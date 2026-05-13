Florin Dumitrescu a câștigat procesul cu Antena 1! I s-au cerut daune de 100.000 de euro

De: Andreea Stăncescu 13/05/2026 | 21:46
Florin Dumitrescu a câștigat în instanță / FOTO: Facebook
Conflictul dintre Florin Dumitrescu, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Antena Group continuă în instanță, după ruptura produsă în urma plecării celor trei chefi de la emisiunea „Chefi la cuțite”. Disputa s-a transformat într-un adevărat război juridic, cu procese deschise de ambele părți și pretenții financiare importante.

Florin Dumitrescu a obținut recent o victorie importantă în fața Tribunalului București, după ce instanța a respins cererea prin care Antena Group solicita despăgubiri de 100.000 de euro. Compania media îl acuza pe chef că ar fi încălcat clauze contractuale privind promovările online realizate pentru un brand de ceasuri de lux, fără acordul scris al trustului.

Florin Dumitrescu, câștig în instanță

Judecătorii au analizat modul în care colaborarea dintre părți s-a desfășurat de-a lungul anilor și au concluzionat că regula privind aprobările scrise nu fusese aplicată constant. Instanța a observat că, timp de mai mulți ani, Florin Dumitrescu a realizat numeroase postări publicitare pe rețelele sociale fără ca trustul să intervină sau să invoce încălcarea contractului.

De asemenea, în motivarea deciziei s-a reținut faptul că persoane din cadrul companiei aveau acces la conturile sale de socializare și cunoșteau activitatea online desfășurată de acesta. Judecătorii au considerat că reacția televiziunii a apărut abia după deteriorarea relației dintre cele două părți și refuzul chef-ilor de a continua filmările pentru emisiune.

„Ca dovadă, niciodată, până la notificarea din 30.10.2023, reclamanta nu mi-a solicitat să înlătur din mediul online materialele postate în legătură cu terţii care nu fac parte din trust şi să solicit, pentru viitor, acordul prealabil scris al acesteia pentru astfel de postări.Rezultă, aşadar, că timp de şapte ani, Antena nu a avut nicio problemă cu postările de pe paginile noastre de socializare, pentru că, doar în contextul deteriorarii grave a relaţiei de colaborare dintre noi şi reclamantă, dintr-o dată, toate aceste postări să devină ilicite şi să ne fie solicitate despăgubiri de ordinul milioanelor de euro”, se arată în motivarea lui Florin Dumitrescu.

În timp ce Florin Dumitrescu a câștigat această etapă a procesului, situația colegilor săi este diferită. Sorin Bontea a pierdut un dosar asemănător și a fost obligat să achite despăgubiri de 100.000 de euro, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

