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Te poți împărtăși dacă nu ai ținut post? Ce spun preoții despre Sfânta Euharistie

De: Irina Maria Daniela 14/08/2026 | 10:00
Te poți împărtăși dacă nu ai ținut post? Ce spun preoții despre Sfânta Euharistie
Te poți împărtăși dacă nu ai ținut post? Sursa foto: Mediafax
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Sfânta Împărtășanie cu Trupul și Sângele lui Iisus Hristos se oferă credincioșilor spre iertarea păcatelor și înnoirea vieții duhovnicești. Preoții susțin că oamenii nu pot atinge mântuirea fără cele patru Sfinte Taine. Dar te poți împărtăși dacă nu ai ținut post? Află ce spun preoții!

Ce este Sfânta Împărtășanie

Împărtășania sau Sfânta Euharistie este o taină creștină prin care credincioșii se pregătesc prin post pentru a primi Trupul și Sângele lui Iisus Hristos. Acestea sunt reprezentate de pâinea și vinul sfințite de preoți. Rolul împărtășaniei este de a uni omul cu Dumnezeu și, potrivit doxologia.ro, se realizează la Sfânta Liturghie.

Taina Sfintei Împărtăşanii a luat naștere în cadrul Cinei cele de Taină din Joia Mare. Atunci, Iisus Hristos se afla la masă alături de ucenicii Lui, cu care mânca. A luat pâinea, a binecuvântat-o și a rupt bucăți din ea, împărțind-o la toți.

„Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.”

Apoi a luat paharul cu vin și le-a mulțumit apostolilor, spunându-le:

„Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” – Matei 26, 26-28.

Cine poate primi Sfânta Împărtășanie

Potrivit Arhimandritului Ioanichie Bălan, Sfânta Euharistie se dă oamenilor dreptcredincioşi pentru a li se ierta păcatele și a li se reînnoi viața duhovnicească. Preoții susțin că niciun om nu se poate mântui fără Taina Botezului, a Mirungerii, a Spovedaniei şi fără Sfânta Împărtăşanie.

„Să se cerceteze omul pe sine şi aşa să mănance din pâine şi să bea din pahar, căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, îşi mănâncă şi îşi bea osândă, nesocotind trupul Domnului”, porunceşte Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 11, 28-29).

Prin Tainele Botezului și Mirungerii ne facem fii ai lui Dumnezeu și ai Bisericii după har, iar prin Spovedanie și Sfânta Împărtășanie devenim fii şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor.

„De nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi de nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă întru voi” – Ioan 6, 53.

Te poți împărtăși dacă nu ai ținut post?

sfanta impartasanie in biserica ortodoxa
Sfânta Împărtășanie cu Trupul și Sângele lui Iisus Hristos se oferă credincioșilor spre iertarea păcatelor și înnoirea vieții duhovnicești. Sursa foto: Mediafax

Potrivit preoților, trebuie să ținem post obligatoriu timp de 3 zile înainte de a ne împărtăși.

Înainte de Sfânta Euharistie, credincioșii trebuie să se spovedească. Cei care aleg să țină tot postul se pot spovedi cu o zi sau două înainte de a se împărtăși, continuând să postească până iau Trupul și Sângele Domnului. Cei care aleg să țină post doar 3 zile sunt nevoiți să se spovedească și să se împărtășească în aceeași zi.

„Noi și când postim, postim ușor. Ceea ce recomand și îi rog pe oameni să înțeleagă e că postul nu e post dacă nu e trăit ca un post. Dincolo de nu mâncăm, nu bem, cui ne rugăm și ce anume construim ca să ne fie bine?

Trebuie să învățăm că postul înseamnă, de fapt, tot ce reduci prin postire în cheltuiala ta de alimentare pleacă spre sărac, ca să nu moară de foame. Dacă reușim asta, suntem salvați. Postul e spre vindecare, ne scoate, de fapt, din foame, nu ne bagă în foame. Nu foamea e postit. Postitul este echilibru în alimentație în măsura în care celălalt, săracul, să aibă și el o zi mai bună”, spunea părintele Constantin Necula în 2023.

Spovedania, obligatorie înainte de împărtășanie

Pentru ca un credincios să se poată împărtăși, este necesară o perioadă de minimum 3 zile de post și de Taina Spovedaniei. Fără aceste două eforturi, creștinii nu pot primi Sângele și Trupul lui Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele noastre.

Curățirea trupului și a sufletului reprezintă modurile prin care credincioșii intră în comuniune cu Dumnezeu.

„Spovedania înseamnă mărturisirea păcatelor, Mântuitorul Iisus a fixat această taină să ne dea nouă posibilitatea să punem început bun vieții noastre de fiecare dată, adica să dezlegăm prin lucrarea, dobândită prin sfânta taină a mărturisirii în fața preotului, că tu te mărturisești în fața preotului ca martor. Să le dea posibilitatea să pună început bun vieții lor de fiecare dată. Prin spovedanie primești dezlegarea la împărtășanie și împărtășania este trupul și sângele Domnului, intrarea în comuniune cu Dumnezeu!”, explică preotul Valentin Fotescu.

Cine nu poate fi împărtășit

Povăţuirile din Liturghier spun că persoanele care au asupra lor blestem de la episcop sau care sunt opriți de preoți sau duhovnici pentru un păcat anume nu se pot împărtăși. În această categorie ar intra cei cu păcate grave – ucigași și hoți -, care au nevoie de un timp lung de pocăință și curățire înainte de a se spovedi și împărtăși.

Tot aici se încadrează și persoanele desfrânate, cele care trăiesc în concubinaj, cămătarii, fermecătorii şi vrăjitorii, ghicitorii şi descântătorii, persoane care fură cele sfinte, jucătorii de cărţi, hulitorii şi cei ce grăiesc cuvinte de ocară, provocatorii de neorânduială şi de scandal.

Pe scurt, persoanele iubitoare de păcat sau care stăruie în păcat, deși sunt conștiente că nu fac bine, nu pot primi Sfânta Împărtășanie.

Molitfelnicul este cel care arată durata opririi de la împărtășanie pentru fiecare păcat. Ea poate fi scurtată după cum decide duhovnicul. Persoanele aflate pe patul de moarte pot fi împărtășite fără împlinirea canonului, cu sau fără spovedanie sau ajunare.

Potrivit doxologia.ro, persoanele alienate sau „ieșite din minte” nu pot primi Euharistia atâta vreme cât nu sunt în deplinătatea facultăților mintale. Același lucru este valabil în cazul celor care nu au capacitatea fizică de a primi şi reţine Sfânta Împărtăşanie. Cei considerați de preoți a fi „îndrăciți” pot fi împărtășiți doar în momentele de luciditate și doar dacă nu hulesc Sfintele Taine.

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