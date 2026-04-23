Cafeaua adorată de toți românii, redusă cu 40% în Mega Image, începând de astăzi

De: David Ioan 23/04/2026 | 08:28
Mega Image desfășoară în perioada 23–29 aprilie 2026 o campanie amplă de reduceri în stil Black Friday, cu prețuri diminuate la o serie de produse de consum frecvent.

Promoțiile sunt valabile în limita stocurilor disponibile, iar reducerile se aplică la casa de marcat. Majoritatea ofertelor sunt disponibile doar pentru clienții care folosesc Card Connect, condiție necesară pentru accesul la prețurile promoționale.

Mega Image anunţă un nou val de reduceri

Printre produsele incluse în promoție se află pralinele Milka Thank You și With Love, în cutii de 110 grame, care beneficiază de o reducere de 35%. Prețul scade de la 13,83 lei la 8,99 lei, iar oferta este valabilă doar cu Card Connect.

Aceste articole sunt populare în rândul consumatorilor care caută produse dulci pentru ocazii speciale sau pentru consum personal, iar reducerea poate influența decizia de cumpărare.

La categoria băuturi, toate produsele mărcii Tuborg sunt reduse cu 35%, cu excepția articolelor deja incluse în alte promoții. Reducerea se aplică doar cu Card Connect, ceea ce permite clienților să achiziționeze întreaga gamă la un preț mai accesibil. Oferta acoperă mai multe variante, ceea ce poate reprezenta un avantaj pentru consumatorii care cumpără frecvent acest tip de produs.

În zona produselor pentru gospodărie, prosoapele de bucătărie Zewa Jumbo, cu trei straturi, sunt reduse de la 23,08 lei la 14,99 lei, discountul fiind de 35%. Prețul promoțional este disponibil doar cu Card Connect. Acest tip de produs este utilizat constant în orice locuință, iar reducerea îl transformă într-o opțiune avantajoasă în perioada campaniei.

Singurul produs care nu necesită Card Connect pentru a beneficia de prețul redus este băutura aromatizată Wine Chocolate, sticlă de 0,75 litri. Aceasta are o reducere de 35%, prețul scăzând de la 39,19 lei la 25,47 lei.

Fiind singurul articol disponibil fără condiționare, oferta poate atrage consumatorii care nu folosesc cardul de fidelitate, dar doresc totuși să profite de o reducere în perioada promoțională.

Unul dintre produsele centrale ale campaniei este cafeaua Jacobs Krönung, pachet de 500 de grame. Prețul scade de la 47,99 lei la 28,79 lei, reducerea fiind de 40%. Oferta este valabilă doar cu Card Connect.

Acest sortiment este unul dintre cele mai apreciate de consumatorii români, iar prețul redus îl transformă într-un punct de interes important în cadrul campaniei.

CITEŞTE ŞI: Un turist român a avut surpriza vieții: A găsit sarmale și mici într-un restaurant din Filipine! Cât costă

Inițiativă rară în România! Elevii primesc masă caldă din cartofii cultivați de primărie

Iți recomandăm
Ema Oprișan, noi detalii despre căsnicia cu Răzvan. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii
Știri
Ema Oprișan, noi detalii despre căsnicia cu Răzvan. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii
Impactul divorțului asupra tatălui Codruței Filip. Dezvăluiri despre suferința din familie
Știri
Impactul divorțului asupra tatălui Codruței Filip. Dezvăluiri despre suferința din familie
Ce a făcut D4vd cu fetița de 14 ani: raportul autopsiei, făcut public
Mediafax
Ce a făcut D4vd cu fetița de 14 ani: raportul autopsiei, făcut public
Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather
Gandul.ro
Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii...
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde...
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul...
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Atac dur din Grecia la adresa Laurei Codruța Kovesi și la adresa României: „Când regimul Ceaușescu a căzut...”
Mediafax
Atac dur din Grecia la adresa Laurei Codruța Kovesi și la adresa României:...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Gheorghe. Cui trebuie să îi spui „La mulți ani” pe 23 aprilie
Click.ro
Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Gheorghe. Cui trebuie să îi spui „La mulți...
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD.
Digi 24
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică „aritmetica”...
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi...
Legendă pe patru roți: Primul BMW Art Car din istorie vine în România!
Promotor.ro
Legendă pe patru roți: Primul BMW Art Car din istorie vine în România!
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Scanările medicale dezvăluie secrete ascunse în interiorul mumiilor egiptene antice
go4it.ro
Scanările medicale dezvăluie secrete ascunse în interiorul mumiilor egiptene antice
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather
Gandul.ro
Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather
Ema Oprișan, noi detalii despre căsnicia cu Răzvan. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii
Ema Oprișan, noi detalii despre căsnicia cu Răzvan. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii
Impactul divorțului asupra tatălui Codruței Filip. Dezvăluiri despre suferința din familie
Impactul divorțului asupra tatălui Codruței Filip. Dezvăluiri despre suferința din familie
Un artist a murit într-un avion care a aterizat de urgență la București. Ce s-a întâmplat cu el
Un artist a murit într-un avion care a aterizat de urgență la București. Ce s-a întâmplat cu el
TEST IQ | Aceste două vrăbiuțe par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
TEST IQ | Aceste două vrăbiuțe par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
Cine e fetița care, în 1998, refuza să îi dea batista lui Horia Brenciu la televizor? Acum, e una ...
Cine e fetița care, în 1998, refuza să îi dea batista lui Horia Brenciu la televizor? Acum, e una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi
Direct din teren în acționariat: Lionel Messi a devenit patron în fotbal! Cât a costat clubul care ...
Direct din teren în acționariat: Lionel Messi a devenit patron în fotbal! Cât a costat clubul care produce vedete
Vezi toate știrile