Acasă » Știri » Supermarketurile din România unde primești bani pentru cutiile de carton la lapte și suc

Supermarketurile din România unde primești bani pentru cutiile de carton la lapte și suc

De: Denisa Crăciun 04/05/2026 | 15:59
Supermarketurile din România unde primești bani pentru cutiile de carton la lapte și suc
Supermarketurile unde primești voucher dacă reciclezi Sursa foto: Arhivă Cancan

Un lanț de magazine din România introduce o nouă măsură importantă. Aceștia vor introduce mai multe automate unde pot fi reciclate cutiile de carton de la lapte și suc. Ele fac parte dintr-un proiect-pilot și sunt deja instalate în Capitală și Brașov.

Reciclarea este o măsură importantă pentru natură și nu numai. Din acest motiv, lanțul de magazine Mega Image oferă un stimulent pentru clienți. Oamenii care vor duce la reciclat cutii de carton de la lapte și suc pot primi un voucher de 0,5 lei pe fiecare ambalaj. În prezent, au fost instalate automate speciale atât în București, cât și în Brașov. Totuși, pentru a primi cuponul, clienții trebuie să respecte mai multe condiții.

Vouchere pentru reciclarea ambalajelor

Lanțul de magazine Mega Image scoate în evidență un lucru esențial în România: reciclarea. Aceștia iau parte la un proiect-pilot care presupune încurajarea acestei activități. Magazinele oferă un voucher de 0,5 lei pentru fiecare ambalaj din carton de la lapte sau suc. Ele pot fi folosite pentru cumpărarea produselor de la Mega Image, iar pentru a primi banii, românii trebuie să îndeplinească câteva condiții.

Printre ele se numără asigurarea că ambalajul este complet golit de produs, dar fără a îndepărta capacul. De asemenea, ele trebuie introduse pe rând, iar eticheta trebuie să fie intactă. După introducerea în automatele speciale se va elibera un voucher care poate fi folosit la cumpărături.

Lista completă a magazinelor

Având în vedere că este un proiect-pilot nu au fost încă instalate în toate magazinele. Ele sunt disponibile în București și Brașov și vor putea fi folosite până la sfârșitul lunii iulie. Aparatul este funcțional în intervalul orar 08:00-22:00. Mai jos puteți vedea lista completă a supermarketurilor care colectează, contra cost ambalajele de carton pentru băuturi:

Mega Image CARPAȚILOR, Str. Carpaților, nr. 60, Brașov, jud. Brașov
Mega Image CALEA BUCUREȘTI, Str. Berzei, nr. 2A, Brașov, jud. Brașov
Mega Image ZIZIN, Str. Zizinului, nr. 65, Brașov, jud. Brașov
Mega Image LUNII, Str. Lunii, nr. 6, Brașov, jud. Brașov
Mega Image DRUMUL FERMEI, Strada Drumul Fermei, nr. 28A, Popești – Leordeni, jud. Ilfov
Mega Image POPEȘTI LEORDENI 2, Șos. Olteniței, nr. 19-19A, Popești Leordeni, jud. Ilfov
Mega Image TITULESCU, Bd. Nicolae Titulescu, nr. 39-49, Sector 1, București
Mega Image PIAȚA SUDULUI, Șos. Olteniței, nr. 208, Sector 4, București
Mega Image PUCHENI, Strada Pucheni, nr. 42, Sector 5, București
Mega Image PIAȚA VITAN, Calea Vitan, nr. 13-19, București
Mega Image DRISTOR, Bld. Camil Ressu nr. 7, București
Mega Image PALEOLOGU, Calea Moșilor nr. 101, București
Mega Image SISEȘTI, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 8A, București
Mega Image N. TITULESCU 2, Șos. Nicolae Titulescu nr. 94, București
Mega Image GIURGIULUI 2, Șos. Giurgiului nr. 52-54, București

VEZI ȘI: Reducerea primăverii în Mega Image. Produsul ieftinit cu 65%: de la 214 lei, la 74.99 lei

Produsul redus cu 90% în toate magazinele Mega Image, începând de astăzi. Majoritatea românilor îl consumă în fiecare dimineață

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026
Știri
Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026
Andrei Rotaru schimbare de look dramatică după despărțirea de Cristina Petre. Cum arată acum fostul concurent de la Insula Iubirii
Știri
Andrei Rotaru schimbare de look dramatică după despărțirea de Cristina Petre. Cum arată acum fostul concurent de la…
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Mediafax
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în...
LOVITURĂ pe scena politică! Cunoscuta deputată a trecut la PSD! „Acesta a fost motivul...”
Gandul.ro
LOVITURĂ pe scena politică! Cunoscuta deputată a trecut la PSD! „Acesta a fost...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office,...
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Click.ro
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă...
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre...
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
LOVITURĂ pe scena politică! Cunoscuta deputată a trecut la PSD! „Acesta a fost motivul...”
Gandul.ro
LOVITURĂ pe scena politică! Cunoscuta deputată a trecut la PSD! „Acesta a fost motivul...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026
Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026
BANCUL ZILEI | „Mărie, ai pus sare în ciorbă?”
BANCUL ZILEI | „Mărie, ai pus sare în ciorbă?”
Pepe, Romică Țociu și Vasilică Ceterașu, lăsați fără bani după concert. Țeapă uriașă pentru ...
Pepe, Romică Țociu și Vasilică Ceterașu, lăsați fără bani după concert. Țeapă uriașă pentru artiștii români în Austria
Prințesa Eugenie este însărcinată cu al treilea copil! Soțul ei, Jack Brooksbank, este în al nouălea ...
Prințesa Eugenie este însărcinată cu al treilea copil! Soțul ei, Jack Brooksbank, este în al nouălea cer
Andrei Rotaru schimbare de look dramatică după despărțirea de Cristina Petre. Cum arată acum fostul ...
Andrei Rotaru schimbare de look dramatică după despărțirea de Cristina Petre. Cum arată acum fostul concurent de la Insula Iubirii
Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit. Soția lui a detaliat ce s-a întâmplat
Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit. Soția lui a detaliat ce s-a întâmplat
Vezi toate știrile