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Cum ții sărbătorile în funcție de cruce: roșie, neagră și albastră

De: Anca Lupescu 14/08/2026 | 09:15
Cum ții sărbătorile în funcție de cruce: roșie, neagră și albastră
Ce trebuie sa stie credinciosii
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În calendarul ortodox, sărbătorile sunt marcate cu diferite tipuri de cruci, iar fiecare are o semnificație. Crucea roșie, neagră sau albastră îți arată cât de importantă este ziua respectivă și ce reguli se respectă. De aceea, nu toate sărbătorile se țin la fel, iar în unele zile există anumite lucruri pe care credincioșii le evită. Iată cum ții sărbătorile în funcție de cruce.

Ce înseamnă crucea roșie din calendarul ortodox

Crucea roșie din calendarul ortodox arată că este vorba despre o sărbătoare importantă. Praznicele împărătești, sărbătorile Maicii Domnului și zilele dedicate unor sfinți importanți intră la categoria de sărbători cu cruce roșie.

Cu acest prilej, slujbele sunt mai ample și mai solemne decât în zilele obișnuite. În calendar, sărbătorile mari sunt marcate printr-o cruce roșie încadrată de cerc sau de paranteze.

În zilele cu cruce roșie, credincioșii merg la slujbele speciale, se roagă și nu au voie să muncească sau să facă treburi gospodărești.

Din punct de vedere liturgic, sărbătoarea începe din seara precedentă, odată cu slujba Vecerniei, și se încheie în după-amiaza zilei respective, după Ceasul IX.

„În zilele de sărbătoare trebuie ca, înainte de toate, să mergem la biserică şi să ne rugăm. Avem, de asemenea, datoria de a face milostenie, de a cerceta pe cei bolnavi şi în nevoie. În zi de sărbătoare este bine să ne ferim a lucra în afară de ceea ce este absolut necesar. Ar fi absurd să reproşăm cuiva că în zi de sărbătoare şi-a adăpat animalele şi le-a hrănit sau că şi-a încălzit mâncarea pentru a sta la masă ori că şi-a făcut ceva de mâncare, de exemplu o salată”, spune Marius Cătălin Antohi, protopop al Protopopiatului Huşi şi paroh la Biserica „Sfântul Ilie“ din Huşi într-un interviu pentru Doxologia.

Ce înseamnă crucea neagră

Crucea neagră marchează sărbătorile unor sfinți considerați mai puțin importanți din punct de vedere liturgic. Aceste zile au slujbe diferite față de marile sărbători și sunt mai apropiate, ca desfășurare, de zilele obișnuite.

Spre deosebire de sărbătorile cu cruce roșie, zilele marcate cu cruce neagră nu trebuie ținute în mod obligatoriu ca zile de sărbătoare. De exemplu, în aceste zile se poată spăla sau munci.

Crucea neagră arată, în principal, că ziua este dedicată unui sfânt și că în biserică se săvârșește o slujbă diferită față de cea dintr-o zi obișnuită.

Dacă o persoană are o evlavie deosebită pentru sfântul sărbătorit în acea zi și dorește să țină ziua ca pe una cu cruce roșie, acest lucru nu este considerat greșit.

Ce înseamnă crucea albastră

Crucea albastră este folosită în unele calendare ortodoxe pentru a marca anumite zile de sărbătoare dedicate Maicii Domnului sau altor sărbători cu un anumit statut liturgic. Semnificația exactă a crucii albastre poate diferi însă în funcție de calendarul folosit.

De aceea, culoarea crucii nu trebuie interpretată separat de explicațiile și simbolurile din calendarul respectiv. Pentru a afla ce înseamnă o anumită cruce albastră, este important să fie consultată legenda calendarului.

În general, culorile și simbolurile din calendar ajută credincioșii să înțeleagă importanța unei zile și tipul de slujbă care este săvârșită în biserică.

Sărbători cu cruce roșie, neagră și albastră

Sărbătorile din calendarul ortodox sunt marcate prin diferite simboluri, care arată importanța lor din punct de vedere liturgic. Crucea roșie indică, în general, zilele de sărbătoare importante, în timp ce crucea neagră este folosită pentru sărbătorile unor sfinți cu o importanță liturgică mai redusă.

În cazul crucii albastre, semnificația trebuie verificată în legenda calendarului, deoarece modul de folosire a acesteia poate varia.

Pentru zilele cu cruce roșie, recomandarea este ca oamenii să evite munca ce poate fi amânată și să acorde timp rugăciunii și participării la slujbe. Activitățile necesare, precum pregătirea hranei sau îngrijirea animalelor, pot fi făcute.

În schimb, zilele marcate cu cruce neagră nu trebuie ținute în mod obligatoriu precum cele cu cruce roșie. Important este ca sărbătoarea să fie înțeleasă prin semnificația ei religioasă, nu doar prin interdicția de a face anumite activități.

Diferența dintre sărbătorile cu cruce roșie, neagră și albastră

Diferența dintre sărbătorile marcate cu cruce roșie și cele cu cruce neagră este dată, din punct de vedere liturgic, de importanța zilei și de modul în care sunt organizate slujbele.

În calendarul ortodox există mai multe categorii de sărbători:

Sărbătorile mari sunt praznicele împărătești, sărbătorile Maicii Domnului și zilele dedicate celor mai importanți sfinți. Acestea au cele mai ample slujbe, care pot include Vecernie Mică, Vecernie Mare, Litie, Polieleu, Evanghelie și Doxologie Mare la Utrenie. În calendar, sunt marcate printr-o cruce roșie încadrată de un cerc sau de paranteze.

Sărbătorile sfinților cu priveghere și Polieleu nu au înainteprăznuire și odovanie, spre deosebire de sărbătorile mari. În calendar, acestea pot fi marcate cu o cruce roșie sau neagră, însoțită de o singură paranteză.

Sărbătorile sfinților fără priveghere nu includ Vecernie Mică, dar au Polieleu, Evanghelie și Doxologie Mare. În calendar sunt reprezentate printr-o cruce simplă.

Sărbătorile dedicate sfinților mai puțin importanți din punct de vedere liturgic pot fi de două feluri: cu sau fără Doxologie Mare la Utrenie. Acestea sunt marcate în calendar cu o cruce neagră.

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