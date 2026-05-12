Prognoza meteo azi, 12 mai 2026. Lapoviță și ninsoare la mijloc de mai! Vremea ia o întorsătură neașteptată

De: Paul Hangerli 12/05/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 12 mai 2026.
România intră într-un episod de vreme rece și instabilă pentru mijlocul lunii mai. Ploile, vijeliile și scăderea temperaturilor vor domina aproape toate regiunile, iar la munte revin fenomene specifice iernii. Chiar dacă sudul și sud-estul vor păstra valori termice ceva mai ridicate, atmosfera va deveni în general mohorâtă și capricioasă în toată țara.

Vremea de azi în România

Potrivit Progenozei realizată de ANM, vremea se schimbă semnificativ în următoarele ore, iar temperaturile vor scădea în aproape toată țara. Cel mai accentuat proces de răcire se va resimți în regiunile intracarpatice, unde valorile termice vor coborî sub normalul perioadei. Atmosfera va deveni instabilă, cu ploi în majoritatea zonelor, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La munte, vremea va avea aspect de început de iarnă, cu lapoviță și ninsoare la altitudini mari.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi rece pentru această perioadă a anului. Cerul va fi mai mult noros și vor fi perioade cu ploi și averse, însoțite izolat de tunete și fulgere. Vântul va sufla moderat, cu rafale ce pot atinge 45-55 km/h, mai ales în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor ajunge la 15-18 grade, iar minimele vor coborî spre 4-7 grade.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia și sudul Moldovei vor avea parte de o vreme schimbătoare. După intervale cu soare, norii se vor aduna rapid și vor apărea averse și descărcări electrice, în special după-amiaza și seara. Temperaturile vor rămâne ceva mai ridicate comparativ cu restul țării, cu maxime între 22 și 25 de grade și minime între 9 și 13 grade.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vestul țării, instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Sunt așteptate ploi torențiale pe alocuri, intensificări de vânt și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor varia între 19 și 23 de grade, iar noaptea valorile vor coborî spre 7-10 grade.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea va deveni mai rece decât în ultimele zile. Cerul va avea înnorări persistente, iar ploile vor apărea pe arii extinse. Vântul va avea unele intensificări, mai ales în nordul regiunii. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 22 de grade, iar minimele între 5 și 10 grade.

Vremea în centrul țării și la munte

Transilvania va resimți cel mai puternic răcirea vremii. Temperaturile maxime nu vor mai depăși 15-17 grade în multe zone, iar nopțile vor deveni reci, cu minime de 3-6 grade. În zonele montane vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari sunt anunțate lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla tare pe creste, iar vremea va avea un aspect autentic de toamnă târzie.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

În Dobrogea și pe litoralul Mării Negre, vremea va rămâne relativ plăcută în prima parte a zilei, însă spre după-amiază și seară vor apărea averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare, iar temperaturile maxime vor ajunge la 20-23 de grade. Minimele se vor situa între 10 și 13 grade.

Vremea de azi în București

În Capitală, temperaturile se vor menține apropiate de normalul perioadei. Maxima zilei va fi de 22-24 de grade, iar minima de 10-11 grade. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, mai ales după-amiaza și seara. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în timpul ploilor.

Vremea în marile orașe

  • La Cluj-Napoca, vremea va fi răcoroasă, cu ploi și cel mult 16 grade în timpul zilei. Noaptea, temperatura poate coborî spre 5 grade.
  • La Timișoara sunt prognozate ploi și vânt moderat, iar maximele vor atinge 17-18 grade.
  • La Iași, vremea va fi instabilă, cu averse și temperaturi de până la 21 de grade.
  • La Craiova se anunță ploi temporare și descărcări electrice, cu maxime de 22-23 de grade.
  • La Constanța, vremea va fi mai blândă, cu temperaturi de 21-22 de grade și ploi de scurtă durată spre seară.
  • La Brașov, răcirea se va resimți puternic, iar maximele nu vor depăși 14-15 grade. În zonele montane din apropiere sunt posibile lapoviță și ninsoare.

