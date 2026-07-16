Reguli noi pentru românii care închiriază locuințe prin Airbnb și Booking. Sunt obligați să facă asta!

Au apărut noi schimbări pentru proprietarii care își închiriază locuințele prin platforme precum Airbnb și Booking. Începând cu anul 2026, aceștia vor trebui să respecte reguli suplimentare privind înregistrarea proprietăților, raportarea veniturilor și plata taxelor. Noile măsuri, introduse prin legislația europeană și completate de prevederile fiscale din România, vor schimba modul în care pot fi listate și administrate locuințele destinate închirierii pe termen scurt.

Proprietarii care își închiriază locuințele în regim hotelier prin platforme precum Airbnb și Booking vor trebui să respecte reguli noi începând cu anul 2026. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui cod unic de identificare pentru fiecare locuință destinată închirierii pe termen scurt. Acest cod va deveni obligatoriu pentru publicarea anunțurilor pe platformele de rezervări.

În lipsa lui, proprietățile nu vor mai putea fi listate pe site-uri precum Airbnb sau Booking.com. Măsura este prevăzută de Regulamentul (UE) 2024/1028 și va fi aplicată în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Schimbări pentru proprietarii ce folosesc Airbnb și Booking

Tot din 2026, platformele de rezervări vor avea obligația de a transmite periodic autorităților informații despre proprietățile înregistrate, rezervările efectuate și veniturile încasate de gazde. În România, aceste date vor putea fi utilizate de ANAF pentru verificarea respectării obligațiilor fiscale și identificarea veniturilor nedeclarate.

Se modifică și regulile de impozitare pentru persoanele fizice care închiriază între una și șapte camere. Venitul net va fi calculat prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% asupra venitului brut, iar impozitul va reprezenta 10% din suma rămasă. În funcție de valoarea veniturilor, proprietarii pot avea și obligația de a plăti contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS).

În cazul celor care închiriază mai mult de șapte camere, activitatea va fi considerată una independentă și va presupune obligații fiscale suplimentare, inclusiv desfășurarea activității prin PFA sau SRL.

De asemenea, proprietarii vor trebui să păstreze documentele privind gradul de ocupare și evidența fiscală, iar declarația unică pentru veniturile realizate în 2026 va trebui depusă până la data de 25 mai 2027.

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