meargă pe drumuri separate.

Transformarea prin care a trecut Cristina Petre după despărțire

După încheierea relației cu Andrei Rotaru, fosta concurentă a vorbit tot mai mult despre schimbările din viața sa. Declarațiile recente ale Cristinei Rotaru de la „Insula Iubirii” sugerează că perioada de după separare a ajutat-o să își schimbe perspectiva și să își redescopere propriile priorități.

„Am pierdut multe pe drum, dar pe mine m-am regăsit”, a fost mesajul transmis de Cristina Petre.

După despărțirea de Andrei Rotaru, bruneta pare să își îndrepte atenția către propria viață și către lucrurile care contează pentru ea. Prin mesajele pe care le transmite, fosta concurentă lasă să se înțeleagă că a început să privească diferit tot ce a trăit. Mai mult, perioada de după separare a venit cu o importantă schimbare de perspectivă.

Sursa foto: Social media

Cristina vorbește despre ceea ce a pierdut, dar și despre ceea ce a reușit să redescopere. După o relație marcată de momente tensionate și încercări de împăcare, tânăra pare să fi înțeles că uneori, desprinderea de trecut înseamnă, înainte de toate, să te întorci la tine și să îți reconstruiești propria viață.

Momentele din emisiune pe care bruneta nu le-ar mai retrăi

La ceva timp după participarea la „Insula Iubirii”, Cristina Petre a revenit cu un mesaj despre perioada petrecută în Thailanda. Privind lucrurile de la distanță, fosta concurentă pare să fi păstrat și amintiri plăcute din acea experiență.

Cristina mărturisește că ar reveni oricând în Thailanda și că ar face din nou aceeași călătorie. Dacă ar putea schimba ceva, nu ar repeta însă momentele care i-au provocat suferință în timpul emisiunii.

„Aș retrăi aceeași destinație. Dar niciodată aceeași durere”, este mesajul prin care Cristina Petre a descris perioada petrecută la „Insula Iubirii”.

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Cum a apărut Cristina Petre după mesajul tăios de la Andrei Rotaru. Bruneta a luat o decizie în favoarea ei

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