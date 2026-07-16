Drama neștiută a lui Andrei Bănuță. Fratele artistului a murit la doar 12 ani: ”A fost fără de păcat”

Andrei Bănuță este unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului. Fanii îl văd mereu cu zâmbetul pe buze, însă recent cântărețul a făcut câteva mărturisiri dureroase. Puțini sunt cei care știu că artistul a avut un frate, însă, din păcate, acesta s-a stins din viață. Andrei Bănuță a făcut mărturisiri cu ochii în lacrimi.

Deși în fața publicului are mereu o energie debordantă, Andrei Bănuță ascunde în spate o dramă neștiută. Fratele său s-a stins din viață la vârsta de numai 12 ani, iar momentul a fost unul extrem de greu pentru toată familia.

Drama neștiută a lui Andrei Bănuță

În cadrul celei mai recente ediții a emisiunii Furncuțele, Andrei Bănuță a făcut mărturisiri dureroase. Se pare că pe lângă faptul că și-a pierdut mama la vârsta de 15 ani, viața lui a mai fost marcată de încă o tragedie care a lăsat urme adânci.

Mai exact, artistul a dezvăluit, cu ochii în lacrimi, că a avut un frate, însă și acesta s-a stins din viață. Băiețelul a murit la vârsta de doar 12 ani. La acea vreme, Andrei Bănuță avea șase ani și cu greu a putut procesa întreaga tragedie.

De asemenea, Andrei Bănuță a mai mărturisit că fratele său, încă de la naștere, s-a confruntat cu unele probleme de sănătate. Din păcate, toată viața acesta și-a petrecut-o imobilizat la pat, iar la vârsta de 12 ani a murit.

„Mi-e foarte greu incomod să mai vorbesc despre asta, pentru că sunt victima suferințelor din familia mea, care nu au fost puține. Mama e îngerul meu și sunt sigur că manevrează tot ce se întâmplă pentru mine în momentul ăsta. Tata e icoana mea de pe pământ. Fratele meu a fost fără de păcat, pentru că l-am pierdut când el avea 12 ani, iar eu aveam 6. Din păcate, pentru el viața a fost doar în pat, pentru că el nu a fost funcțional de la naștere”, a declarat Andrei Bănuță, în cadrul emisiunii Furnicuțele.

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