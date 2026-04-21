Ce scrie în cererea de divorț a Codruței Filip și a lui Valentin Sanfira, de fapt. Câți bani i-a costat despărțirea

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira s‑a consumat prin cea mai rapidă și mai puțin conflictuală procedură disponibilă în România: desfacerea căsătoriei la notar. Cei doi au depus cererea pe 2 februarie, moment din care a început să curgă termenul legal de reflecție de 30 de zile.

Această perioadă este obligatorie în cazul divorțului notarial și are rolul de a le permite soților să se răzgândească, fără consecințe juridice. În cazul lor, nu a existat nicio revenire asupra deciziei, iar pe 2 martie au semnat actele finale, punând capăt oficial căsătoriei.

Ce scrie în cererea de divorț a Codruței Filip și a lui Valentin Sanfira, de fapt

Documentele depuse la notar nu conțin detalii intime sau explicații despre motivele despărțirii. Procedura este standardizată, iar legislația prevede clar că notarul nu are rolul de a analiza cine are dreptate sau ce a dus la ruptura dintre soți.

Singura condiție este acordul comun, exprimat liber și fără presiuni. În astfel de situații, cererea tipizată include o formulare juridică generală, folosită în toate cazurile similare:

„Nu mai dorim continuarea căsătoriei deoarece relațiile dintre noi sunt grav și iremediabil vătămate, iar continuarea acesteia nu mai este posibilă.”

Această frază acoperă orice motiv personal, fără a obliga părțile să intre în detalii sau să ofere justificări suplimentare.

Câți bani i-a costat despărțirea

Pentru că nu au copii minori, Codruța Filip și Valentin Sanfira s‑au încadrat în varianta cea mai simplă și mai accesibilă a procedurii notariale. Divorțul fără minori este considerat cel mai rapid, tocmai pentru că nu necesită evaluări suplimentare, anchete sociale sau acorduri complexe privind custodia.

În astfel de cazuri, costurile sunt relativ reduse și ușor de estimat. Onorariul notarial se situează, în mod obișnuit, între 850 și 950 de lei, la care se adaugă taxele de registru RNCD, aproximativ 85 de lei. La acestea se pot include și costurile pentru legalizări și arhivare, de regulă între 50 și 70 de lei. În total, suma finală se încadrează între 1.050 și 1.200 de lei, TVA inclus.

CITEŞTE ŞI: Divorțul Rareș Cojoc – Andreea Popescu, oficializat la notar. Cum a comentat dansatorul momentul

Ce nu știa publicul despre Valentin Sanfira. Dezvăluiri din culise după divorțul de Codruța Filip