Ce mesaj i-a transmis Laura Andreșan lui Adrian Mutu, la 22 de ani de la scandalul în care au fost implicați

În urmă cu ani de zile, idila dintre Laura Andreșan și Adrian Mutu era în prim-plan. Timpul a trecut, iar acum fosta parteneră a lui Grasu XXL a vorbit despre scandalul în care a fost implicată la vremea respectivă. Mai mult, aceasta a ținut să îi ceară iertarea lui Adrian Mutu pentru ce a făcut atunci. Acum, vede lucrurile dintr-o altă perspectivă și înțelege că a acționat greșit.

În anul 2004, Laura Andreșan și Adrian Mutu au fost implicați într-unul dintre cele mai mediatizate scandaluri mondene ale vremii, după ce fosta vedetă a vorbit public despre relația amoroasă pe care a avut-o cu fotbalistul. Dezvăluirile acesteia de la vremea respectivă au generat ample controverse și au pus presiune pe fotbalist.

Laura Andreșan regretă ce i-a făcut lui Adrian Mutu

În perioada în care Adrian Mutu juca la Chelsea și a fost depistat pozitiv la cocaină, un adevărat scandal a pornit. În acest scandal a fost asociat și numele Laurei Adreșan, care la vremea respectivă nu s-a sfiit să dea detalii despre fotbalist, alimentând și mai mult controversele.

A făcut declarații atât despre idila lor, cât și despre consumul de substanțe. Acum, Laura Andreșan spune că regretă felul în care a acționat atunci. Deși a spus adevărul, aceasta a înțeles acum că Adrian Mutu era și el o victimă în scandalul respectiv. Mai mult, Laura Andreșan și-a cerut scuze pentru felul în care a gestionat lucrurile atunci și spune că acum are o altă perspectivă asupra a tot ce s-a întâmplat.

„Îi cer iertare lui Adrian Mutu! Nu pentru că nu a fost adevărat, ci din perspectiva omului care sunt acum știu că atunci era un băiat și el folosit de toți. Era un sac de bani, care a fost prins într-un miraj al unor substanțe. Era tot contextul și a fost o victimă. E drept că și eu eram o fată abuzată. Dar din perspectiva de acum îmi dau seama prin câte trecea la vremea respectivă. Eu nu l-am mai întâlnit pe Adrian, dar am înțeles ulterior că a avut o perioadă destul de grea pentru el, chiar dacă era celebru, bun jucător și plin de bani. El, în interior, era un copil folosit, care încerca să răzbească și să satisfacă multe buzunare. Așa am simțit eu, poate nu am dreptate”, a declarat Laura Andreșan, în cadrul emisiunii Online Story by Cornelia Ionescu.

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