Acasă » Știri » Alimentul care te scapă de gastrită și ulcer, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Face bine și la siluetă!”

Alimentul care te scapă de gastrită și ulcer, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Face bine și la siluetă!”

De: Andreea Stăncescu 13/05/2026 | 23:08
Cel mai bun aliment pentru digestie / Sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aliment simplu și accesibil, pe care mulți îl ignoră în supermarket, deși are numeroase beneficii pentru sănătate. Este vorba despre gulie, o legumă recomandată în special persoanelor care se confruntă cu probleme digestive, gastrită sau ulcer.

Nutriționistul spune că gulia poate fi o alternativă sănătoasă la gustările procesate precum chipsurile sau covrigeii, datorită conținutului redus de calorii și cantității mari de fibre. În plus, această legumă contribuie la instalarea senzației de sațietate și poate ajuta la reducerea retenției de apă din organism.

Foto: Social media

Gulia este un alimente plin de beneficii

Un alt avantaj important este aportul ridicat de vitamine și minerale. Gulia conține o cantitate semnificativă de vitamina C, comparabilă cu cea din citrice, dar și potasiu, nutrient esențial pentru funcționarea organismului. Toate aceste beneficii vin cu un aport caloric foarte mic, de aproximativ 20 de calorii la 100 de grame.

Mihaela Bilic consideră că această legumă este potrivită pentru persoanele care au sensibilitate gastrică, deoarece poate calma disconfortul cauzat de aciditatea stomacului și susține digestia. Totodată, fibrele din compoziția ei contribuie la o digestie mai bună și la menținerea unei alimentații echilibrate.

„Dacă aveți probleme cu aciditatea din stomac, vă recomand o ronțăială care face bine și la digestie și la siluetă. Nu e vorba de cotor de varză, deși are exact același gust. E tot din familia crucifere și e vorba de gulie. Pentru cei mai tineri, gulia arată așa, ca să o recunoașteți pe raftul din supermarket. În gulie avem la fel de multă vitamina C ca într-o portocală și la fel de mult potasiu ca într-o banană. Totul cu 20 de calorii pe suta de grame și multe fibre. Ronțăiți gulie în loc de chipsuri și covrigei. Face bine în ulcer și gastrită, crește sațietatea și ne scapă de retenția de lichide. Puteți s-o mâncați așa proaspătă, tăiată în bastonașe sau puteți să o combinați cu sos de iaurt, cu humus, cu fasole bătută, cu salată de vinete, cu cremă de brânză. Credeți-mă, gulia merge cu orice”, a explicat Mihaela Bilic.

Gulia poate fi consumată în mai multe moduri. Se poate mânca proaspătă, tăiată în bastonașe, fiind o gustare rapidă și sănătoasă. De asemenea, poate fi combinată cu diverse preparate precum humus, cremă de brânză, salată de vinete sau sosuri pe bază de iaurt.

CITEȘTE ȘI: Alimentul care ne scapă de colesterol, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Dacă sunteți sedentari, ajută”

Preparatul banal dar sănătos care explodează pe TikTok și în magazine. Mihaela Bilic explică de ce e atât de căutat

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Viteză amețitoare și un final tragic în Vrancea! Ce s-a întâmplat înainte de accidentul mortal
Știri
Viteză amețitoare și un final tragic în Vrancea! Ce s-a întâmplat înainte de accidentul mortal
Un cuplu a cumpărat o fermă în Franța cu aproximativ 80.000 de euro. Cât i-a costat renovarea, de fapt
Știri
Un cuplu a cumpărat o fermă în Franța cu aproximativ 80.000 de euro. Cât i-a costat renovarea, de…
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia lui Zelenski, Olena
Gandul.ro
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Adevarul
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele...
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și...
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai neplăcut oraș din România? Locurile care au fost făcute praf de români: „O bodegă dată cu sclipici”
Click.ro
Care este cel mai neplăcut oraș din România? Locurile care au fost făcute praf de...
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Digi 24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia lui Zelenski, Olena
Gandul.ro
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia...
ULTIMA ORĂ
Viteză amețitoare și un final tragic în Vrancea! Ce s-a întâmplat înainte de accidentul mortal
Viteză amețitoare și un final tragic în Vrancea! Ce s-a întâmplat înainte de accidentul mortal
Un cuplu a cumpărat o fermă în Franța cu aproximativ 80.000 de euro. Cât i-a costat renovarea, de ...
Un cuplu a cumpărat o fermă în Franța cu aproximativ 80.000 de euro. Cât i-a costat renovarea, de fapt
Cadou spectaculos pentru Michael Douglas. Catherine Zeta-Jones i-a cumpărat un apartament de lux în ...
Cadou spectaculos pentru Michael Douglas. Catherine Zeta-Jones i-a cumpărat un apartament de lux în centrul Romei
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au cerut ajutorul psihologilor înainte să le spună copiilor că divorțează: ...
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au cerut ajutorul psihologilor înainte să le spună copiilor că divorțează: „Nu credeam vreodată că voi ajunge aici”
Metallica a cântat în limba română! Fanii de pe Arena Națională, în extaz
Metallica a cântat în limba română! Fanii de pe Arena Națională, în extaz
Marilu Dobrescu vorbește despre noua viață din Australia și planurile de căsătorie: “Acolo pot ...
Marilu Dobrescu vorbește despre noua viață din Australia și planurile de căsătorie: “Acolo pot să fac ce vreau, că nu știe nimeni”
Vezi toate știrile