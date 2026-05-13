Alimentul care te scapă de gastrită și ulcer, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Face bine și la siluetă!”

Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aliment simplu și accesibil, pe care mulți îl ignoră în supermarket, deși are numeroase beneficii pentru sănătate. Este vorba despre gulie, o legumă recomandată în special persoanelor care se confruntă cu probleme digestive, gastrită sau ulcer.

Nutriționistul spune că gulia poate fi o alternativă sănătoasă la gustările procesate precum chipsurile sau covrigeii, datorită conținutului redus de calorii și cantității mari de fibre. În plus, această legumă contribuie la instalarea senzației de sațietate și poate ajuta la reducerea retenției de apă din organism.

Gulia este un alimente plin de beneficii

Un alt avantaj important este aportul ridicat de vitamine și minerale. Gulia conține o cantitate semnificativă de vitamina C, comparabilă cu cea din citrice, dar și potasiu, nutrient esențial pentru funcționarea organismului. Toate aceste beneficii vin cu un aport caloric foarte mic, de aproximativ 20 de calorii la 100 de grame.

Mihaela Bilic consideră că această legumă este potrivită pentru persoanele care au sensibilitate gastrică, deoarece poate calma disconfortul cauzat de aciditatea stomacului și susține digestia. Totodată, fibrele din compoziția ei contribuie la o digestie mai bună și la menținerea unei alimentații echilibrate.

„Dacă aveți probleme cu aciditatea din stomac, vă recomand o ronțăială care face bine și la digestie și la siluetă. Nu e vorba de cotor de varză, deși are exact același gust. E tot din familia crucifere și e vorba de gulie. Pentru cei mai tineri, gulia arată așa, ca să o recunoașteți pe raftul din supermarket. În gulie avem la fel de multă vitamina C ca într-o portocală și la fel de mult potasiu ca într-o banană. Totul cu 20 de calorii pe suta de grame și multe fibre. Ronțăiți gulie în loc de chipsuri și covrigei. Face bine în ulcer și gastrită, crește sațietatea și ne scapă de retenția de lichide. Puteți s-o mâncați așa proaspătă, tăiată în bastonașe sau puteți să o combinați cu sos de iaurt, cu humus, cu fasole bătută, cu salată de vinete, cu cremă de brânză. Credeți-mă, gulia merge cu orice”, a explicat Mihaela Bilic.

Gulia poate fi consumată în mai multe moduri. Se poate mânca proaspătă, tăiată în bastonașe, fiind o gustare rapidă și sănătoasă. De asemenea, poate fi combinată cu diverse preparate precum humus, cremă de brânză, salată de vinete sau sosuri pe bază de iaurt.

CITEȘTE ȘI: Alimentul care ne scapă de colesterol, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Dacă sunteți sedentari, ajută”

Preparatul banal dar sănătos care explodează pe TikTok și în magazine. Mihaela Bilic explică de ce e atât de căutat