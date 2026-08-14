David Popovici, regele probei de 200 m! Aur pentru România după o cursă fabuloasă

David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber, vineri seară, la Campionatele Europene de natație de la Paris. Românul și-a confirmat statutul de favorit și a reușit să își apere titlul european într-una dintre cele mai spectaculoase și solicitante probe din programul competiției.

David Popovici a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de la Paris, în proba de 200 de metri liber, cu timpul de 1:44.15. Românul a condus cursa și a controlat finala de la un capăt la celălalt, confirmându-și statutul de mare favorit al probei și demonstrând încă o dată că este unul dintre cei mai buni înotători ai lumii.

În vârstă de 21 de ani, David Popovici a intrat în finală cu cel mai bun timp obținut în semifinale, 1:44.56, și a avut culoarul patru, poziția destinată sportivului cu cel mai bun rezultat din penultimul act. Alături de el s-au aflat înotători redutabili din Germania, Marea Britanie, Italia, Belgia, Austria și Lituania.

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Pe celelalte două trepte ale podiumului au urcat lituanianul Tomas Navikonis, care a încheiat cursa în 1:44,55, și britanicul James Guy, cu un timp de 1:44,87.

Finala de la Paris a reunit atât sportivi cu experiență internațională, cât și înotători aflați în plină ascensiune. Lukas Martens, James Guy, Carlos D’Ambrosio și Jack McMillan au fost printre principalii adversari ai campionului român, însă Popovici a pornit cursa cu un avantaj important prin prisma rezultatelor sale recente și a experienței acumulate în marile competiții.

Proba de 200 de metri liber reprezintă una dintre specialitățile lui David Popovici. Este o cursă în care strategia are un rol esențial, fiecare sutime putând deveni decisivă în ultimii metri. Românul a demonstrat în repetate rânduri că poate gestiona perfect ritmul și presiunea unei finale importante, iar performanța de la Paris vine să confirme încă o dată acest lucru.

David Popovici nu este însă la prima performanță impresionantă în această probă. În 2022, românul a stabilit timpul de 1:42.97, una dintre cele mai rapide performanțe din istoria probei de 200 de metri liber. Rezultatul rămâne un reper al natației mondiale și îl plasează pe Popovici în elita absolută a acestei discipline.

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