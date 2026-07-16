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Bărbat de 56 de ani din Dolj, găsit mort în locuință. Anchetatorii spun că ar fi folosit un asomator pentru animale

De: Paul Hangerli 16/07/2026 | 23:30
Bărbat de 56 de ani din Dolj, găsit mort în locuință. Anchetatorii spun că ar fi folosit un asomator pentru animale
Bărbat împușcat cu un asomator, sursa-colaj CANCAN.RO
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Un bărbat în vârstă de 56 de ani, din comuna Ișalnița, județul Dolj, a fost găsit fără viață în propria locuință, joi dimineață. Potrivit primelor cercetări, acesta și-ar fi provocat rănile cu un asomator pentru animale. Poliția a deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările tragediei.

Apel la 112 după descoperirea bărbatului

Incidentul a fost semnalat joi, 16 iulie, în jurul orei 09:10, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Un bărbat de 37 de ani, din comuna Ișalnița, a anunțat autoritățile că într-un imobil din localitate se află o persoană împușcată.

La adresa indicată au intervenit de urgență polițiști din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șimnicu de Sus și echipaje SMURD, care au confirmat cele sesizate.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au transmis:

„La fața locului s-au deplasat de urgență polițiști din cadrul Secției nr.1 Poliție Rurală Șimnicu de Sus, dar și echipaje SMURD, ocazie cu care s-a constatat că cele sesizate se confirmă. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că un bărbat, de 56 de ani, din localitate, folosindu-se de un asomator pentru animale, în timp ce se afla în locuință, s-ar fi împușcat. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, a fost declarat decesul bărbatului”, a transmis IPJ Dolj.

Manevrele de resuscitare nu au avut succes

Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au reușit să îi salveze viața bărbatului, fiind declarat decesul.

Primele verificări indică faptul că este vorba despre un gest autoprovocat, însă ancheta este în desfășurare, iar toate ipotezele și circumstanțele producerii evenimentului sunt analizate de anchetatori.

Dosar penal și expertiză medico-legală

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor legale aplicabile în astfel de cazuri. Cercetările sunt coordonate de procurorul de caz.

Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, care va stabili cauza exactă a morții și va completa concluziile anchetei.

Anchetatorii verifică inclusiv condițiile în care a fost deținut și utilizat asomatorul pentru animale, un dispozitiv destinat exclusiv activităților specifice de sacrificare a animalelor, urmând să stabilească toate împrejurările producerii tragediei.

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