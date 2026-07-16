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Angelina Jolie, pregătită pentru un nou capitol din viața sa. Ce urmează după ce gemenii ei au împlinit 18 ani

De: Daniel Matei 16/07/2026 | 22:50
Angelina Jolie, pregătită pentru un nou capitol din viața sa. Ce urmează după ce gemenii ei au împlinit 18 ani
Sursa foto: Profimedia
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Angelina Jolie este pregătită să înceapă un nou capitol din viața sa, după ce gemenii Vivienne și Knox au împlinit 18 ani, iar toți cei șase copii ai actriței sunt acum majori.

Potrivit unei surse citate de revista PEOPLE, vedeta este încântată de libertatea pe care o are în această nouă etapă și își dorește să petreacă mai mult timp călătorind alături de familie.

Sursa afirmă că Jolie vorbește de ani buni despre dorința de a părăsi Los Angeles și că, odată ce cei mai mici copii ai săi au devenit adulți, simte că poate face acest pas.

„Angelina este fericită că are mai multă libertate și flexibilitate în viața ei. Copiii au fost întotdeauna prioritatea ei, iar acum este încântată că vor putea descoperi lumea împreună”, a declarat o persoană apropiată actriței.

Angelina Jolie și-a exprimat de mai multe ori dorința de a pleca din Los Angeles

Într-un interviu acordat în 2024 pentru The Hollywood Reporter, Angelina Jolie declara că locuiește în Los Angeles doar din cauza obligațiilor legate de divorț și de custodia copiilor.

„Am crescut în acest oraș. Sunt aici pentru că trebuie să fiu aici din cauza divorțului. De îndată ce copiii vor împlini 18 ani, voi putea pleca”, spunea actrița.

Ea explica atunci că își dorește să petreacă mai mult timp în Cambodgia, țară cu care are o legătură specială prin activitatea sa umanitară și prin faptul că fiul ei cel mare, Maddox, s-a născut acolo.

Angelina Jolie și Brad Pitt au pus capăt oficial căsniciei lor în decembrie 2024, după un proces de divorț care a durat opt ani. Cei doi au împreună șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne.

În prezent, actrița continuă să lucreze la mai multe proiecte cinematografice, dar apropiații spun că este hotărâtă ca următoarea etapă a vieții sale să fie dedicată într-o măsură și mai mare familiei și călătoriilor.

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