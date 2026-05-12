Acasă » Știri exclusiv » McLaren de 250.000 €, transformat în ”bombă” pe patru roți. A venit nota de plată pentru milionarul prins drogat și fără permis

McLaren de 250.000 €, transformat în ”bombă” pe patru roți. A venit nota de plată pentru milionarul prins drogat și fără permis

De: Keva Iosif 12/05/2026 | 05:50
McLaren de 250.000 €, transformat în ”bombă” pe patru roți. A venit nota de plată pentru milionarul prins drogat și fără permis
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un milionar austriac a pus pe jar autoritățile din Arad după ce, în 2024, a intrat în România ca un ”kamikaze”, conducând un McLaren în valoare de 250.000  de euro, super-mașină pe care o conducea sub influența drogurilor, fără să aibă permi și cu număr fals de înmatriculare! Ca să fie ”tabloul” și mai delirant, în mașină se afla și un polițist! După doi ani de cercetări în acest caz, a venit și nota plată pentru harfele lui.

Scenele incredibile s-au petrecut pe o stradă din Timișoara, acolo unde milionarul austriac Radlinger Richard, care conducea un McLaren de 250.000 de euro, a fost oprit de un echipaj de Poliție, din cauza numărului  fals de înmatriculare.

Verificările au scos rapid la iveală că bolidul nu era înmatriculat legal, fiind radiat din circulație, iar numerele figurau pe alte vehicule, marca Porsche.

Avea cocaină în sânge și permisul suspendat

Însă problema descoperită de polițiști era abia prima și probabil cea mai ”inofensivă” din dosarul stufos care urma să i se facă. În urma testelor, inclusiv la IML Timișoara, s-a descoperit că afaceristul conducea sub influența substanțelor interzise și era un pericol public!

Radlinger Richard

”Din buletinul de analiză toxicologică al Institutului de Medicină Legală Timișoara rezultă că în urma analizării mostrelor prelevate, inculpatul era pozitiv pentru cocaină și benzoilecgonină (metabolit al cocainei) în sânge și respectiv cocaină și benzoilecgonină și norcocaină în urină. Din raportul de expertiză medico-legală toxicologică nr.1556/A12/2025 al Institutului de Medicină Legală Timișoara rezultă că, atât în momentul recoltării cât și în momentul depistării sale în trafic, inculpatul se afla sub influența substanțelor psihoactive (cocaină) și mai rezultă totodată că substanțele psihoactive depistate în sânge au avut aptitudinea de a-i afecta capacitatea de a conduce autovehicule”.

Pe lângă toate astea, agenții au descoperit că milionarul nu avea nici drept de a conduce, având permisul suspendat! Martor la toate isprăvile lui era chiar un amic polițist, care se afla cu el în mașină. Acesta a fost de asemenea cercetat de superiorii săi, deși se afla în timpul său liber.

Pentru faptele sale, Radlinger Richard a fost trimis recent în judecată, acuzațiile fiind extrem de grave: punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducere sub influența substanțelor interzise, trei dosare care, probabil, nu se vor sfârși prea bine pentru el.

Având în vedere concursul de infracțiuni, austriacul riscă până la 3 ani de închisoare.

Citește și: ”Prințișorul valizelor” și-a făcut fenta în buricul Capitalei! McLaren de 500.000 € & iubită beton!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vila de lux a lui Silviu Prigoană, scoasă la licitație la jumătate de preț după ani de dispute. Tranzacția secretă care zguduie familia afaceristului!
Exclusiv
Vila de lux a lui Silviu Prigoană, scoasă la licitație la jumătate de preț după ani de dispute.…
Instanța îi dă lovitura finală Andreei Bostănică în scandalul cu Abush. ANAF a ”taxat-o” pe TikTok
Știri exclusiv
Instanța îi dă lovitura finală Andreei Bostănică în scandalul cu Abush. ANAF a ”taxat-o” pe TikTok
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Mediafax
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua are deja o condamnare cu executare
Gandul.ro
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Click.ro
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua are deja o condamnare cu executare
Gandul.ro
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua...
ULTIMA ORĂ
Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături ...
Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături de actuala soție
Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut ...
Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut fostul soț
BANC | La ora de filozofie, Bulă ridică mâna și întreabă
BANC | La ora de filozofie, Bulă ridică mâna și întreabă
Horoscop rune azi, 12 mai 2026. Cea mai vindecătoare zi din calendar pentru această zodie, datorită ...
Horoscop rune azi, 12 mai 2026. Cea mai vindecătoare zi din calendar pentru această zodie, datorită runei Gebo
Cum arată casa în care Andreea Bălan locuiește alături de Victor Cornea? A construit-o alături ...
Cum arată casa în care Andreea Bălan locuiește alături de Victor Cornea? A construit-o alături de fostul iubit, Keo
Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani
Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani
Vezi toate știrile