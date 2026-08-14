Alertă la bord! Glonț găsit într-un avion înainte de decolare. Pasagerii, dați jos din aeronavă

Probleme de securitate la bordul unui avion deținute de United Airlines. Acesta urma să facă legătura între Denver și San Diego, însă a fost întârziat joi, după ce un glonț a fost descoperit în interiorul aeronavei, înainte de decolare. Incidentul a determinat autoritățile să declanșeze o verificare de securitate, iar pasagerii au fost evacuați temporar din avion.

Este vorba despre zborul United 1302, operat cu o aeronavă Boeing 737-900. Glonțul a fost găsit în timpul verificărilor efectuate înainte ca avionul să părăsească zona de staționare și să se îndrepte spre pista de decolare. Toți cei aflați la bord au fost rugați să coboare și să își ia bagajele de mână. Aeronava a fost apoi verificată de personalul de securitate, pentru a se asigura că nu există și alte obiecte care ar putea reprezenta un risc.

În momentul descoperirii, echipajul nu știa cui îi aparținea muniția și nici în ce împrejurări a ajuns aceasta la bord. United Airlines a confirmat ulterior incidentul și a precizat că avionul a fost supus unei verificări complete înainte de a-și continua călătoria.

„Avem nevoie ca toată lumea să coboare din aeronavă cu bagajele de mână. Va trebui să efectuăm o verificare de securitate a aeronavei după ce aceasta va fi goală. Ne cerem scuze pentru această situație”, a transmis echipajul.

Ce a transmis compania aeriană

La bord se aflau 178 de pasageri și șase membri ai echipajului. Zborul trebuia să plece din Denver în jurul orei 13:25, însă verificările suplimentare au provocat o întârziere de peste două ore. Aeronava a decolat în jurul orei 15:41 și și-a continuat cursa către San Diego. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cui îi aparținea glonțul și cum a ajuns acesta în avion.

„Zborul United 1302 de la Denver la San Diego a fost supus unei verificări de securitate după ce un glonț a fost descoperit la bord înainte de plecare. Personalul de securitate a verificat aeronava, care a decolat ulterior spre San Diego”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

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