Adrian Mutu, gest neașteptat pentru soția lui, în plină stradă. Ce i-a dăruit Sandrei

Adrian Mutu și Sandra și-au unit destinele în urmă cu nouă ani. Cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată, iar antrenorul o surprinde în fiecare zi. De această dată, bărbatul a făcut un gest neașteptat pentru ea, chiar în plină stradă.

Adrian Mutu și Sandra trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Aceștia au împreună un băiat pe nume Tiago și par mai fericiți ca oricând. Deși preferă să fie discreți când vine vorba de viața de familie, de curând, antrenorul și-a surprins soția chiar în plină stradă. El i-a făcut un cadou inedit, iar în final s-au îmbrățișat cu foc. Mai mult decât atât, i-a făcut o declarație de dragoste în mediul online, pe care și fanii au apreciat-o în număr mare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Adrian Mutu, gest neașteptat pentru soția lui, în plină stradă

Adrian Mutu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați antrenori din țara noastră. El are un succes incredibil, însă nu uită de momentele petrecute cu familia. În plus, este mereu prezent pentru soția lui, Sandra, pe care o adoră și o surprinde de fiecare dată când are ocazia.

Recent, el s-a filmat în timp ce se afla pe stradă, acolo unde a rupt din gard un trandafir și i l-a dăruit partenerei sale. Ulterior, a luat-o în brațe și a sărutat-o. Gestul i-a pus un zâmbet larg pe față Sandrei, cu atât mai mult că a fost însoțit și de o declarație de dragoste inedită.

Te-aș alege azi, mâine și de o mie de ori, a scris Adi Mutu în mediul online.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, astfel că i-au apreciat gestul de iubire. Mulți internauți l-au apreciat pentru grija pe care i-o poartă soției sale, dar și pentru naturalețea de care au dat dovadă.

”Simplu și frumos”/ ”Sunteți superbi!”/ ”Frumoși, naturali! Viața trăită simplu, doar după instinct! Bravo”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat internauții.

Adrian Mutu a slăbit 11 kilograme

Sportivul a impresionat pe toată lumea cu aspectul său. Acesta a mărturisit în urmă cu ceva timp că a reușit să slăbească în jur de 11 kilograme, în doar șase luni. Adrian Mutu a explicat că a reușit prin intermediul unui stil de viață sănătos și al fastingului.

Am slăbit 11 kg. Nu am slăbit pe loc. În 6 luni am reușit. Nu am făcut nimic special. Fasting. Eu am vrut asta. Am ajuns la 92 de kg. Nu era bine. Am mâncat o dată pe zi. Eu, în general, am mâncat doar seara, la ora 7. În rest, sport, sală, de-astea. M-am obișnuit acum să mănânc așa, doar seara. Dacă nu mănânc seara, nu rezist. Am încercat să mănânc la 1, la 2, dar nu merge. Seara e ok. Mănânc seara și rezist. În timpul zilei, doar apă, a spus el în urmă cu ceva timp.

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