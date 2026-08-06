Cum arată casa lui chef Florin Dumitrescu acum, după ce soția lui a profitat că a plecat de acasă și a renovat locuința

Filmările pentru noul sezon MasterChef s-au încheiat, iar Florin Dumitrescu s-a întors acasă. În această perioadă, cât timp chef a fost plecat, soția și-a făcut de cap și a renovat locuința. Impresionat de treaba pe care a făcut-o Cristina, bărbatul a împărtășit totul cu fanii săi.

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai apreciați chefi din România. De curând, el și colegii săi, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu s-au întors acasă după încheierea filmărilor pentru noul sezon MasterChef.

Juratul a avut o surpriză colosală atunci când a ajuns la locuință și asta pentru că soția sa, Cristina, a făcut modificări serioase. Florin Dumitrescu s-a mândrit în mediul online cu munca depusă de partenera sa, semn că renovarea a fost un succes. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată casa lui chef Florin Dumitrescu acum

Nu este un secret că Florin Dumitrescu se mândrește cu locuința pe care o deține. El a făcut un tur al casei în urmă cu ceva timp și a povestit cât de luminat și spațios este. În plus, încăperea pentru care este cel mai entuziasmat este bucătăria, pe care a amenajat-o precum una folosită în restaurante.

Acum, el a avut parte de o surpriză plăcută și asta pentru că soția Cristina s-a ocupat în totalitate de renovarea casei. Chef-ul a rămas impresionat de munca depusă de partenera lui, astfel că a împărtășit imagini pe rețelele de socializare, alături de un mesaj de mulțumire pentru Zelda.

Plec câteva zile la filmări și mă întorc… în alt decor. Cristina (aka Zelda) și ajutoarele au profitat de lipsa mea și au schimbat casa din temelii. Bine, fără să dărâme nimic. Într-o singură zi. Zero șantier. Zero mizerie. Zero bătăi de cap. Dacă toate renovările ar merge așa, cred că s-ar înjumătăți numărul certurilor din familie. Iar rezultatul… e chiar spectaculos! Sunt foarte impresionat! Așa să tot pleci!, a transmis Florin Dumitrescu în mediul online.

Fotografiile pe care le-a distribuit scot la suprafață modificările elegante pe care le-a făcut soția juratului în finisajele pereților, dar și în decorul camerelor. Detaliile oferă locuinței un aer modern, astfel că fanii au apreciat rapid gusturile Cristinei.

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