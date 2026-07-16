Sfârșit tragic pentru o tânără de 18 ani. A murit după ce a căzut de pe un utilaj, într-un parc de distracții

Sfârșit tragic pentru o tânără în vârstă de 18 ani! Aceasta s-a stins din viață în urma unui teribil accident. Alături de câțiva prieteni, aceasta a pătruns noapte într-un parc de distracții. S-a urcat pe un utilaj aflat în mers și a căzut. Impactul i-a fost, în cele din urmă, fatal. Cum s-a întâmplat totul?

O tânără de 18 ani din Marea Britanie și-a pierdut viața după ce a căzut de pe un excavator aflat în mers, de care, potrivit anchetatorilor, se ținea agățată în momentul incidentului tragic. Tallulah Bradford a fost inițial grav rănită, iar ulterior a murit într-un spital din Londra.

Sfârșit tragic pentru o tânără în vârstă de 18 ani

În noaptea de 13 iunie, poliția a fost chemată să intervină în jurul orei 00:30, în parcul Chalkwell din Southend, comitatul Essex. Oamenii legii au fost informați că un grup de tineri ar fi „furat” un excavator. Chalkwell Park este un parc de agrement, cu alei, spații verzi, terenuri de sport și locuri de joacă.

Se pare că Tallulah Bradford și câțiva prieteni au pătruns în parc. Aceștia au pus în funcțiune un excavator, iar în momentul tragediei tânăra de 18 ani ar fi căzut de pe utilaj. În cadrul anchetei judiciare deschise pentru stabilirea circumstanțelor decesului, s-a arătat că Tallulah Bradford se ținea de partea laterală a utilajului înainte de a cădea.

Din păcate, după cădere, tânăra a fost călcată de excavator, cu o greutate de câteva tone. La sosirea oamenilor legii, Tallulah Bradford a fost găsită în stare critică. Aceasta a fost transportată de urgență la Royal London Hospital. Însă, în ciuda eforturilor medicilor, a murit șase zile mai târziu din cauza rănilor suferite.

În acest caz a fost deschisă o amplă anchetă, iar doi adolescenți, în vârstă de 18 și 17 ani, au fost arestați de poliția din Essex. Ulterior, aceștia au fost eliberați pe cauțiune și urmează să se prezinte, din nou, în fața anchetatorilor în luna septembrie.

Familia tinerei este distrusă de durere. Mama fetei a transmis un mesaj sfâșietor în mediul online:

„Tallulah nu a fost doar fiica mea, ci și cea mai bună prietenă. A fost o soră, o nepoată și o verișoară minunată, iubită de toți cei care au cunoscut-o. Era o tânără frumoasă, harnică, plină de viață și mereu deschisă către oameni. Viața nu va mai fi niciodată la fel fără ea. Vom fi mereu recunoscători pentru amintirile pe care le-am împărtășit și îi vom simți lipsa pentru totdeauna”, a transmis mama tinerei.

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