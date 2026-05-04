„May the 4th be with you!” Cum a ajuns o glumă să devină una dintre cele mai cool sărbători din lume

Pe 4 mai, internetul devine oficial teritoriu Jedi. Timeline-urile se umplu de meme-uri, săbii laser și replici iconice, iar fanii din toată lumea intră în „modul Star Wars”. Dar povestea acestei zile e mult mai interesantă decât pare: începe cu o reclamă politică, explodează pe internet și ajunge, inevitabil, în mâinile Hollywood-ului și ale marketingului global.

Totul pornește de la celebra replică „May the Force be with you”, rostită în „A New Hope”, una dintre cele mai recognoscibile din istoria filmului.

De la Obi-Wan la Margaret Thatcher

Dar „May the 4th be with you”? Nu e creația lui George Lucas și nici a vreunei agenții de publicitate fancy.

Originea reală e în politică. În 1979, după ce Margaret Thatcher a devenit prima femeie prim-ministru al Marii Britanii, susținătorii ei au publicat un mesaj în presă: „May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations.”

Un joc de cuvinte simpatic care, fără să știe nimeni atunci, urma să devină o tradiție globală.

Cum a crescut Forța pe internet

Ani buni, expresia a rămas un mic inside joke între fani, dar începutul anilor 2000 a schimbat totul, odată cu apariția forumurilor, blogurilor și, mai ales, a rețelelor sociale, unde expresia a început să fie folosită obsesiv pe 4 mai. Sărbătoarea s-a format organic, fără strategie, fără plan, doar din entuziasmul comunității.

Primul eveniment organizat cu adevărat mare apare în 2011, la Toronto, unde fanii au combinat proiecțiile de filme cu concursuri de costume, transformând ziua într-un mini-festival dedicat universului Star Wars.

Momentul decisiv vine însă în 2012, când Disney cumpără Lucasfilm și realizează rapid potențialul uriaș al acestei zile. Din 2013, 4 mai devine o combinație spectaculoasă de evenimente tematice, lansări de trailere și seriale, promoții masive și un val constant de produse dedicate, transformând o glumă într-un fenomen global.

Unii spun că a devenit prea comercial, dar adevărul e că fanii nu par deloc deranjați.

De ce luna mai e „specială” pentru Star Wars

Nu e vorba doar despre jocul de cuvinte, pentru că luna mai are o semnificație reală în istoria francizei. Primele șase filme Star Wars au fost lansate în această perioadă, ceea ce a consolidat legătura dintre sagă și această lună.

Tradiția continuă și astăzi, iar pe 22 mai 2026 va ajunge în cinematografe „The Mandalorian & Grogu”, primul film Star Wars după „The Rise of Skywalker”. În același context, merită amintit că și „Solo: A Star Wars Story” a fost lansat tot în luna mai, consolidând această tradiție.

Pe scurt, pentru fani, luna mai nu este doar o lună de primăvară, ci un adevărat sezon „Star Wars”.

Cum sărbătoresc fanii

Dacă ai impresia că totul se rezumă la câteva postări pe social media, realitatea e mult mai intensă. Pe 4 mai au loc maratoane complete ale filmelor, care vin la pachet cu dezbateri aprinse despre ordinea corectă de vizionare, fie că e vorba de cea cronologică sau de cea a lansărilor. În paralel, cosplay-ul atinge niveluri impresionante, cu fani care recreează în detaliu costumele personajelor preferate, iar petrecerile tematice transformă universul Star Wars într-o experiență cât se poate de reală.

La toate acestea se adaugă lansări de produse speciale și ediții limitate, dar și evenimente caritabile, unde pasiunea pentru franciză se îmbină cu dorința de a face bine. Un exemplu emblematic este grupul 501st Legion, inspirat de armata lui Darth Vader, ai cărui membri vizitează spitale pentru copii, aducând un strop de magie în viețile celor mici.

În același timp, branduri mari precum LEGO sau lanțuri de fast-food intră în joc cu oferte și produse tematice, semn că fenomenul a depășit de mult granițele cinematografiei.

Ce este, de fapt, „Forța”?

Pentru cei mai puțin familiarizați cu universul, Forța reprezintă un câmp energetic mistic care leagă toate formele de viață din galaxie. Conceptul este explicat memorabil în „The Empire Strikes Back”, prin vocea lui Yoda, interpretat de Frank Oz.

În esență, este o combinație de filozofie, spiritualitate și elemente science-fiction, iar în contextul zilei de 4 mai devine și o urare simbolică de noroc.

5 mai: partea întunecată intră în scenă

Pentru că o singură zi nu este suficientă, fanii au extins sărbătoarea și pe 5 mai, redenumind-o „Revenge of the Fifth”, o referință directă la „Revenge of the Sith”. Este momentul în care atenția se mută asupra personajelor negative, de la Sith la Darth Vader sau Kylo Ren, oferind încă o zi de distracție și, evident, încă o ocazie pentru jocuri de cuvinte inspirate.

Dacă cineva îți spune „May the 4th be with you”, răspunsul nu trebuie să fie unul banal. Tradiția spune că replica potrivită este „And also with you” sau „With you as well”, menținând spiritul schimbului. Este un mic ritual care întărește sentimentul de comunitate și arată că faci parte din universul fanilor.

Viitorul „Star Wars”: Forța e încă puternică

Chiar dacă povestea familiei Skywalker s-a încheiat odată cu „The Rise of Skywalker”, universul Star Wars este departe de a se opri. Noi seriale, animații și filme continuă să apară, menținând interesul la cote ridicate.

Proiectele aflate în dezvoltare, inclusiv cele semnate de regizori precum Taika Waititi, promit să extindă și mai mult această galaxie, demonstrând că povestea este departe de final.

