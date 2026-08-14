Acasă » Știri » Scandalul dintre Gheboasă și Iulia SCS escaladează: soția cântărețului a intervenit: ”Nu știa că trebuie să te speli”

Scandalul dintre Gheboasă și Iulia SCS escaladează: soția cântărețului a intervenit: ”Nu știa că trebuie să te speli”

De: Andreea Stăncescu 14/08/2026 | 09:26
Ce a spus Luiza despre scandalul dintre Gheboasă și Iulia SCS / Sursă foto: captură video
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Scandalul dintre Gheboasă și Iulia SCS escaladează după episodul emisiunii online „Închiși la domiciliu”. Imaginile au stârnit numeroase reacții în mediul online, după ce trapperul a avut un conflict cu colega sa și a folosit un limbaj jignitor la adresa acesteia. Situația a devenit și mai tensionată după ce soția artistului, Luiza, a decis să se implice.

Episodul recent al emisiunii a scos la iveală tensiunile dintre cei doi concurenți, iar comportamentul lui Gheboasă a fost intens comentat de public. Iulia SCS ar fi fost vizată de mai multe reproșuri și insulte, în contextul neînțelegerilor apărute între cei doi în timpul filmărilor.

Sursa foto: Social media

Ce a spus Luiza despre scnadalul dintre Gheboasă și Iulia SCS

În urma controverselor, soția lui Gheboasă a luat apărarea partenerului său și a susținut că acesta a avut un comportament corespunzător față de Iulia SCS. Potrivit acesteia, artistul ar fi încercat să o ajute și să îi ofere sprijin pe parcursul experienței, însă cei doi nu au reușit să se înțeleagă.

Soția trapperului a făcut și mai multe remarci ironice la adresa influenceriței, făcând referire la comportamentul acesteia în timpul emisiunii. Ea a susținut că Gheboasă s-ar fi implicat în activitățile de zi cu zi, inclusiv în pregătirea mesei și în încercarea de a o face pe Iulia să se simtă confortabil.

Totodată, femeia a afirmat că experiența Iuliei de a locui alături de un bărbat ar fi fost una neobișnuită pentru aceasta și a făcut comentarii critice despre modul în care tânăra își desfășura activitățile de zi cu zi.

„Stătea cu el îi făcea mâncare și după ce îi făcea mâncare se ducea la testimonial și spune „Doamne, ce om, n-am văzut așa ceva. Tatăl meu când eu eram mică, era alcoolic și aceasta e trauma mea. Eu nu te văd pe tine, eu nu pot să te văd pe tine că bei bere. El a respectat-o pe ea din toate punctele de vedere. A respectat-o, a avut grijă de ea, a ajutat-o, a încercat să o facă să se simtă bine.

Fetița aia nu a stat niciodată cu nimeni. Are 20 de ani și nu știa ce înseamnă să stai în casă cu un bărbat. Ea nici măcar nu știa ce înseamnă să te speli. E vina mea că ea nu știa ce înseamnă să te speli? Ea avea unghiile crescute până în vârf.”, a spus Luiza pe Tiktok.

CITEȘTE ȘI: Johny Romano a pus „tunurile” pe Gheboasă, după derapajul la adresa Iuliei SCS: „Îmi cer scuze pentru acest urangutan”

Cum își justifică Gheboasă derapajul de la „Închiși la domiciliu”. A făcut-o praf pe Iulia SCS: „Sunt aici să-mi…”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Panică în Costinești! Un nou fragment de dronă a fost găsit pe plajă, la doar o zi după primul incident
Știri
Panică în Costinești! Un nou fragment de dronă a fost găsit pe plajă, la doar o zi după…
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul care a cauzat accidentul din Brașov cu puțin timp înainte de tragedie
Știri
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul care a cauzat accidentul din Brașov cu puțin timp înainte de…
I-au ademenit, i-au drogat și i-au ucis! Cuplu de ROMÂNI, condamnat în Anglia
Mediafax
I-au ademenit, i-au drogat și i-au ucis! Cuplu de ROMÂNI, condamnat în Anglia
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Gandul.ro
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere
Adevarul
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au...
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep
Digi24
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști...
Tragedia din centrul Brașovului: Ce DECIZIE a luat șoferul înainte de accidentul soldat cu doi morți
Mediafax
Tragedia din centrul Brașovului: Ce DECIZIE a luat șoferul înainte de accidentul soldat...
Parteneri
Andreea Esca a dezvăluit ce alimente evită pentru a se menține în formă: „Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Esca a dezvăluit ce alimente evită pentru a se menține în formă: „Nu știu...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Unde și-a cazat Mihai Trăistariu fratele venit în vizită din Germania: „Azi am ieșit să luăm prânzul”
Click.ro
Unde și-a cazat Mihai Trăistariu fratele venit în vizită din Germania: „Azi am ieșit să...
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
Digi 24
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
Șoferul care a ucis doi oameni la Brașov a fost reținut. Anunțul Poliției despre starea lui de sănătate în timpul accidentului
Digi24
Șoferul care a ucis doi oameni la Brașov a fost reținut. Anunțul Poliției despre starea...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Gandul.ro
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă
Tags:
ULTIMA ORĂ
Panică în Costinești! Un nou fragment de dronă a fost găsit pe plajă, la doar o zi după primul ...
Panică în Costinești! Un nou fragment de dronă a fost găsit pe plajă, la doar o zi după primul incident
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul care a cauzat accidentul din Brașov cu puțin timp înainte ...
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul care a cauzat accidentul din Brașov cu puțin timp înainte de tragedie
Cerasala Iacob de la Insula iubrii a născut. Primele imagini cu fetița
Cerasala Iacob de la Insula iubrii a născut. Primele imagini cu fetița
Alertă la bord! Glonț găsit într-un avion înainte de decolare. Pasagerii, dați jos din aeronavă
Alertă la bord! Glonț găsit într-un avion înainte de decolare. Pasagerii, dați jos din aeronavă
David Popovici luptă astăzi pentru istorie la Europene! La ce oră intră în finala de 200m liber
David Popovici luptă astăzi pentru istorie la Europene! La ce oră intră în finala de 200m liber
Mama lui Alexandru, tânărul mort în tragedial din Brașov, strigăt de durere înainte de înmormântare. ...
Mama lui Alexandru, tânărul mort în tragedial din Brașov, strigăt de durere înainte de înmormântare. Femeia este copleșită
Vezi toate știrile