Supermarketurile din România unde primești bani pentru cutiile de carton la lapte și suc

Un lanț de magazine din România introduce o nouă măsură importantă. Aceștia vor introduce mai multe automate unde pot fi reciclate cutiile de carton de la lapte și suc. Ele fac parte dintr-un proiect-pilot și sunt deja instalate în Capitală și Brașov.

Reciclarea este o măsură importantă pentru natură și nu numai. Din acest motiv, lanțul de magazine Mega Image oferă un stimulent pentru clienți. Oamenii care vor duce la reciclat cutii de carton de la lapte și suc pot primi un voucher de 0,5 lei pe fiecare ambalaj. În prezent, au fost instalate automate speciale atât în București, cât și în Brașov. Totuși, pentru a primi cuponul, clienții trebuie să respecte mai multe condiții.

Vouchere pentru reciclarea ambalajelor

Lanțul de magazine Mega Image scoate în evidență un lucru esențial în România: reciclarea. Aceștia iau parte la un proiect-pilot care presupune încurajarea acestei activități. Magazinele oferă un voucher de 0,5 lei pentru fiecare ambalaj din carton de la lapte sau suc. Ele pot fi folosite pentru cumpărarea produselor de la Mega Image, iar pentru a primi banii, românii trebuie să îndeplinească câteva condiții.

Printre ele se numără asigurarea că ambalajul este complet golit de produs, dar fără a îndepărta capacul. De asemenea, ele trebuie introduse pe rând, iar eticheta trebuie să fie intactă. După introducerea în automatele speciale se va elibera un voucher care poate fi folosit la cumpărături.

Lista completă a magazinelor

Având în vedere că este un proiect-pilot nu au fost încă instalate în toate magazinele. Ele sunt disponibile în București și Brașov și vor putea fi folosite până la sfârșitul lunii iulie. Aparatul este funcțional în intervalul orar 08:00-22:00. Mai jos puteți vedea lista completă a supermarketurilor care colectează, contra cost ambalajele de carton pentru băuturi:

Mega Image CARPAȚILOR, Str. Carpaților, nr. 60, Brașov, jud. Brașov

Mega Image CALEA BUCUREȘTI, Str. Berzei, nr. 2A, Brașov, jud. Brașov

Mega Image ZIZIN, Str. Zizinului, nr. 65, Brașov, jud. Brașov

Mega Image LUNII, Str. Lunii, nr. 6, Brașov, jud. Brașov

Mega Image DRUMUL FERMEI, Strada Drumul Fermei, nr. 28A, Popești – Leordeni, jud. Ilfov

Mega Image POPEȘTI LEORDENI 2, Șos. Olteniței, nr. 19-19A, Popești Leordeni, jud. Ilfov

Mega Image TITULESCU, Bd. Nicolae Titulescu, nr. 39-49, Sector 1, București

Mega Image PIAȚA SUDULUI, Șos. Olteniței, nr. 208, Sector 4, București

Mega Image PUCHENI, Strada Pucheni, nr. 42, Sector 5, București

Mega Image PIAȚA VITAN, Calea Vitan, nr. 13-19, București

Mega Image DRISTOR, Bld. Camil Ressu nr. 7, București

Mega Image PALEOLOGU, Calea Moșilor nr. 101, București

Mega Image SISEȘTI, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 8A, București

Mega Image N. TITULESCU 2, Șos. Nicolae Titulescu nr. 94, București

Mega Image GIURGIULUI 2, Șos. Giurgiului nr. 52-54, București

VEZI ȘI: Reducerea primăverii în Mega Image. Produsul ieftinit cu 65%: de la 214 lei, la 74.99 lei

Produsul redus cu 90% în toate magazinele Mega Image, începând de astăzi. Majoritatea românilor îl consumă în fiecare dimineață