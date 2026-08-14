Scandalul dintre Gheboasă și Iulia SCS escaladează: soția cântărețului a intervenit: ”Nu știa că trebuie să te speli”

Scandalul dintre Gheboasă și Iulia SCS escaladează după episodul emisiunii online „Închiși la domiciliu”. Imaginile au stârnit numeroase reacții în mediul online, după ce trapperul a avut un conflict cu colega sa și a folosit un limbaj jignitor la adresa acesteia. Situația a devenit și mai tensionată după ce soția artistului, Luiza, a decis să se implice.

Episodul recent al emisiunii a scos la iveală tensiunile dintre cei doi concurenți, iar comportamentul lui Gheboasă a fost intens comentat de public. Iulia SCS ar fi fost vizată de mai multe reproșuri și insulte, în contextul neînțelegerilor apărute între cei doi în timpul filmărilor.

Ce a spus Luiza despre scnadalul dintre Gheboasă și Iulia SCS

În urma controverselor, soția lui Gheboasă a luat apărarea partenerului său și a susținut că acesta a avut un comportament corespunzător față de Iulia SCS. Potrivit acesteia, artistul ar fi încercat să o ajute și să îi ofere sprijin pe parcursul experienței, însă cei doi nu au reușit să se înțeleagă.

Soția trapperului a făcut și mai multe remarci ironice la adresa influenceriței, făcând referire la comportamentul acesteia în timpul emisiunii. Ea a susținut că Gheboasă s-ar fi implicat în activitățile de zi cu zi, inclusiv în pregătirea mesei și în încercarea de a o face pe Iulia să se simtă confortabil.

Totodată, femeia a afirmat că experiența Iuliei de a locui alături de un bărbat ar fi fost una neobișnuită pentru aceasta și a făcut comentarii critice despre modul în care tânăra își desfășura activitățile de zi cu zi.

„Stătea cu el îi făcea mâncare și după ce îi făcea mâncare se ducea la testimonial și spune „Doamne, ce om, n-am văzut așa ceva. Tatăl meu când eu eram mică, era alcoolic și aceasta e trauma mea. Eu nu te văd pe tine, eu nu pot să te văd pe tine că bei bere. El a respectat-o pe ea din toate punctele de vedere. A respectat-o, a avut grijă de ea, a ajutat-o, a încercat să o facă să se simtă bine. Fetița aia nu a stat niciodată cu nimeni. Are 20 de ani și nu știa ce înseamnă să stai în casă cu un bărbat. Ea nici măcar nu știa ce înseamnă să te speli. E vina mea că ea nu știa ce înseamnă să te speli? Ea avea unghiile crescute până în vârf.”, a spus Luiza pe Tiktok.

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