Cum arată casa în care Andreea Bălan locuiește alături de Victor Cornea? A construit-o alături de fostul iubit, Keo

Andreea Bălan trăiește o perioadă intensă alături de Victor Cornea, relație care pare să-i fi adus stabilitatea pe care o căuta. Deși sportivul este mai tânăr cu nouă ani, artista a găsit în el maturitatea necesară, iar dinamica dintre ei evoluează rapid. Cei doi s-au mutat deja împreună, deși formează un cuplu de doar câteva luni.

Mutarea tenismenului în vila din Pipera a cântăreței a schimbat rutina întregii familii. În aceeași casă locuiesc și cele două fiice ale Andreei, dar și mama artistei, venită din Ploiești pentru a o sprijini în creșterea nepoatelor. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Cum arată casa în care Andreea Bălan locuiește alături de Victor Cornea?

De asemenea, s-a aflat și că Victor Cornea este tatăl unui băiat de 10 ani, informație cunoscută de Andreea încă de la începutul relației. Mai mult, copilul sportivului le-a întâlnit deja pe fetițele artistei și a participat la aniversarea uneia dintre ele.

Artista a vorbit deschis despre locuința ei, inspirată de trendurile unor creatori de conținut de pe TikTok. Întrebată cât valorează casa în care trăiește, Andreea a explicat:

„Ținând cont că e zona foarte bună, Pipera, casa foarte mare, cred că ar valora în jur de 850.000 de euro. Are 340 mp pe un teren de 500 mp, multe, multe camere, două-trei locuri de parcare. Inițial a fost construită ca duplex, dar acum este doar o casă mare”.

A construit-o alături de fostul iubit, Keo

Andreea Bălan locuiește de ani buni în această vilă, ridicată în perioada în care forma un cuplu cu Keo. După separare, artista a cumpărat partea lui.

„Casa în care locuiesc are 340 mp, șapte camere, întreținerea costă foarte mult, dar îmi place. Keo, când a proiectat-o, am făcut-o împreună. Și după dorințele mele! Dressingul e făcut așa cum mi-am dorit eu, acolo e și studioul de înregistrări făcut de el. E făcută cum mi-am dorit și atunci de ce s-o vând, să plec în altă parte și să cumpăr una de-a gata, care nu e făcută după sufletul meu?!”, declara artista în podcastul lui Jorge.

Relația dintre Andreea și Keo s-a încheiat în 2014, după aproape nouă ani împreună.

