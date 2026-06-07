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Festivalul samurailor care a supraviețuit 1.000 de ani se reinventează! Schimbarea făcută din cauza schimbărilor climatice

De: Diana Cernea 08/06/2026 | 00:50
Festivalul samurailor care a supraviețuit 1.000 de ani se reinventează! Schimbarea făcută din cauza schimbărilor climatice
Samuraii se schimbă din pricina încălzirii globale, sursa-colaj CANCAN.RO
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Unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri tradiționale din Japonia, Soma Nomaoi, a reușit să supraviețuiască războaielor, cutremurelor și dezastrului nuclear de la Fukushima. Acum însă, organizatorii au fost nevoiți să se adapteze unei noi amenințări: schimbările climatice.

Potrivit France 24, evenimentul vechi de aproximativ un mileniu a fost mutat din timpul verii în luna mai pentru a proteja atât participanții, cât și caii.

Tradiția samurailor continuă după un mileniu

Festivalul Soma Nomaoi a apărut în urmă cu aproximativ 1.000 de ani ca exercițiu militar pentru războinicii călare. Astăzi, spectacolul arată aproape la fel ca în trecut: sute de participanți îmbrăcați în armuri de samurai participă la curse ecvestre și competiții spectaculoase.

Timp de secole, evenimentul a avut loc în mijlocul verii japoneze, însă temperaturile au devenit atât de ridicate încât participanții și spectatorii ajungeau frecvent la spital, iar caii sufereau de insolație. În 2023, peste 100 de cai și zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii extreme, iar două animale au murit.

Armuri grele și temperaturi de aproape 40 de grade

Mitsukiyo Monma, participant de 54 de ani la festival, spune că schimbarea datei a fost salvatoare.

Războinicii poartă un kimono sub armura care cântărește aproximativ 25 de kilograme, iar în trecut trebuiau să suporte temperaturi care se apropiau de 40 de grade Celsius.

„Hainele erau atât de ude încât puteai stoarce transpirația din ele”, a povestit japonezul în vârstă de 69 de ani.

Mutarea festivalului în luna mai a adus temperaturi mult mai plăcute, de aproximativ 18 grade Celsius, oferind o experiență mult mai confortabilă pentru toată lumea.

Curse, steaguri și cai sălbatici

Evenimentul se desfășoară pe parcursul a trei zile și include mai multe probe tradiționale.

Războinicii călare participă la curse pe un traseu oval, purtând uriașe steaguri în spate. Ulterior, sute de călăreți se adună pe un câmp unde încearcă să captureze steaguri colorate lansate în aer.

În ultima zi, participanții încearcă să prindă cu mâinile goale cai sălbatici care sunt apoi oferiți simbolic zeilor.

Pentru mulți dintre concurenți, experiența este una profundă.

„Simt că am devenit cu adevărat un samurai”, spune Monma.

Festivalul care a supraviețuit și tragediei de la Fukushima

Soma Nomaoi are loc în zona Minamisoma, la aproximativ 300 de kilometri nord de Tokyo. Documentele istorice arată că festivalul s-a desfășurat fără întrerupere în ultimii cel puțin 400 de ani.

Tradiția a continuat chiar și după cutremurul și tsunamiul devastator din 2011, care au provocat peste 18.000 de morți și au dus la accidentul nuclear de la Fukushima.

Pentru locuitorii regiunii, festivalul reprezintă o parte esențială a identității locale și o legătură puternică cu trecutul.

Viitorul festivalului rămâne incert

Deși astăzi oricine poate participa la Soma Nomaoi, costurile ridicate pentru deținerea sau închirierea unui cal și îmbătrânirea populației japoneze au dus la scăderea numărului de participanți.

Veteranii festivalului se tem că tradiția ar putea să nu mai existe peste un secol dacă nu vor fi găsite noi soluții pentru atragerea generațiilor tinere.

Totuși, mutarea evenimentului în perioada mai răcoroasă a anului este considerată un prim pas important pentru salvarea uneia dintre cele mai impresionante moșteniri culturale ale Japoniei.

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