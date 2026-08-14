David Popovici luptă astăzi pentru istorie la Europene! La ce oră intră în finala de 200m liber

David Popovici s‑a calificat joi seară în finala probei de 200 metri liber de la Campionatele Europene, după ce a obținut cel mai rapid timp al semifinalelor. Astăzi, de la ora 19:36, sportivul român urmărește o performanță istorică: a treia dublă consecutivă la cele două probe majore ale sprintului, 100 și 200 metri liber.

La doar 21 de ani, Popovici este considerat unul dintre cei mai valoroși înotători ai generației sale, cu titluri olimpice, mondiale și europene în palmares. După succesul de miercuri în proba de 100 metri liber, unde s‑a impus pentru a treia oară la rând, românul încearcă să repete performanța și la 200 metri liber.

David Popovici luptă astăzi pentru istorie la Europene

În prima semifinală disputată joi, Popovici a dominat cursa și a încheiat cu 1:44,56, timp care îi asigură culoarul patru în finală și statutul de principal favorit la aur. Finala este programată vineri, la ora 19:36.

Lista celor opt sportivi calificați în finală, în ordinea timpilor din semifinale, este următoarea:

David Popovici (România) – 1:44,56 Lukas Martens (Germania) – 1:44,79 James Guy (Marea Britanie) – 1:45,14 Carlos D’Ambrossio (Italia) – 1:45,38 Christian Giefing (Austria) – 1:45,47 Jack Millan (Marea Britanie) – 1:45,55 Tanas Navikonis (Lituania) – 1:45,63 Lucas Henveaux (Belgia) – 1:45,72

La ce oră intră în finala de 200m liber

Aurul obținut miercuri îl plasează pe Popovici în grupul restrâns al sportivilor care au câștigat de trei ori consecutiv proba de 100 metri liber la Europene, performanță reușită anterior doar de Aleksandr Popov. La 200 metri liber, doar Pieter van den Hoogenband și Paul Biedermann au reușit trei titluri la rând.

Un nou triumf la 200 metri liber l‑ar transforma pe Popovici în singurul înotător din istorie cu trei titluri consecutive în ambele probe, consolidându‑și poziția de lider al sprintului mondial. De la Mondialul de la Fukuoka din 2023, românul nu a mai terminat o cursă importantă de 200 metri liber pe altă poziție decât prima.

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