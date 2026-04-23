Impactul divorțului asupra tatălui Codruței Filip. Dezvăluiri despre suferința din familie

Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip nu a avut consecințe doar asupra celor doi artiști, ci a provocat un impact puternic și în familia cântăreței.

În ciuda aparițiilor publice calme din ultima perioadă, în plan personal s-au consumat momente extrem de tensionate, greu de imaginat din exterior.

Impactul divorțului asupra tatălui Codruței Filip

Conform declarațiilor lui Florin Burescu, dar și din relatările făcute chiar de Codruța Filip, situația a fost deosebit de dificilă pentru tatăl artistei. Codruța a explicat că vestea separării l-a afectat profund, deși este un om discret, care rareori își exprimă emoțiile.

„Dacă nu mergeam la timp la spital, era pe ce să facă un accident vascular sau un infart. Și acum e sub tratament. Și toate lucrurile astea provocate de… Da, de situații în sine.”, a mărturisit artista.

Potrivit acesteia, tensiunea acumulată în urma evenimentelor a dus la o deteriorare rapidă a stării de sănătate a tatălui ei, care se află în continuare sub supraveghere medicală și urmează un tratament atent. Codruța a subliniat că acesta a fost profund marcat de cele întâmplate.

„Tata mereu a spus că… nu credea că o să se întâmple la noi în familie lucrul ăsta și că singurul copil o să treacă prin momente atât de grele.”

Florin Burescu, apropiat al celor doi, a completat imaginea cu detalii din culise, descriind cât de greu a fost pentru familie să o vadă pe artistă suferind.

„Gândește-te cum e în inima unui tată, care are o singură fată, care știe realitatea, știe cât e de bună, de cuminte, cât a ținut cu dinții să meargă mai departe, până nu s-a mai putut. E greu.”

Dezvăluiri despre suferința din familie

Designerul a vorbit și despre reacția părinților atunci când au văzut cât de afectată era fiica lor.

„Eu cred că durerea mai mare a fost văzând-o pe ea că suferă. Nu a mai contat hate-ul oamenilor, cât a contat suferința ei. Ea a fost vizibil afectată. Tu îți dai seama cum au văzut-o părinții acasă? Pe podea, cum spune și ea la un moment dat în acel podcast (…) că se tăvălea pe podea de durere. Prima dată la ei a mers.”

Acesta a povestit și despre discuțiile avute cu artista după despărțire, confirmând că trece printr-o perioadă extrem de grea.

„În momentul în care ea a fost deschisă, am vorbit și am plâns trei ore ca un copil. Am empatizat atât de tare cu suferința ei… Transmitea prin telefon încât mi-am dat seama că nu are de ce să mintă.”

Florin Burescu a subliniat că efectele divorțului nu s-au resimțit doar asupra Codruței Filip, ci asupra întregii familii, care a trăit intens fiecare etapă a acestei perioade dificile.

