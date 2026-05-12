McLaren de 250.000 €, transformat în ”bombă” pe patru roți. A venit nota de plată pentru milionarul prins drogat și fără permis

Un milionar austriac a pus pe jar autoritățile din Arad după ce, în 2024, a intrat în România ca un ”kamikaze”, conducând un McLaren în valoare de 250.000 de euro, super-mașină pe care o conducea sub influența drogurilor, fără să aibă permi și cu număr fals de înmatriculare! Ca să fie ”tabloul” și mai delirant, în mașină se afla și un polițist! După doi ani de cercetări în acest caz, a venit și nota plată pentru harfele lui.

Scenele incredibile s-au petrecut pe o stradă din Timișoara, acolo unde milionarul austriac Radlinger Richard, care conducea un McLaren de 250.000 de euro, a fost oprit de un echipaj de Poliție, din cauza numărului fals de înmatriculare.

Verificările au scos rapid la iveală că bolidul nu era înmatriculat legal, fiind radiat din circulație, iar numerele figurau pe alte vehicule, marca Porsche.

Avea cocaină în sânge și permisul suspendat

Însă problema descoperită de polițiști era abia prima și probabil cea mai ”inofensivă” din dosarul stufos care urma să i se facă. În urma testelor, inclusiv la IML Timișoara, s-a descoperit că afaceristul conducea sub influența substanțelor interzise și era un pericol public!

”Din buletinul de analiză toxicologică al Institutului de Medicină Legală Timișoara rezultă că în urma analizării mostrelor prelevate, inculpatul era pozitiv pentru cocaină și benzoilecgonină (metabolit al cocainei) în sânge și respectiv cocaină și benzoilecgonină și norcocaină în urină. Din raportul de expertiză medico-legală toxicologică nr.1556/A12/2025 al Institutului de Medicină Legală Timișoara rezultă că, atât în momentul recoltării cât și în momentul depistării sale în trafic, inculpatul se afla sub influența substanțelor psihoactive (cocaină) și mai rezultă totodată că substanțele psihoactive depistate în sânge au avut aptitudinea de a-i afecta capacitatea de a conduce autovehicule”.

Pe lângă toate astea, agenții au descoperit că milionarul nu avea nici drept de a conduce, având permisul suspendat! Martor la toate isprăvile lui era chiar un amic polițist, care se afla cu el în mașină. Acesta a fost de asemenea cercetat de superiorii săi, deși se afla în timpul său liber.

Pentru faptele sale, Radlinger Richard a fost trimis recent în judecată, acuzațiile fiind extrem de grave: punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducere sub influența substanțelor interzise, trei dosare care, probabil, nu se vor sfârși prea bine pentru el.

Având în vedere concursul de infracțiuni, austriacul riscă până la 3 ani de închisoare.

