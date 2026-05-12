Preparatul banal dar sănătos care explodează pe TikTok și în magazine. Mihaela Bilic explică de ce e atât de căutat

De: Paul Hangerli 12/05/2026 | 05:40
Nutriționista Mihaela Bilic dă noul trend în materie de nutriție. Într-un mesaj optimist pe pagine de socializare această dezvăluie preparatul strămoșesc redescoperit dintr-o sursă neașteptată.

Brânza de vaci sparge toate topurile în materie de produse sănătoase, iar medicul explică românilor motivele din spatele acestei reveniri spectaculoase în meniu.

”Brânza de vaci e pe val!!”

Mihaela Bilic a observat un fenomen oarecum neașteptat. Un produs care a stat multă vreme ”ignorat” pe rafturile supermarketurilor este din nou în preferințele românilor și sparge topurile de vânzări. Aceasta explică și rolul rețelelor sociale în această schimbare:

”Dacă spun “brânză de vaci” o să strâmbați din nas, toată lumea o consideră antipatică și fără gust, de mâncat în silă doar când ești bolnav sau la cură de slăbire. Mult timp ignorată pe rafturile din supermarket, brânza de vaci a ajuns în centrul atenției consumatorilor și producătorilor deopotrivă. Semnalul a venit dintr-o direcție neașteptată: rețelele sociale și în special TikTok, unde rețetele pe bază de brânză de vaci au strâns sute de milioane de vizualizări. ”

Nutriționista românilor dezvăluie că nu doar rețelele sociale stau în spatele acestui succes ci și o conștientizare a românilor cu privire la ce consumă la masă. Brânza de vaci bifează toate preferințele dacă ne gândim la calorii, grăsimi sau zahăr. Un alt motiv care stă la baza succesului acestui produs este modul relativ simplu prin care producătorii îl pot produce:

”Dar viralitatea nu explică totul. În spatele fenomenului stă o schimbare a preferințelor: consumatorii caută tot mai mult produse bogate în proteine, cu conținut redus de grăsimi și zahăr, iar brânza de vaci bifează toate căsuțele.
Vestea bună pentru producătorii de lactate este că nu trebuie să construiască nimic la capitolul infrastructură. Brânza de vaci este un produs proaspăt, cu un ciclu de producție rapid, comparabil cu cel al iaurtului- orice fabrică care produce deja lactate, poate să facă brânză de vaci.”

Versatilitatea produsului și tendințele viitorului

”Banala” brânză de vaci este mult mai mult decât un produs simplu. Faptul că are un gust neutru permite amestecul ei cu diferite arome sau vitamine și probiotice:

”Dacă intrarea pe piața brânzeturilor proaspete este relativ accesibilă, diferențierea vine din inovație. Banala brânză de vaci poate fi reinventată și transformată într-o categorie premium cu variante diversificate: combinații de arome inedite (miere, ierburi picante, fructe exotice), formate dedicate copiilor, versiuni fără lactoză, variante funcționale îmbogățite cu proteine, probiotice sau vitamine.”

Mihaela Bilic explică și avantajele pe care producătorii le au atunci când materia primă, laptele, este folosit și pentru brânză de vaci. Produsul este foarte economic, restul laptelui putând fi transformat în alte preparate mai scumpe și care aduc mai mult profit:

” Un alt avantaj: producția de brânză de vaci permite valorificarea integrală a materiei prime. Laptele de vacă conține 4% grăsime, iar brânza de vaci clasică reține în produsul finit doar un sfert din această grăsime. Restul de 75%, adică 30kg grăsime la fiecare 1000 litri lapte procesat, poate fi direcționat către fabricarea de unt, frișcă sau înghețată, produse cu marje mari de profit. ”

Tendințele viitorului atât în materie de consum dar și de producție sunt pilonii pe care succesul acestui preparat se sprijină. De la consumatorul care are grijă de aportul caloric și sănătate până la producătorul care obține un profit mare cu un produs simplu, toată lumea câștigă, lucru subliniat și de nutriționistă:

”Brânza de vaci răspunde simultan la 3 tendințe majore care modelează viitorul industriei lactate: cererea de sănătate și nutriție, apetitul pentru produse premium și randamentul crescut de producție. Pare că toată lumea câștigă cu brânza de vaci- și consumatorii și industria alimentară. Dar cel mai mare câștig e pentru sănătatea și silueta noastră!”

