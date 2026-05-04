(P) Incontinența urinară și rolul musculaturii pelvine

Incontinența urinară este o problemă frecventă, care afectează în special femeile și care poate avea un impact semnificativ asupra confortului zilnic. Aceasta se manifestă prin senzația bruscă de urgență și pierderea involuntară de urină, care pot apărea în diverse situații, ca de exemplu în timpul efortului fizic.

Unul dintre factorii esențiali implicați în apariția incontinenței urinare este slăbirea musculaturii pelvine, responsabilă pentru susținerea vezicii urinare și controlul eliminării urinei.

Ce rol are musculatura pelvină?

Musculatura pelvină formează un sistem de susținere pentru organele din zona inferioară a abdomenului, inclusiv vezica urinară. Atunci când această musculatură este tonifiată, contribuie la menținerea controlului asupra urinării.

În schimb, slăbirea acesteia poate duce la pierderi involuntare de urină, mai ales în situații precum tusea, strănutul sau efortul fizic, ceea ce caracterizează incontinența urinară de efort [1], [5].

De ce se slăbește musculatura pelvină?

Există mai mulți factori care pot contribui la scăderea tonusului muscular:

sarcina și nașterea

modificările hormonale

înaintarea în vârstă

sedentarismul

Slăbirea musculaturii pelvine este considerată una dintre principalele cauze ale incontinenței urinare, alături de factori precum stresul, obezitatea sau anumite intervenții chirurgicale [1], [4].

Semne care pot indica o musculatură pelvină slăbită:

pierderi de urină în timpul efortului, tusei, strănutului (sau alte activități care cresc presiunea abdominală)

senzația de nevoie urgentă de a urinara

dificultatea de a amâna urinarea

urinări frecvente, inclusiv pe timpul nopții

Aceste simptome pot influența semnificativ calitatea vieții și pot duce la limitarea activităților zilnice sau la disconfort emoțional [1], [5].

Cum poate fi susținută musculatura pelvină?

Îmbunătățirea tonusului musculaturii pelvine este un pas important în gestionarea incontinenței urinare.

Exercițiile Kegel sunt printre cele mai recomandate metode, deoarece ajută la întărirea mușchilor implicați în controlul vezicii urinare și pot reduce episoadele de incontinență atunci când sunt efectuate corect și constant [3].

Pe lângă acestea, menținerea unui stil de viață activ și echilibrat contribuie la susținerea funcției urinare.

O abordare echilibrată pentru confort zilnic

Incontinența urinară este o problemă care poate fi gestionată printr-o abordare completă, ce include atât susținerea musculaturii pelvine, cât și adoptarea unor obiceiuri sănătoase [2].

Dacă experimentezi pierderi de urină, este important să consulți un medic specialist pentru a identifica cauza exactă și a primi recomandările potrivite pentru tine.

Prin înțelegerea cauzelor incontinenței urinare și utilizarea unor soluții adaptate, este posibilă îmbunătățirea controlului vezicii urinare și recăpătarea confortului în viața de zi cu zi.

