Pepe, Romică Țociu și Vasilică Ceterașu, lăsați fără bani după concert. Țeapă uriașă pentru artiștii români în Austria

Scandal de proporții în showbiz după ce mai mulți artiști de renume de la noi au fost țepuiți de un organizator! Pepe, Romică Țociu, Vasilică Ceterașu, Axinte sau Makaveli sunt doar câțiva dintre cei care au rămas cu un gust amar în urma unui eveniment organizat de un român în străinătate. Concertul care s-ar fi dorit un spectacol cu nume mari ale muzicii românești în Austria s-a transformat într-un fiasco total. Ajunși la fața locului, artiștii au avut parte de o țeapă! CANCAN.RO a stat de vorbă cu ei și a aflat ce s-a întâmplat, dar și cum au de gând să-și recupereze banii.

Concertul care trebuia să adune nume mari ale muzicii românești în Austria s-a transformat într-o exeperiență neplăcută pentru mai mulți artiști români. Pepe, Romică Țociu, Axinte de la Vacanța mare, Vasilică Ceterașu și soția lui, Amalia Ursu, precum și Makaveli au ajuns în Austria pentru un eveniment care s-a transformat într-un spectacol de prost gust chiar în fața lor. Organizarea a lăsat de dorit, condițiile erau sub orice așteptare, iar publicul aproape inexistent. Și, cu toate că biletele de intrare nu aveau deloc un preț mic, artiștii au plecat acasă cu buza umflată.

Artiștii țepuiți de organizatorul român din Austria fac dezvăluiri tranșante

Mai mulți artiști celebru au fost cooptați de către un organizator român să susțină un concert în Austria, care s-a transformat într-o mare țeapă, asta după ce cântăreții nu și-au primit banii. Dezamăgiți și revoltați, unii au refuzat să urce pe scenă. Pe de altă parte, alții, precum Vasilică Ceterașu a fost de bună credință și au susținut concertul. Interpretul ne-a dezvăluit că nu îl cunoștea pe organizator, dar a mers pe încredere în momentul în care a văzut că și alte nume mari din industrie erau trecute pe afiș.

„Au fost foarte mulți artiști, iar problema cea mai mare a fost că au pus foarte mare prețul la bilete. Lumea probabil că este stârnsă cu banii, așa că nu a venit lume cât să fii acoperit sumele. 100 de euro a fost intrarea. Nu-l cunoșteam pe organizator, dar când am văzut că vin atâția artiști, și nume mari, am zis că trebuie să fie ok omul. Eu și soția mea am mers pe încredere, așa facem cu toată lumea. A fost prima oară de când în afară să ni se întâmple așa ceva. S-a făcut o factură proformă pentru avans, nu mi-a dat ceva de înțeles. Omul și-a dat cuvântul că o să dea banii și ne-a rugat să-l înțelegem că nu se aștepta să i se întâmple asta”, a spus Vasilică Ceterașu pentru CANCAN.RO.

Depșit de situație, organizatorul ar fi încercat să le dea pe loc o parte din banii încasați de pe bilete artiștilor. Din păcate, sumele strânse nu se ridică la onorariile cerute de ei.

„A spus că într-o lună ne va face plata la toți. Am semnat un contract înainte, ne-a dat și avans înainte. Eu am fost cu soția mea, Amalua Ursu, am fost cu Taraful Moroșenilor, ne-a dat o parte din bani. 500 de euro avans, ne-a mai dat și acolo 500 de euro, nu știu exact cât, cam 2000 de euro ne-a dat. Dar nu avea de unde, dacă nu încasa, nu avea de unde să ne dea. Eu am fost mulțumit că am putut să plătesc o parte din taraf. Când mai venea lumea, el punea deoparte și ne mai dădea câte 500 de euro, 1000 de euro, omul nu a vrut să ne dea țeapă. Strângea bani, ni-i dădea nouă. Putea să plece de acolo, să-și închidă telefonul și salut. Noi sperăm să fie bine și să ne primim banii”, a mai declarat el.

Pepe și Romică Țociu spun ce s-a întâmplat: „A fost o pierdere”

Pepe a fost și el pe lista vedetelor care ar fi trebuit să susțină un spectacol în localul respectiv. Ajuns la fața locului însă, artistul, cu o experiență de peste un sfert de secol în domeniu, a realizat imediat despre ce este vorba, așa că nu a mai urcat pe scenă.

„Am avut un contract, au plătit un avans, s-au plătit bilete de avion și când am ajuns acolo, nu era nimic organizatla fața locului.Contractul prevedea avans, bilete de avion și organizare la fața locului. Până să ajungem acolo, a fost totul ok. A plătit avansul, dar mai departe nu era nimic organizat la fața locului, așa că am plecat. Alții au și cântat, au susținut spectacol, dar eu când am ajuns m-am prins despre ce e vorba”, a povestit Pepe.

Surprins de fiascoul creat și de lipsa totală de organizare, artistul nu a mai stat pe gânduri și a decis să plece imediat, dându-și seama că nu ar urma să mai fie plătit în acea seară.

„Nici măcar nu m-am urcat pe scenă, nu am cântat. Am văzut despre ce este vorba și am plecat. A fost o pierdere de timp. Nefiind organizat cum trebuie, nefiind nimic de ceea ce era în promovare, s-a întâmplat asta. Eu mi-am dorit să fie totul ok pentru public, dar se pare că nu s-a priceput. A fost primul eveniment sau maximum al doilea cred, dar ultimul cu siguranță. Nu ne-a dat țeapă că a vrut, nu a fugit nimeni cu banii, pur și simplu nu avea de unde să plătească. Nu am luat-o ca pe o nenorocire, omul a fost pur și simplu depășit de situație, nu a știut cum să se organizeze. Când am stat acolo, mi-am dat seama că nu se prestează, chiar dacă evenimentul era în desfășurare. Dacă intram pe scenă și așteptam să-mi trimită banii prin poștă, îmi meritam soarta, dar nu era cazul”, a spus Pepe pentru CANCAN.RO.

Romică Țociu a fost și el pe lista artiștilor care a ajuns la acest eveniment și nu a fost plătit. Prezentatorul alege, pentru moment, discreția, dar spune că va reveni cât de curând cu mai multe detalii, în cazul în care nu-și va primi banii.

„Nu o să vorbesc în acest caz pentru că nu știu dacă se va rezolva sa nu. Dacă se rezolvă sau nu, vedem. Vorbim peste o săptămână și vedem, până atunci nu am ce să declar”, a spus Romică Țociu pentru CANCAN.RO.

