Mai multe insule din Grecia au declarat stare de urgență din cauza secetei severe, în condițiile în care rezervele de apă au scăzut semnificativ chiar în plin sezon turistic.

Autoritățile avertizează că, dacă lipsa precipitațiilor va continua, alimentarea cu apă ar putea deveni o problemă atât pentru localnici, cât și pentru miile de turiști care vizitează anual aceste destinații, potrivit Reuters.

Până în prezent, șapte insule din Marea Egee au declarat stare de urgență din cauza secetei: Astypalaia, Amorgos, Anafi, Leros, Kalymnos, Karpathos și Halki. Autoritățile locale avertizează că lipsa precipitațiilor și consumul ridicat din sezonul estival pun o presiune fără precedent asupra rezervelor de apă.

Printre cele mai afectate se numără insula Astypalaia, unde singurul rezervor de apă construit în anii 1990 mai conține doar aproximativ o șesime din capacitatea sa. Potrivit autorităților locale, iarna trecută a fost una dintre cele mai secetoase din ultimele decenii, iar precipitațiile au fost mult sub media obișnuită.

Agricultura și turismul, afectate de lipsa apei

Pentru a conserva rezervele disponibile, autoritățile au suspendat irigațiile agricole și au instalat o unitate mobilă de desalinizare. Chiar și în aceste condiții, mai mulți fermieri spun că sunt nevoiți să folosească apă salmastră din puțuri, ceea ce afectează culturile și animalele.

În același timp, consumul de apă crește considerabil în timpul verii, când populația insulelor se mărește odată cu sosirea turiștilor. Unele hoteluri îi încurajează deja pe oaspeți să reducă consumul de apă, inclusiv prin reutilizarea prosoapelor și a lenjeriei de pat.

Guvernul elen a anunțat investiții de aproximativ 15 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă pe mai multe insule, inclusiv prin extinderea instalațiilor de desalinizare și construirea unor noi capacități de stocare.

Autoritățile spun însă că aceste măsuri reprezintă doar o parte a soluției, în condițiile în care schimbările climatice aduc veri tot mai călduroase și perioade tot mai lungi fără precipitații în regiunea mediteraneană.

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