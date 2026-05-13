Cadou spectaculos pentru Michael Douglas. Catherine Zeta-Jones i-a cumpărat un apartament de lux în centrul Romei

De: Daniel Matei 13/05/2026 | 22:50
Catherine Zeta-Jones i-ar fi făcut un cadou impresionant soțului său, Michael Douglas: un penthouse exclusivist situat în centrul istoric al Romei, cu vedere spectaculoasă către Bazilica Sfântul Petru.

Potrivit presei italiene, proprietatea luxoasă a fost descoperită de celebrul cuplu în timpul unei vacanțe petrecute în Italia anul trecut. Actorul american s-ar fi îndrăgostit imediat de reședință și ar fi convins-o pe Catherine Zeta-Jones să transforme apartamentul într-un cadou special.

Locuința este amplasată în apropiere de celebra Piazza Navona, într-o clădire istorică din capitala Italiei. Presa locală scrie că penthouse-ul impresionează prin interioarele luxoase și mai ales prin terasa panoramică ce oferă o priveliște spectaculoasă asupra acoperișurilor Romei și a Bazilicii Sfântul Petru, potrivit Hello Magazine.

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas plănuiesc să stea mai mult în Europa

Cei doi actori, căsătoriți din 2000, au locuit în principal în Statele Unite, însă de-a lungul anilor au deținut și proprietăți în Europa, inclusiv în Spania, unde au petrecut perioade lungi de timp. În ultimii ani, interesul lor pentru o viață mai liniștită departe de agitația de la Hollywood a devenit tot mai evident.

Surse apropiate cuplului citate de publicație susțin că decizia nu este una bruscă, ci rezultatul unei dorințe mai vechi de a-și reorganiza stilul de viață și de a petrece mai mult timp în locuri care le oferă intimitate și echilibru.

În paralel, atât Catherine Zeta-Jones, cât și Michael Douglas își continuă carierele din industria filmului, însă într-un ritm mai selectiv, concentrându-se pe proiecte punctuale și apariții mai rare în producții majore.

Deși nu a fost anunțată oficial o mutare permanentă, presa internațională notează că cei doi explorează tot mai serios ideea de a-și împărți timpul între Statele Unite și Europa, în special în contextul în care copiii lor sunt acum adulți și independenți.

