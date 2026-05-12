Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani

De: Paul Hangerli 12/05/2026 | 06:30
Universul Star Wars în doliu, sursa- colaj CANCAN.RO
Universul Star Wars este în doliu după moartea actorului britanic Michael Pennington, cunoscut publicului din întreaga lume pentru rolul comandantului imperial Moff Jerjerrod din „Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi”. Actorul a avut o carieră impresionantă în teatru, televiziune și film, fiind considerat una dintre figurile respectate ale scenei britanice.

Potrivit publicației The Telegraph, Michael Pennington s-a stins din viață duminică, 10 mai 2026, la vârsta de 82 de ani.

Michael Pennington din „Star Wars” a murit

Până în acest moment, cauza oficială a decesului nu a fost anunțată. Familia actorului nu a confirmat dacă acesta suferea de vreo boală sau afecțiune medicală înainte de moarte.

La scurt timp după apariția informației, numeroase pagini și comunități dedicate universului Star Wars au început să publice imagini, secvențe și mesaje emoționante în memoria actorului.

Rolul din „Star Wars” care l-a făcut celebru

Michael Pennington a rămas în memoria fanilor pentru interpretarea personajului Moff Jerjerrod în „Return of the Jedi”, al treilea film din trilogia originală creată de George Lucas. Personajul său era ofițerul imperial responsabil de supravegherea construcției celei de-a doua Death Star și răspundea direct în fața Împăratului Palpatine.

Una dintre cele mai cunoscute scene din film este cea în care Darth Vader îl avertizează pe Jerjerrod că Împăratul este „nemulțumit” de ritmul lucrărilor și că nu este „la fel de iertător” ca el. Vizibil panicat, personajul interpretat de Pennington promite atunci că echipa sa își va „dubla” eforturile.

Mulți fani consideră că reacția actorului a contribuit enorm la imaginea intimidantă a lui Darth Vader și la tensiunea scenei.

„Prima mea amintire legată de Star Wars este scena de început din „Return of the Jedi” și cât de impunător părea Darth Vader. Interpretarea lui Michael Pennington a făcut perfect credibilă frica pe care o inspira”, a scris un fan pe platforma X.

Un alt admirator a transmis: „Jocul lui actoricesc din momentul în care află că vine Împăratul este legendar.”

O carieră de peste cinci decenii

Michael Pennington s-a născut pe 16 iunie 1943, în Anglia, și încă din tinerețe a fost atras de teatru și actorie. Și-a construit reputația în marile companii de teatru britanice, unde a interpretat inclusiv opere de William Shakespeare, fiind apreciat în special pentru rolul lui Laertes din „Hamlet”.

Experiența acumulată pe scenă i-a deschis drumul către televiziunea britanică în anii ’70 și ’80, unde a apărut în numeroase drame istorice, adaptări literare și producții de epocă. Datorită stilului său elegant și prezenței scenice puternice, a devenit cunoscut pentru interpretarea personajelor autoritare, aristocraților și militarilor.

Filmele și serialele în care a jucat

De-a lungul carierei sale, Michael Pennington a apărut în numeroase producții importante din film și televiziune. Printre cele mai cunoscute se numără „Star Wars: Return of the Jedi”, „The Iron Lady”, „The Avengers”, „Waking the Dead”, „Return to Oz”, „Endeavour”, „Father Brown”, „Silent Witness” și „Into the Storm”.

Actorul a interpretat și celebrul detectiv în filmul TV „The Return of Sherlock Holmes” din 1987, iar ulterior l-a jucat pe Profesorul Moriarty în adaptările dramatizate realizate de BBC Radio.

Unul dintre ultimele sale proiecte a fost serialul science-fiction „Raised by Wolves”, produs de Ridley Scott, unde a oferit vocea personajului „The Trust”.

Ce avere avea Michael Pennington

Potrivit estimărilor publicate de mai multe site-uri dedicate celebrităților, averea actorului era estimată între 1 și 3 milioane de dolari. Cea mai mare parte a veniturilor sale a provenit din lunga carieră în teatru, televiziune și cinematografie.

De asemenea, Michael Pennington participa frecvent la convenții și evenimente dedicate francizei Star Wars, unde era invitat să se întâlnească cu fanii din întreaga lume.

De-a lungul unei cariere întinse pe mai bine de 50 de ani, actorul britanic a fost apreciat pentru versatilitatea sa și pentru capacitatea de a interpreta personaje extrem de diferite, de la drame istorice și producții shakespeariene până la filme science-fiction devenite legendare.

