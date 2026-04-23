Mega Image desfășoară în perioada 23–29 aprilie 2026 o campanie amplă de reduceri în stil Black Friday, cu prețuri diminuate la o serie de produse de consum frecvent.

Promoțiile sunt valabile în limita stocurilor disponibile, iar reducerile se aplică la casa de marcat. Majoritatea ofertelor sunt disponibile doar pentru clienții care folosesc Card Connect, condiție necesară pentru accesul la prețurile promoționale.

Mega Image anunţă un nou val de reduceri

Printre produsele incluse în promoție se află pralinele Milka Thank You și With Love, în cutii de 110 grame, care beneficiază de o reducere de 35%. Prețul scade de la 13,83 lei la 8,99 lei, iar oferta este valabilă doar cu Card Connect.

Aceste articole sunt populare în rândul consumatorilor care caută produse dulci pentru ocazii speciale sau pentru consum personal, iar reducerea poate influența decizia de cumpărare.

La categoria băuturi, toate produsele mărcii Tuborg sunt reduse cu 35%, cu excepția articolelor deja incluse în alte promoții. Reducerea se aplică doar cu Card Connect, ceea ce permite clienților să achiziționeze întreaga gamă la un preț mai accesibil. Oferta acoperă mai multe variante, ceea ce poate reprezenta un avantaj pentru consumatorii care cumpără frecvent acest tip de produs.

Cafeaua adorată de toți românii, redusă cu 40% în Mega Image, începând de astăzi

În zona produselor pentru gospodărie, prosoapele de bucătărie Zewa Jumbo, cu trei straturi, sunt reduse de la 23,08 lei la 14,99 lei, discountul fiind de 35%. Prețul promoțional este disponibil doar cu Card Connect. Acest tip de produs este utilizat constant în orice locuință, iar reducerea îl transformă într-o opțiune avantajoasă în perioada campaniei.

Singurul produs care nu necesită Card Connect pentru a beneficia de prețul redus este băutura aromatizată Wine Chocolate, sticlă de 0,75 litri. Aceasta are o reducere de 35%, prețul scăzând de la 39,19 lei la 25,47 lei.

Fiind singurul articol disponibil fără condiționare, oferta poate atrage consumatorii care nu folosesc cardul de fidelitate, dar doresc totuși să profite de o reducere în perioada promoțională.

Unul dintre produsele centrale ale campaniei este cafeaua Jacobs Krönung, pachet de 500 de grame. Prețul scade de la 47,99 lei la 28,79 lei, reducerea fiind de 40%. Oferta este valabilă doar cu Card Connect.

Acest sortiment este unul dintre cele mai apreciate de consumatorii români, iar prețul redus îl transformă într-un punct de interes important în cadrul campaniei.

