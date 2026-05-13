Un bărbat a fost condamnat după ce a furat mai multe piese nelansate ale lui Beyoncé. Ce au decis judecătorii

Un bărbat din Atlanta a fost condamnat la doi ani de închisoare după ce a furat muzică nelansată a lui Beyoncé din mașina închiriată de membrii echipei artistei, într-un incident care a avut loc înaintea turneului „Cowboy Carter”.

Potrivit presei americane, Kelvin Evans, în vârstă de 41 de ani, și-a recunoscut vina într-un tribunal din Fulton County pentru spargere auto și violare de proprietate. Incidentul s-a petrecut în iulie 2025, cu doar câteva zile înainte ca Beyoncé să susțină concerte în Atlanta, potrivit The Independent.

Anchetatorii susțin că Evans a spart geamul unui Jeep Wagoneer închiriat de coregraful artistei, Christopher Grant, și de dansatorul Diandre Blue, apoi a furat mai multe bagaje care conțineau hard diskuri și dispozitive electronice extrem de sensibile.

Potrivit poliției, printre obiectele furate se aflau melodii nelansate, planuri video pentru concerte, setlist-uri și alte materiale confidențiale legate de spectacolele artistei. De asemenea, au fost furate laptopuri, căști Apple și obiecte vestimentare de lux.

Piesele lui Beyoncé nu au fost momentan recuperate

Camerele de supraveghere au surprins momentul spargerii, iar anchetatorii au reușit ulterior să îl identifice pe suspect folosind date de localizare de la dispozitivele electronice furate. Evans a fost arestat câteva săptămâni mai târziu, iar acum a acceptat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru a evita procesul.

Deși autoritățile au recuperat unele informații utile în timpul anchetei, hard diskurile care conțineau muzica nelansată a lui Beyoncé nu au fost găsite nici până în prezent.

Cazul a stârnit reacții puternice în rândul fanilor artistei, mulți exprimându-și temerile că piesele furate ar putea ajunge online înainte de lansarea oficială. Beyoncé se află în continuare în centrul atenției după succesul albumului „Cowboy Carter”, unul dintre cele mai discutate proiecte muzicale ale ultimului an.

Incidentul a provocat îngrijorări și în industria muzicală, în special în privința securității materialelor confidențiale transportate în timpul turneelor internaționale. Echipele artiștilor transportă frecvent hard diskuri și echipamente care conțin muzică nelansată, materiale video și informații sensibile despre spectacole.

