Mama lui Alexandru, tânărul mort în tragedial din Brașov, strigăt de durere înainte de înmormântare. Femeia este copleșită

Familia lui Alexandru, tânărul de 26 de ani care a murit spulberat de o mașină în centrul orașului Brașov, urmează să fie condus pe ultimul drum. Mama acestuia își strigă durerea printr-un mesaj sfâșietor.

Alexandru este una dintre victimele accidentului produs marți seară, 11 august, pe strada Mureșenilor din centrul orașului Brașov. Un șofer de 50 de ani a pierdut controlul mașinii, a trecut peste un sens giratoriu apoi a intrat pe trotuar și a lovit în plin 3 pietoni. Din primele informații, bărbatul ar fi suferit o criză de epilepsie la volan.

Alexandru, tânărul de 26 de ani din Piatra Neamț, nu murit pe loc. Familia, rudele și prietenii se pregătesc acum pentru una dintre cele mai grele zile. Sâmbătă va fi condus pe ultimul drum. Toți cei care l-au cunoscut sunt încă în stare de șoc și sunt alături în aceste momente de părinții acestuia.

Mama lui Alexandru, mesaj emoționant pentru fiul său

Într-un postare în mediul online, mama lui Alexandru a postat un mesaj sfâșietor. Într-un ultim strigă de durere, femeia își exprimă suferința în fața pierderii propriului copil, cu doar câteva zile înaninte ca el să își serbeze ziua de naștere.

„Copilul meu frumos de ce ai plecat? Ai promis că vei merge cu Roxana până la luna și înapoi, ai promis că îți vei duce cumnatul la gagici pentru prima dată, ai promis că tu vei primul care îl va învăța să conducă… Mi-ai promis că vei fi mereu aici pentru Roxy, pentru noi și că orice s-ar întâmpla ne putem baza pe tine, copile. Eram liniștită știind că orice aș pățit tu erai aici pentru toți, dar acum…Acum noi îți vom simți lipsa și îți vom duce dorul. Glumeai mereu că de ziua ta vrei multe mașinuțe de jucărie să faci curse cu prietenii. Dacă îți aduc un magazin întreg vii înapoi? Alex, cum vom merge noi înainte fără tine? Îmi doresc că acolo unde ești să ai toate mașinile pe care ți le-ai dorit și să faci cursele pe care ți le-ai dorit. Vreau sa vii în visele Roxanei și să ai grijă de ea de acolo”, a fost mesajul mamei tânărului.

Alexandru va fi condus pe ultimul drum sâmbătă, 15 august. Slujba de înmormântare va avea loc la biserica Sf. Paracheva din Dărmănești, Piatra Neamț, unde cei care l-au cunoscut sunt așteptați să îi aducă un ultim omagiu.

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