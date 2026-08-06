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Un Phenom de 11 milioane de dolari a intrat în circuitul VIP din România! Cine este milionarul care a dus aroganțele bogaților la alt nivel

De: Keva Iosif 06/08/2026 | 06:50
Un Phenom de 11 milioane de dolari a intrat în circuitul VIP din România! Cine este milionarul care a dus aroganțele bogaților la alt nivel
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De la bolizi de sute de mii de euro, Tarek El Feki a ajuns la harfe care se văd direct pe radar! Miliardarul egiptean cu afaceri în România și-a dus pasiunea pentru lux la un alt nivel, după ce în flota companiei sale a apărut un avion evaluat la aproximativ 11 milioane de dolari. Noua „bijuterie” cu aripi a intrat discret în peisaj și îl propulsează pe afacerist direct în liga grea a bogaților de pe plaiurile mioritice. În familia El Feki, opulența nu mai stă doar în garaj, ci și în hangar!

În familia lui Tarek El Feki, luxul nu se mai măsoară de mult doar în cai-putere. În 2022, CANCAN.RO l-a suprins pe fiul afaceristului, Saif, la volanul unui Ferrari 812 Superfast de 800 de cai, pe care tatăl său ar fi plătit aproximativ 350.000 de euro.

Doi ani mai târziu, tatăl și fiul au ieșit din nou la plimbare prin nordul Capitalei cu mașini evaluate la peste 600.000 de euro, iar juniorul purta la mână un Richard Mille în valoare de 500.000 de euro.

Acum, povestea urcă de pe asfalt direct printre nori. Un Embraer Phenom 300E aproape nou, estimat la 11 milioane de dolari, a intrat discret în circuitul zborurilor VIP din România. Avionul este înmatriculat YR-TRQ și apare în flota operată de Toyo Aviation, compania controlată de Tarek El Feki.

captură Youtube

Phenom 300E este un avion privat de dimensiuni mai mici, dar cu un preț uriaș. Interiorul este amenajat cu fotolii confortabile și spații de lucru, iar aeronava este folosită în special de milionari și vedete internaționale pentru călătorii rapide și discrete.

Modelul poate zbura pe distanțe de aproximativ 2.000 de mile marine și este considerat unul dintre cele mai rapide avioane din clasa sa. Configurația diferă în funcție de client, însă aeronava este gândită pentru călătorii private rapide, cu fotolii generoase, spațiu de lucru și tot confortul necesar celor care vor să transforme drumul până la destinație într-un mic salon VIP.

Prețul unui Phenom 300E nou, în configurație echipată pentru anul 2025, era estimat la aproximativ 10,995 milioane de dolari.

Tarek El Feki nu este la prima „bijuterie” cu aripi

Pasiunea lui Tarek El Feki pentru avioane este veche. CANCAN.RO scria încă din 2012 că afaceristul avea un Cessna 560XL achiziționat în leasing prin Toyo Aviation, cu un avans de 2,2 milioane de dolari și rate întinse pe zece ani.

Avionul ar fi fost personalizat cu minibar, tapițerie din piele și mobilier din lemn de mahon. Tarek explica atunci că îl folosea pentru călătoriile de afaceri, pentru a nu mai pierde timp prin aeroporturi, la escale și transferuri.

În 2014, firma sa de chartere își mărise din nou flota, după sosirea unui Cessna Citation Mustang, un model evaluat atunci la aproximativ 3,2 milioane de dolari. Compania urma să primească și o altă aeronavă.

Prin urmare, apariția noului Phenom nu este chiar o surpriză. Afaceristul egiptean a făcut de ani buni din luxul la înălțime o afacere serioasă.

Tarek El Feki este cunoscut mai ales pentru afacerile sale din domeniul auto, asociate mărcii Toyota, dar și pentru compania de zboruri private Toyo Aviation.

Formal, Toyo Aviation este deținută în proporție de aproximativ 99,86% de Toyo Motor Leasing IFN și de 0,14% de Toyo Motor Center. Sursele economice și bazele de date despre firme îl indică pe Tarek El Feki drept beneficiarul companiei.

În România, clubul milionarilor cu avioane private nu este chiar atât de restrâns pe cât pare. Ion Țiriac este, probabil, cel mai cunoscut exemplu, prin flota construită în jurul Țiriac Air.

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au și ei un Embraer Phenom 300, cumpărat cu aproximativ nouă milioane de euro.

Dan Șucu, Victor Căpitanu, Andrei Diaconescu, Augustin Oancea, Iustin Paraschiv și Valentin Vișoiu au intrat împreună în liga aviației private cu un Gulfstream G200 evaluat la circa opt milioane de dolari.

Familia Vișoiu mai are și alte aeronave, însă George Brăiloiu pare să fi ridicat cel mai mult miza. Compania sa, Dokia Air, a cumpărat un Falcon 2000LXS pentru aproximativ 34 de milioane de dolari, avion care ar fi, potrivit informațiilor apărute public, cel mai scump aparat privat înmatriculat în România.

NU RATA: Viata de milionar! Egipteanul El Feki Tarek si-a luat inca doua avioane!

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