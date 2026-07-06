Destinația spectaculoasă din Europa care rivalizează cu Grecia. Peisaje superbe, dar mult mai puțini turiști

O țară europeană aflată în imediata apropiere a Greciei atrage tot mai mult atenția turiștilor străini, fiind descrisă de presa britanică drept o alternativă spectaculoasă, dar mai puțin aglomerată la destinațiile clasice din Mediterană.

Macedonia de Nord, căci despre aceasta este vorba, este una dintre cele mai puțin vizitate țări din Europa, o bijuterie ascunsă la granița cu Grecia, cu o istorie bogată, o frumusețe naturală uimitoare și un amestec cultural unic care merită explorat, scriu jurnaliștii de la express.co.uk.

Țara se numără printre națiunile cel mai puțin vizitate din Europa. Aproximativ 900.000 de vizitatori au călătorit acolo în 2025, potrivit Tragento, plasând-o doar înaintea unor state mai mici precum Liechtenstein, San Marino și Moldova.

Numărul de turiști, în creștere

Totuși, circumstanțele par să se schimbe oarecum pentru Macedonia de Nord. Țara a înregistrat o creștere de 7% a numărului de vizitatori anul trecut, Wizz Air operând acum zboruri directe din Marea Britanie către cele două orașe principale ale națiunii, Skopje și Ohrid.

Și există motive convingătoare pentru care atenția se îndreaptă către Macedonia de Nord.

Situată în Europa și mărginită de Grecia, Bulgaria, Serbia și Albania, Macedonia de Nord poate să nu apară pe radarul tuturor turiștilor, dar caracterul său liniștit o face o alegere ideală pentru o escapadă revigorantă.

Țara se mândrește cu o bogată moștenire istorică, cu influențe mediteraneene, balcanice, grecești, italiene și otomane, creând o fuziune culturală unică. Acest lucru este cel mai evident în capitala Skopje, care a cunoscut o transformare substanțială în ultimii 15 ani, scriu jurnaliștii britanici.

Potrivit Express, printre cele mai apreciate atracții se numără Lacul Ohrid, inclus în patrimoniul UNESCO și considerat unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, precum și Canionul Matka, aflat la doar câțiva kilometri de Skopje, capitala țării.

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